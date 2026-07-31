لم ينعش فيلم "الأوديسة" شباك التذاكر فحسب، بل أعاد ملحمة هوميروس إلى قوائم الكتب الأكثر مبيعاً بعد نحو ثلاثة آلاف عام على تأليفها. وهذا ليس استثناءً؛ فحين ينجح فيلم مقتبس من رواية، لا يكون الرابح الوحيد دور السينما، بل الكتب أيضاً. إذ يعيد النجاح السينمائي الأعمال الأدبية إلى الواجهة، ويرفع مبيعاتها، ويقود ملايين القراء إلى نصوص ربما مضى على صدورها عقود، بينما تمنح الأفلام الروايات حياة جديدة على رفوف المكتبات ومنصات الكتب الصوتية.

"الأوديسة"

لعل أبرز الأمثلة على هذا التأثير فيلم "الأوديسة" للمخرج كريستوفر نولان الذي لم يحقق نجاحاً تجارياً كبيراً فحسب، بل أعاد إحياء إحدى أقدم الملاحم الأدبية في العالم. فقد دفع النجاح الجماهيري للفيلم الجمهور إلى العودة إلى النص الأصلي، سواء في نسخته المطبوعة أو الصوتية، ليمنح كتاب هوميروس دفعة غير مسبوقة بعد نحو ثلاثة آلاف عام على تأليفه. بلغت أرباح الفيلم 652 مليون دولار في شباك التذاكر، ما عزز مبيعات جميع طبعات "الأوديسة" بنسبة 76% هذا العام، وفقاً لبيانات سيركانا بوك سكان.

وارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب "الأوديسة" بنسبة 1400% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من يوليو/تموز، بالتزامن مع بدء عرض الفيلم منتصف الشهر، وفقاً لبيانات شركة نيلسن آي كيو. ولدى سلسلة مكتبات ووترستونز الأكبر في البلاد، زادت مبيعات نسخة من الملحمة الأسطورية الشهيرة، ترجمتها المتخصصة إميلي ويلسون عام 2017، بنسبة تجاوزت 1000% مقارنة بالعام 2025.

وتشير شركة نيلسن آي كيو إلى أن عدداً كبيراً من الأعمال المرتبطة بالعالم الأسطوري نفسه، ولا سيما "الإلياذة" وهي ملحمة أخرى لهوميروس تروي حرب طروادة، ورواية "سيرسي" لمادلين ميلر (2018)، و"أوديسة بينيلوبي" لمارغريت أتوود (2005)، شهدت أيضاً ارتفاعاً في المبيع.

وينعكس هذا الإقبال على الكتب الصوتية أيضاً، إذ أفادت منصة سبوتيفاي بأن عمليات البحث عن ترجمات أعمال هوميروس زادت بنسبة 310%. كما أفادت بأن الاستماع إلى كتاب "الأوديسة" ارتفع عبر 91 نسخة صوتية بـ10 لغات، بما يعادل أكثر من 43 عاماً من التشغيل المتواصل. وقفزت نسبة الاستماع إلى النسخة الصوتية من الكتاب على "سبوتيفاي" بأكثر من 500%.

خلال هذا الأسبوع، نشرت إميلي ويلسون التي نالت ترجمتها استحسان النقاد وأشاد بها كريستوفر نولان، نقداً لاذعاً للفيلم، وقالت إنه "يفتقر إلى البُعد النفسي والعاطفي والأخلاقي والسياسي". وأكدت لمجلة لندن ريفيو أوف بوكس أن الفيلم "يفتقر إلى العديد من العناصر التي تجعل هذه القصيدة عملاً عظيماً". لكن الكاتبة الأميركية جويس كارول أوتس دافعت عن فيلم "الأوديسة"، وكتبت رداً على ويلسون عبر منصة إكس، قالت فيه: "بدلاً من الاختلاف مع تفسيرات هوميروس بطريقة أكاديمية ومحترمة، تستخدم هذه السيدة، التي استفادت كثيراً من فيلم نولان، لغة فظة تشبه لغة أنصار حركة ماغا (مؤيدة لدونالد ترامب) عند مهاجمة من يطرح أفكاراً تختلف عن أفكارها". وأضافت: "كان يُفترض أن تكون المترجمة، أكثر من أي شخص آخر، مدينة للنص الذي تترجمه وفي خدمته، وأن تكون أكثر تفكيراً واحتراماً للآخرين الذين يعملون بحسن نية، تماماً كما تدّعي أنها تفعل".

"ديون"

"ديون" هي أصلاً إحدى أكثر روايات الخيال العلمي مبيعاً على مر العصور. وبعدما حصد الفيلم المقتبس من الرواية ست جوائز أوسكار، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 50%. وكانت النسخة المصاحبة للفيلم من أكثر الكتب مبيعاً، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إذ بيعت منها 400 ألف نسخة. وتصدرت نسخة آيس المخصصة للسوق العامة قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في يوليو/تموز 2021.

بروجيكت هايل ماري

حقق فيلم "بروجيكت هيل ماري" نجاحاً جماهيرياً باهراً هذا العام، كما ساهم في زيادة مبيعات رواية آندي وير التي صدرت عام 2021، والتي استُوحِيَ منها الفيلم. باعت الرواية 314 ألف نسخة مطبوعة بحسب الأرقام المتوفرة، أي ما يقارب ثمانية أضعاف مبيعاتها في الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات شركة سيركانا بوك سكان المتخصصة في تتبع مبيعات الكتب. وتصدرت الرواية قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً في فئة الروايات الورقية في إبريل/نيسان، وهي مدرجة في القائمة منذ الصيف الماضي.

كلاسيكيات تجد جمهوراً جديداً

صحيح أن "بروجيكت هيل ماري" قد صدرت فقط في 2021، لكن "الأوديسة" عمرها نحو ثلاثة آلاف سنة، ورواية "ديون" ألّفها فرانك هربرت بين عامي 1965 و1983. وقالت رئيسة تحرير الكتب الصوتية في "سبوتيفاي" لينا يانغ، لمجلة فرايتي: "من المثير دائماً رؤية الأعمال الكلاسيكية المحبوبة تجد جمهوراً جديداً". هذا التأثير يذكّر بذاك الذي تحدثه مواقع التواصل، والتي أعادت إحياء أعمال عدة مثل الأغاني الكلاسيكية والسمفونيات الجديدة بشكل تقبل عليه الأجيال الشابة. مثلاً Pretty Little Baby أغنية صدرت قبل أكثر من 60 عاماً، لكنها حصدت مليارات المشاهدات في "تيك توك" وأصبحت أغنية العام في 2025.

ربح متبادل من الكتب والأفلام

تحفيز نمو الأرباح بين الكتب والأفلام ليس في اتجاه واحد. تربح الأفلام أيضاً أكثر عندما تستند إلى كتب. في 2018 أظهر بحث لصالح رابطة الناشرين في بريطانيا أن الأفلام المقتبسة عن كتب تحقّق زيادة بنسبة 53% عالمياً في إيرادات شباك التذاكر، وذلك مقارنة بالنصوص الأصلية والسيناريوهات السينمائية. وعلّق حينها الرئيس التنفيذي لرابطة الناشرين ستيفن لوتينغا بأن "سرد القصص هو جوهر الصناعات الإبداعية، وغالباً ما تبدأ أفضل القصص بكتاب".