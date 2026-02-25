بعد مصادرتها من مقهى… أستراليا تعيد ملصقات تُظهر نتنياهو بزي نازي

- أثارت مصادرة الشرطة الأسترالية لملصقات فنية في كانبيرا جدلاً حول حرية التعبير وقوانين رموز الكراهية، حيث أظهرت الملصقات قادة عالميين بزي نازي. قررت الشرطة إعادة الملصقات لعدم مخالفتها للقوانين الجديدة. - أعرب مالك المقهى ديفيد هاو عن استيائه، واصفاً الملصقات بأنها "فن احتجاجي مناهض للفاشية". طالب السيناتور ديفيد بوكوك الشرطة بالاعتذار، منتقداً القوانين الجديدة واعتبرها متسرعة ومعيبة. - أثارت الحادثة نقاشاً حول التوازن بين مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير، حيث دعا عضو حزب الخضر أندرو برادوك إلى مراجعة التشريعات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

قررت شرطة إقليم العاصمة الأسترالية إعادة ملصقات فنية صودرت من مقهى في كانبيرا تُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب قادة عالميين بزيّ نازي، في قضية أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير وقوانين رموز الكراهية.

وكان مقهى وبار ديسّنت (Dissent Cafe and Bar)، في الحيّ التجاري المركزي لكانبيرا، قد عرض ملصقات من إنتاج مجموعة الفن الاحتجاجي Grow Up Arts تُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس والملياردير إيلون ماسك وزعيم حزب "ريفورم يو كي" البريطاني نايجل فاراج، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتدين زيّاً نازياً.

وعند النظر إلى صور واجهة المقهى على حساباتها الخاصة على منصات التواصل، يظهر المكان مزيناً بأعلام فلسطينية ولافتات من قبيل "أوقفوا الإبادة" و"عاقبوا إسرائيل"، إلى جانب الملصقات المذكورة، ما يعكس موقف القائمين عليه من الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتلقت الشرطة شكوى، فتوجه عناصرها إلى المقهى مساء الأربعاء الماضي، وصادروا الملصقات، للتحقيق في احتمال مخالفتها قوانين اتحادية تحظر عرض "رموز الكراهية"، أُقرّت في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب هجوم على احتفال يهودي عند شاطئ بوندي في ديسمبر/كانون الأول الماضي أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكدت شرطة إقليم العاصمة الأسترالية أنها أنهت التحقيق، وأفادت بأنه "بعد التقييم، تبيّن أنه رغم استيفاء الملصقات بعض جوانب التشريع، فإن جوانب أخرى لم تتحقق. وعليه، لن تُباشر إجراءات جنائية. وسيُعاد تسليم الملصقات إلى المالك في الوقت المناسب، ويُغلق الملف". وأضاف البيان أن الشرطة "تظل ملتزمة بضمان التعامل الفوري والدقيق مع الحوادث المزعومة المعادية للسامية أو العنصرية أو التي تنطوي على كراهية، ولن تتردد في اتخاذ الإجراء المناسب عند ثبوت وجود سلوك إجرامي".

القوانين الجديدة تنصّ على تجريم عرض رموز نازية محددة، بينها الصليب المعقوف، وشعار قوات النخبة النازية (SS)، وأداء التحية النازية. لكنها تستثني الاستخدامات الدينية أو الأكاديمية أو التعليمية أو الفنية أو الأدبية أو العلمية، بشرط ألا تكون مخالفة للمصلحة العامة.

وقال مالك المقهى ديفيد هاو، لصحيفة ذا غارديان أستراليا، إن المقهى أُغلق لنحو ساعتين أثناء حضور الشرطة، ما أدى إلى إلغاء حفل لفرقة موسيقية قادمة من خارج الإقليم. ووصف هاو ما جرى بـ"السخيف"، مؤكداً أن الأعمال المعروضة كانت بوضوح "بياناً مناهضاً للفاشية". وبعد أقل من 24 ساعة، أعاد المقهى وضع الملصقات في واجهته، مع تغطية الصور بكلمة CENSORED (خاضعة للرقابة) باللون الأحمر، حيث بقيت معروضة ستة أيام. وأكد هاو أنه يأمل بأن يقدّر الزبائن عودة هذه الملصقات، واصفاً إياها بأنها "فن احتجاجي بالتأكيد".

بدوره، طالب السيناتور المستقل عن إقليم العاصمة الأسترالية ديفيد بوكوك الشرطة بالاعتذار لصاحب المقهى، وقال إن قوانين رموز الكراهية "متسرعة ومعيبة". وأضاف: "من المقلق أن يكون أول استخدام لهذه القوانين الجديدة استهداف عمل تجاري محلي في كانبيرا يسعى لاتخاذ موقف ضد الفاشية"، وكشف أنه حاول إدخال تعديلات لإنشاء لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ ومراجعة مستقلة للتشريع، إلا أن حزبي العمال والليبراليين صوّتا ضد تلك المقترحات، فيما صوّت هو ضد القانون.

كما عبّر النائب المستقل في المجلس التشريعي لإقليم العاصمة الأسترالية (ACT)، توماس إيمرسون عن قلقه قائلاً إن المجتمع يحتاج إلى ضمانات بأن ما حدث كان خطأ لن يتكرر، وحذر من أن الحادثة "الأورويلية" (في إشارة إلى رواية 1984 الديستوبية لجورج أورويل) قد تلقي بآثارها على التعبير الفني والسياسي في كانبيرا.

بدوره، علّق عضو حزب الخضر في المجلس التشريعي لإقليم العاصمة الأسترالية أندرو برادوك على الحادثة منتقداً تدخل الشرطة، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام" أن المقهى "لم يكن ينبغي إغلاقه من قبل الشرطة أساساً"، ورأى في إعادة الملصقات "عدالة بطيئة لكنها ضرورية لإثبات أنه لا يوجد خطأ في الفن المناهض للفاشية بوضوح"، وأشاد بالدعم الشعبي للمقهى. وفي منشور سابق، انتقد برادوك تمرير حكومة حزب العمال قوانين خطاب الكراهية الجديدة، قائلاً إنه رُوّج لها باعتبارها تستهدف "التطرف"، لكن "أول أهدافها كان حانة في كانبيرا عرضت ملصقاً مناهضاً للفاشية". وأضاف: "الفن احتجاج. والاختلاف هو جوهر الديمقراطية. والقوانين التي وُضعت لمكافحة الكراهية لا ينبغي أن تُستخدم سلاحاً ضد من يقفون في وجه الفاشية"، وكشف أنه وجّه رسالة إلى النائب العام طالب فيها بـ"تفسير عاجل لكيفية تفسير هذه القوانين ولماذا تُستخدم بهذه الطريقة". ويُعرف برادوك بمواقفه الداعمة للفلسطينيين، إذ شارك سابقاً في فعاليات ووقفات تضامنية في كانبيرا، ونشر عبر حساباته مواقف تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وبينما اعتبرت الشرطة أن القضية أُغلقت بإعادة الملصقات وعدم توجيه اتهامات، أعادت الواقعة فتح النقاش في أستراليا حول التوازن بين مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير، لا سيما حين تُستخدم رموز محظورة في سياق فني احتجاجي مناهض للفاشية.