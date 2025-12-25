بعد سنوات من الغياب... نجوم مصريون وعرب يشاركون في دراما رمضان

- تشهد دراما رمضان عودة قوية لعدد من النجوم البارزين بعد غياب طويل، مثل ماجدة زكي في "رأس الأفعى" ويوسف الشريف في "فن الحرب"، مما يضيف تنوعًا وإثارة للموسم. - تعود هند صبري إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "مناعة"، بينما تطل أمل بوشوشة في "أولاد الراعي"، مما يعزز من حضور النجوم العرب في الأعمال المصرية. - يشهد الموسم أيضًا عودة داليا مصطفى في "درش" وماجد الكدواني في "سنة أولى طلاق"، مما يضيف نكهة مميزة للمنافسة الدرامية.

تشهد دراما رمضان عودة عددٍ من الممثلين المصريين والعرب البارزين إلى المنافسة الدرامية بعد غيابهم لسنوات عن شاشة التلفزيون، إمّا لانشغالهم بأعمال سينمائية أو لمشاركتهم في مسلسلات خارج الموسم. وبعد أربع سنوات على آخر إطلالة لها في مسلسل "هجمة مرتدة" عام 2021، تعود الممثلة ماجدة زكي إلى شاشة التلفزيون عبر مسلسل "رأس الأفعى" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، برفقة عدد من النجوم مثل أمير كرارة وشريف منير وكارولين عزمي. كذلك، بدأ الممثل يوسف الشريف أخيراً تصوير أوّل مشاهد مسلسله الجديد "فن الحرب" للكاتب عمرو سمير عاطف والمخرج محمود عبد التواب، لتكون أوّل مشاركة له في موسم رمضان منذ مسلسل "كوفيد 25" عام 2021.

ويبرز من بين العائدين أيضاً النجمة التونسية هند صبري التي تعود إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عدة سنوات، اكتفت خلالها بالمشاركة في مسلسلات خارج الموسم، أبرزها "البحث عن علا 2" و"مفترق الطرق". وتؤدّي الممثلة دور البطولة في مسلسل "مناعة" مع خالد سليم وميمي جمال، الذي يخرجه حسين المنباوي.

وتطلّ الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة على الشاشة المصرية بعد سبع سنوات على مشاركتها في مسلسل "أولاد عمر المصري"، وذلك من خلال شخصية حبيبة في مسلسل "أولاد الراعي" للمخرج محمود كامل، بمشاركة عدد من النجوم، أهمهم: خالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي.

ومن المنتظر ظهور الممثلة داليا مصطفى بعد عامين على غيابها في خلال مسلسل "درش"، وذلك بعد تأجيل مسلسلها المنتظر مع محمد هنيدي "عم قنديل" إلى أجل غير مسمى. كذلك، يطلّ محمد عادل إمام على الجمهور من خلال مسلسل الكينغ، بعد غيابه عن رمضان الماضي.

وفي عودة لافتة، يشارك الممثل ماجد الكدواني في دراما رمضان لأوّل مرّة منذ 18 عاماً، من خلال مسلسل "سنة أولى طلاق"، ويشارك في بطولة العمل يسرا اللوزي، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.