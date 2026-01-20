- أغلقت هيئة الرقابة الإيرانية صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، وفتحت النيابة العامة في طهران ملفًا قضائيًا ضد وكالة أنباء وموقع إلكتروني لنشرهما "ادعاءات غير صحيحة" حول العفو عن سجناء الاحتجاجات في 2022. - أحمد زيد آبادي، مستشار الصحيفة، أشار إلى أن إغلاق "هم ميهن" يعكس تشديد القوى المتشددة قبضتها على المنافذ الإعلامية، معربًا عن أمله في تعامل محكمة الصحافة مع القضية بسرعة. - نشرت "هم ميهن" تقارير عن احتجاجات في أكثر من 100 مدينة إيرانية، مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وسط انقطاع الإنترنت وغياب الإحصاءات الرسمية.

بعدما أغلقت هيئة الرقابة على الصحافة الإيرانية، أمس الاثنين، صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، أعلنت النيابة العامة في طهران، اليوم الثلاثاء، فتح ملف قضائي ضد وكالة أنباء وموقع إلكتروني لم تُسمِّهما، بسبب نشرهما "ادعاءات غير صحيحة" تتعلق بـ"المشاركة الواسعة" للأشخاص الذين شملهم العفو الصادر عن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قبل أكثر من عام، لسجناء اعتُقلوا عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022.

وذكر مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية أن القضية فُتحت بعد "زعم" الوكالة والموقع الإخباري، نقلاً عن "مصدر أمني مطلع"، أن "غالبية مثيري الشغب" الذين اعتقلوا أخيراً بتهمة "المحاربة" هم أنفسهم الذين شملهم العفو بعد اعتقالهم في احتجاجات 2022. وأوضح المركز أنه جرى فتح ملف قضائي بحق الوسيلتين الإعلاميتين من دون الكشف عن اسميهما.

وفي سياقٍ متصل، أفاد أحمد زيد آبادي، مستشار صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية التي أُغلقت أمس الاثنين، بأن السلطات المعنية أعادت الإنترنت الدولي إلى المواقع الإخبارية والصحف في إيران. وعن قرار إغلاق صحيفة "هم ميهن"، صرح زيد آبادي لـ"العربي الجديد" بأن هذا الإجراء من هيئة الرقابة يحمل في الظروف السياسية الحالية "دلالة مهمة"، متهماً ما سمّاها "القوى المتشددة" في السلطة بالسعي إلى تشديد قبضتها عبر إغلاق المنافذ السياسية والاجتماعية، وفرض أشد العقوبات على الآراء المخالفة لها.

ولفت إلى أن للمتشددين ممثلين داخل هيئة الرقابة على الصحف، مضيفاً أنهم "يركزون بشكل أساسي على البحث عن أي كلمة أو عبارة في الصحف والمجلات لتقديم شكاوى قضائية ضدها، وإغلاقها إذا لزم الأمر". وأعرب زيد آبادي عن أمله في أن تتعامل محكمة الصحافة مع قضية "هم ميهن" من دون تأخير، وأن تستمع إلى دفاع مدير التحرير عن الاتهامات الموجهة للصحيفة من قبل هيئة الرقابة، تمهيداً لإعادة صدرو "هم ميهن" في أقرب وقت ممكن.

وكانت الصحيفة قد نشرت في عددها الأخير رواية حول "أحداث يناير"، ذكرت فيها أن أعداد القتلى والجرحى مرتفعة في مدينتَي إيذ ورامهرمز، وأشارت إلى أن نحو عشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية لقوا حتفهم في مدينة مشهد، شرقي إيران، وأن غالبية المعتقلين يقعون ضمن الفئة العمرية بين 20 و25 عاماً.

وكتبت "هم‌ ميهن" قبل إغلاقها أن "ثمة تقارير غير رسمية تتحدث عن وقوع احتجاجات في أكثر من 100 مدينة إيرانية صغيرة"، مشيرةً إلى أن حجم الاحتجاجات والضحايا والجرحى لا يزال غير واضح بسبب انقطاع الإنترنت وغياب الإحصاءات الرسمية، وكل ما نعرفه يعود إلى ما قبل الانقطاع الرسمي للإنترنت والحوارات مع سكان هذه المدن.

يُذكر أن "هم‌ ميهن" صحيفة إيرانية إصلاحية يديرها السياسي الإصلاحي رئيس بلدية طهران الأسبق غلامحسين كرباسجي، وقد صدرت في فترتَين؛ أولاً في عام 1999 ومرة أخرى في عام 2008، وأغلقتها السلطات مرتين. وبعد رفع الحظر عنها في يوليو/ تموز 2022، عادت الصحيفة إلى الصدور مجدداً.