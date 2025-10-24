بقايا فيل تكشف أسرار البشر الأوائل في روما قبل 400 ألف عام

قبل أكثر من 400 ألف عام، وعلى أطراف ما يُعرف اليوم بمدينة روما في إيطاليا، عاشت جماعات بشرية خلال فترة دافئة من العصر الجليدي الأوسط، وهي مرحلة اتسمت بالقسوة وشُحّ الغذاء. في تلك الظروف القاسية، لم يكن أمام السكان سوى ذبح فيلٍ مستقيم الأنياب واستغلال كل ما فيه: لحمه طعاماً، وعظامه موادَّ لصناعة أدوات كبيرة تُستخدم في العمل والصيد.

في دراسة نُشرت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في مجلة PLOS ONE، أعلن باحثون العثور على أدلة من موقع كازال لومبروزو، شمال غرب العاصمة الإيطالية، شملت أكثر من 300 جزء عظمي تعود إلى فيلٍ واحد من نوعٍ منقرض يُعرف بالفيل المستقيم الأنياب، إلى جانب أكثر من 500 أداة حجرية. وبحسب الباحثين، فإن مقارنة طبقات الرماد في الرواسب تشير إلى أن الحدث يعود إلى 404 آلاف سنة، وهي فترة دافئة معروفة لدى الجيولوجيين باسم المرحلة النظيرية البحرية 11. سمحت هذه الصورة المتكاملة للباحثين بربط العظام مباشرة بأفعال بشرية واضحة في الزمان والمكان.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة بينيامينو مكوتسي (Beniamino Mecozzi)، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الأحياء القديمة والأحافير في جامعة سابيينزا الإيطالية، إن الأدلة لا تتوقف عند العدد؛ إذ أظهرت عدة عظام كسوراً حديثة نسبياً وقعت بعد نفوق الحيوان مباشرة، إلى جانب علامات صدمات تشير إلى ضربات متعمّدة لتفتيت العظم واستخراج الدهن واللحم. ورغم قلّة آثار القطع الواضحة على السطح، يفسّر الباحثون ذلك باستخدام أدوات صغيرة جداً لمعالجة الأنسجة الرخوة. وبالفعل، لا يتجاوز طولُ معظم الأدوات المكتشفة 30 ملم، وربما يعود ذلك إلى ندرة الأحجار الكبيرة في البيئة المحلية. كما عُدّلت بعض العظام لاحقاً لتصبح أدوات ضخمة متعددة الاستخدامات.

يوضح مكوتسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تحليلات التكوّن والتحوير على العظام تظهر أن جثة الفيل لم تكن غنيمة لحظية، بل هي مورد شامل استُغلّ للغذاء وتحولت بقاياه إلى مواد خام. ويلفت إلى أن بعض شظايا العظام كُسرت عمداً وانتُزعت منها رقائق تُظهر آثار استعمال موضعي، وهي علامات تقود إلى قصة جزارة وصناعة أدوات في آن واحد. ويقول: "تُظهر دراستنا كيف استطاعت جماعات بشرية قبل 400 ألف سنة في منطقة روما استغلال موردٍ استثنائي مثل الفيل، ليس للطعام فحسب، بل بتحويل عظامه أيضاً إلى أدوات". ويضيف أن إعادة بناء ما حدث في كازال لومبروزو تعيد إلى الحياة مشاهد منقرضة تكشف تفاعلات بين البشر والحيوانات والبيئة لا تزال تفاجئنا حتى اليوم.

تبرز النتائج اقتصاداً دقيقاً في استخدام الموارد؛ فعندما تشحّ الأحجار الكبيرة المناسبة لصنع الفؤوس اليدوية، يمكن تعويضها بعظام فيلٍ عملاق تتحول إلى مطارق وشفرات عظمية. وتشير الدراسة إلى أن غالبية الأدوات الحجرية في الموقع صغيرة الحجم، لكنها كافية لقطع اللحم والجلد، فيما تؤدي الأدوات العظمية الدور الثقيل في التكسير والطرق. هذا المزج بين الصغير الحاد والكبير القوي يرسم استراتيجية عمل واقعية لبشرٍ يستثمرون كل جزء من الفريسة. ويرى مكوتسي أن الفترات الدافئة في العصر الجليدي الأوسط ربما وسّعت رقعة الموارد وسهّلت حركة المجموعات البشرية، ما أتاح استراتيجيات أكثر جرأة لاستغلال الفرائس الضخمة التي توفّر كميات غذاء هائلة ومخزوناً وافراً من المواد الخام.

كما يتوافق نمط كازال لومبروزو مع مواقع أخرى في وسط إيطاليا تظهر المزيج نفسه، ما يوحي بنهجٍ متكرّر لدى جماعات بشرية مبكرة في المنطقة. تكمن أهمية الموقع في أنه يوثّق تسلسلاً واحدًا متصلاً: حيوان ضخم، ونشاط جزارة واضح، وأدوات حجرية دقيقة، ثم أدوات عظمية كبيرة، وكل ذلك مؤرَّخ بدقّة، بينما – وفقاً للباحث – غالباً ما تأتي الأدلة الأخرى مجزأة: عظام هنا، وأدوات هناك، وتواريخ متباعدة. أما في هذا الموقع، فالصورة مترابطة تسمح بفهم الكيف والسبب معاً، وهو ما يوفّر واحدة من أوضح النوافذ على حياة البشر الأوائل في أوروبا خلال فترة مناخية دافئة.