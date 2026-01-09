بعد أشهر قليلة على رحيل زياد... فيروز تودع نجلها هلي الرحباني

- توفي هلي الرحباني، نجل فيروز، عن 68 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السحايا الذي أصابه منذ ولادته، مما أدى إلى إعاقته ذهنياً وحركياً. كرّست فيروز حياتها للعناية به، رافضةً نقله إلى مركز علاجي. - عبّرت وسائل الإعلام اللبنانية عن تضامنها مع فيروز، وقدم العديد من المعجبين تعازيهم لها. وصف وزير الإعلام اللبناني رحيل هلي بعد شقيقه زياد بالخسارة المؤلمة لعائلة قدمت إرثاً فنياً وإنسانياً. - فقدت فيروز زوجها عاصي الرحباني عام 1986 وابنتها ليال عام 1988، وتعيش حالياً مع ابنتها ريما التي تدير أعمالها.

تقام غداً السبت صلاة الجناز عن روح هلي الرحباني نجل المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز، إذ توفي أول من أمس الأربعاء عن 68 عاماً، وذلك بعد أشهر قليلة على رحيل شقيقه الموسيقي والمسرحي البارز زياد الرحباني.

أصيب هلي الرحباني بمرض السحايا بعد وقتٍ قصير من ولادته، بحسب ما قاله شقيقه في مقابلة سابقة، وهو ما أدى إلى معاناته من إعاقة ذهنية وحركية على مدار حياته. ودفع مرضه بوالدته إلى إلغاء حفلٍ في معرض دمشق الدولي عام 1958، وهو ما أدى إلى حالة غضب شعبي من قبل الجمهور الذي طالب بحضور نجمته، بحسب ما نقله المؤرخ السوري سامي مبيّض في منشور سابق على "فيسبوك".

ومنذ ذلك الحين، كرّست فيروز وقتها للعناية بهلي، مع حرصها على إبقائه بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام. وتطرّق المذيع والصحافي اللبناني ريكاردو كرم في منشور على منصات التواصل، اليوم الجمعة، إلى العلاقة الخاصة التي جمعت فيروز بهلي، ورفضها القاطع لفكرة نقله إلى مركز علاجي، مفضلةً أن تتولى الاهتمام به بنفسها.

وقال كرم: "رحل هلي… ولحق بعاصي وليال وزياد. لكن ما يبقى، وما لا يزول، هو صورة أمّ لا تفوّض قلبها لأحد. قد تدعم مشروعاً عاماً، وقد تموّل فكرةً تخدم المجتمع، وقد تشجّع الناس على بناء ما يجب أن يُبنى... لكنّها، في بيتها، كانت تؤمن بحقيقة واحدة: (ابني ليس ملفاً، ولا حالة، ولا عبئاً يُنقل إلى مكان آخر). كان بيتها بيته. وكانت هي، بكل خوفها وحنانها ووجودها، وطنه الأقرب".

وعبّرت وسائل الإعلام اللبنانية عن تضامنها مع فيروز، كما نشر العديد من معجبيها تعازي لها بوفاة ابنها الأصغر. وكتب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على منصة إكس أن رحيل هلي بعد أشهر من فقدان شقيقه زياد "خسارة مؤلمة لعائلة قدمت للبنان والعالم إرثاً فنياً وإنسانياً لا يُقدَّر".

وكانت فيروز قد ودّعت في 26 يوليو/ تموز الماضي نجلها الأكبر زياد الرحباني نتيجة تدهور وضعه الصحي، بعد مسيرةٍ فنية حافلة في الموسيقى والمسرح، تخلّلها تعاون فنّي طويل الأمد مع والدته.

وتوفي الملحن عاصي الرحباني، زوج فيروز ووالد هلي، عام 1986. كما خسرت المغنية ابنتها ليال التي توفيّت عام 1988 قبل بلوغها سن الـ30 عاماً. وفي الوقت الحالي، تعيش فيروز مع ابنتها ريما التي تتولّى إدارة أعمالها. وكانت ريما قد نشرت قبل أيام على حسابها على "فيسبوك" صورة تجمع فيروز وهلي وزياد الرحباني.