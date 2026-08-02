بطولة للتزلج على الأمواج أبطالها كلاب

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- شهدت بطولة العالم السنوية لركوب الأمواج للكلاب في شمال كاليفورنيا مشاركة كلاب متنوعة مثل السبانيل واللابرادور، حيث تم تقييمها بناءً على مدة بقائها على اللوح، حجم الموجة، وثقتها بنفسها.
- أقيمت المسابقة للعام العاشر في باسيفيكا، وشملت فعاليات لتبني الحيوانات وجمع التبرعات، حيث ارتدت الكلاب سترات نجاة ملونة وشاركت في جولات تمهيدية للوصول إلى الجائزة الكبرى.
- صوفيا وكلبها راستي، الذي بدأ التزلج في عمر أربعة أشهر، يشاركان بانتظام في المسابقات، حيث حصل راستي على المركز الثالث في أول مشاركة له.
- أقيمت المسابقة للعام العاشر في باسيفيكا، وشملت فعاليات لتبني الحيوانات وجمع التبرعات، حيث ارتدت الكلاب سترات نجاة ملونة وشاركت في جولات تمهيدية للوصول إلى الجائزة الكبرى.
- صوفيا وكلبها راستي، الذي بدأ التزلج في عمر أربعة أشهر، يشاركان بانتظام في المسابقات، حيث حصل راستي على المركز الثالث في أول مشاركة له.
تنافست الكلاب أمس السبت في بطولة العالم السنوية لركوب الأمواج المخصصة لهذه الحيوانات الأليفة. وشهد الحدث هتافات وتشجيعات مئات المتفرجين في شاطئ شمال كاليفورنيا. وشارك في البطولة كلاب السبانيل الصغيرة وكلاب اللابرادور الكبيرة وغيرها. وتم تقييم الكلاب بناءً على عوامل تشمل مدة بقائها على لوح التزلج، وحجم الموجة، وثقتها بنفسها.
وتقام مسابقة الكلاب لركوب الأمواج للعام العاشر على التوالي في باسيفيكا، على بُعد حوالي 22 كيلومتراً جنوب سان فرانسيسكو، وتتضمن فعالية لتبني الحيوانات الأليفة وجمع التبرعات لجمعيات خيرية محلية تُعنى بالحيوانات. وخلال الحدث ترتدي الكلاب سترات نجاة ملونة، وتقف على ألواح التزلج الخاصة بها، ويساعدها في ذلك مشاركون من البشر يرصدون أفضل موجة لحمل اللوح إلى الشاطئ. يرافق كل ذلك أمواج هادرة من التصفيق وأصوات التشجيع مع كل ركوب ناجح.
وتتنافس الكلاب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جولات تمهيدية، ثم تتنافس الكلاب الحاصلة على أعلى النقاط في كل جولة على الجائزة الكبرى. وشمل يوم أمس أيضاً مسابقات ثنائية، حيث تقاسمت كلاب عدة، بالإضافة إلى الكلاب والبشر، لوح التزلج.
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صوفيا مشاركة مع كلبها راستي، الذي ارتدى سترة نجاة خضراء اللون بنقشة جلد حيوان، وزعنفة قرش بارزة من ظهره، مع نظارة واقية توحي بأنه منافس شرس في مسابقات الكلاب. تنقل وكالة أسوشييتد برس عن صوفيا أن راستي شارك في أول مسابقة تزلج على الأمواج له وهو في عمر أربعة أشهر. وتوضح: "كان عمره أربعة أشهر، وحصل على المركز الثالث. لذلك نحن نمارس التزلج على الأمواج منذ ذلك الحين"، مضيفة: "لقد أدمنّا هذه الرياضة".