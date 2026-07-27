بكين تتّهم شركات أميركية بتدريب الذكاء الاصطناعي عبر بيانات صينية

- اتهمت الصين شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية باستخدام بيانات ونماذج صينية لتدريب أنظمتها، وسط تهديدات أميركية بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة تكنولوجية. - وزارة التجارة الصينية نفت الاتهامات الأميركية، ووصفتها بأنها تفتقر للأساس الواقعي والقانوني، مؤكدةً اتخاذ الصين التدابير اللازمة لحماية حقوقها. - مستشار الرئيس الأميركي اتهم شركة صينية بنسخ نماذج أميركية متطورة، مما أثار نقاشاً حول المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تهديدات بفرض عقوبات أميركية.

اتّهمت الصين، الاثنين، شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية باستخدام بيانات ونماذج صينية لتدريب أنظمتها، وذلك بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة تكنولوجية أميركية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، الاثنين: "من المعلوم أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية قد استخدمت تقنية التقطير للحصول على معلومات من نماذج صينية خلال عمليات البحث والتطوير والتدريب الخاصة بها".

وتعرف عملية التقطير بأنها عملية يدرّب خلالها نموذج ذكاء اصطناعي على محاكاة مخرجات نموذج أكبر وأكثر تطوّراً. وهي مستخدمة على نطاق واسع في القطاع التكنولوجي الصاعد، إلّا أن مسؤولين أميركيين يتهمون الشركات الصينية باستعمالها على نطاق واسع لنسخ أنظمة أميركية بشكل غير مشروع.

لكن الوزارة الصينية رفضت الاتهامات الأميركية، معتبرةً أنها "تفتقر إلى الأساس الواقعي والسند القانوني، وتتبنى معايير مزدوجة في التطبيق"، ورأت أنها "نموذج لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مؤكّدةً أن "الصين ستتّخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة والقانونية بحزم".

وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، قد اتّهم، الأسبوع الماضي، شركة مون شوت إيه آي الصينية الناشئة، بنسخ أكثر نماذج شركة أنثروبيك الأميركية تطوّراً سرياً لبناء نموذجها الخاص كيمي كاي 3، والذي أثار دهشة قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مجدّداً النقاش حول المنافسة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

بدوره، هدّد وزيرة الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على الصين، في ظل تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تدرس حظر أو تقييد استخدام نماذج مفتوحة المصدر أجنبية الصنع، والتي غالباً ما يجري تطويرها باستخدام تقنية الاستخلاص، وفق "فرانس برس".