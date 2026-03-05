بعد غياب 3 سنوات… هاري ستايلز يعود بحفل ضخم على نتفليكس

- يحتفل هاري ستايلز بإطلاق ألبومه الجديد "قبلات طوال الوقت. ديسكو، أحياناً" عبر فيلم حفلة حي من إنتاج نتفليكس بعنوان "هاري ستايلز: ليلة واحدة في مانشستر"، ويُعرض يوم الأحد الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش. - بعد حفل مانشستر، ينطلق ستايلز في جولة عالمية بعنوان "معاً، معاً"، تشمل عروضاً في مدن كبرى مثل أمستردام، لندن، ساو باولو، مكسيكو سيتي، نيويورك، وأستراليا. - فاز ستايلز بأربع جوائز بريت في فبراير 2023، ويستعد للظهور في برنامج Saturday Night Live، مما يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم البوب البريطانيين.

يحتفل المغني البريطاني هاري ستايلز بإصدار ألبومه الجديد "قبلات طوال الوقت. ديسكو، أحياناً" (Kiss All the Time. Disco, Occasionally) عبر فيلم حفلة حي من إنتاج منصة نتفليكس. هذا أول عرض مباشر لستايلز منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وسيُقام غداً الجمعة في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، على أن يُعرض الفيلم على المنصة يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

يأتي الإعلان بعد ظهور هاري ستايلز اللافت في حفل جوائز بريت الأسبوع الماضي، إذ قدّم أداءً حياً لأغنية Aperture للمرة الأولى، مستعرضاً حضوراً مسرحياً لافتاً ومهارات راقصة انسجمت مع الطابع الإيقاعي للألبوم الجديد.

يحمل فيلم منصة نتفليكس عنوان "هاري ستايلز: ليلة واحدة في مانشستر" (Harry Styles: One Night in Manchester)، وأنتجته شركة Fulwell Entertainment، المعروفة بإنتاجها لعدد من البرامج والعروض الموسيقية العالمية. ويُقام الحفل في صالة Co-op Live، وهي واحدة من أبرز أماكن العروض الحديثة في المدينة. وفي الفيديو الترويجي الذي صدر تزامناً مع الإعلان الرسمي، يظهر ستايلز برفقة فرقته الموسيقية خلال البروفات، ويمازح الكاميرا بتقليد الصوت الشهير لافتتاحية "نتفليكس" الإيقاعية، في إشارة إلى تعاونه مع المنصة.

يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسيرة هاري ستايلز الذي دأب في السنوات الأخيرة على تقديم عروض ضخمة تمزج بين الأداء الحي والهوية البصرية المتكاملة. ومن المتوقع أن يتضمن الفيلم باقة كاملة من أغاني الألبوم، إضافة إلى لقطات حصرية من خلف الكواليس، ما يمنح الجمهور نظرة أقرب إلى أجواء التحضير والإعداد الموسيقي.

بعد حفل مانشستر، ينطلق ستايلز في جولة عالمية بعنوان "معاً، معاً" (Together, Together)، تشمل إقامات متعددة الليالي في سبع مدن كبرى حول العالم. تبدأ الجولة في 16 مايو/أيار المقبل بعشرة عروض في أمستردام، قبل أن ينتقل إلى لندن حيث يحيي 12 ليلة في ملعب ويمبلي، وهو ما يُنتظر أن يعزز أرقامه القياسية السابقة في هذا الصرح الشهير.

كما تشمل الجولة أربع أمسيات في ساو باولو البرازيلية، وست ليالٍ في مكسيكو سيتي، إضافة إلى 30 عرضاً في صالة ماديسون غاردن في نيويورك، وهي واحدة من أبرز المحطات الموسيقية في الولايات المتحدة. تمتد الجولة أيضاً إلى أستراليا، مع ثلاث ليالٍ في ميلبورن وحفلين في سيدني، ما يعكس الطابع العالمي الواسع للجولة.

في فبراير/شباط 2023، فاز هاري ستايلز بأربع جوائز بريت، بينها جائزة ألبوم العام عن "هاريز هاوس" (Harry's House). وفي الشهر نفسه من العام نفسه، كان ستايلز الأوفر حظاً، إذ حاز عدداً من جوائز غرامي الأميركية.

لن يقتصر ظهور ستايلز التلفزيوني على "نتفليكس"؛ فمن المقرر أن يجمع بين تقديم الفقرات والأداء الغنائي في برنامج Saturday Night Live يوم 14 مارس المقبل، في حلقة مرتقبة ينتظرها جمهوره في الولايات المتحدة وخارجها.

بهذا الزخم الفني، يؤكد ستايلز حضوره واحداً من أبرز نجوم البوب البريطانيين في جيله، مستفيداً من تنوع مشاريعه بين الموسيقى الحية، والإنتاجات المصوّرة، والظهور التلفزيوني، في مرحلة تُظهر نضجاً فنياً وتوسعاً مدروساً في نطاقه الجماهيري العالمي.