بطولة للتزلج على الأمواج أبطالها كلاب

تنافست الكلاب أمس السبت في بطولة العالم السنوية لركوب الأمواج المخصصة لهذه الحيوانات الأليفة. وشهد الحدث هتافات وتشجيعات مئات المتفرجين في شاطئ شمال كاليفورنيا. وشارك في البطولة كلاب السبانيل الصغيرة وكلاب اللابرادور الكبيرة وغيرها. وتم تقييم الكلاب بناءً على عوامل تشمل مدة بقائها على لوح التزلج، وحجم الموجة، وثقتها بنفسها.

وتقام مسابقة الكلاب لركوب الأمواج للعام العاشر على التوالي في باسيفيكا، على بُعد حوالي 22 كيلومتراً جنوب سان فرانسيسكو، وتتضمن فعالية لتبني الحيوانات الأليفة وجمع التبرعات لجمعيات خيرية محلية تُعنى بالحيوانات. وخلال الحدث ترتدي الكلاب سترات نجاة ملونة، وتقف على ألواح التزلج الخاصة بها، ويساعدها في ذلك مشاركون من البشر يرصدون أفضل موجة لحمل اللوح إلى الشاطئ. يرافق كل ذلك أمواج هادرة من التصفيق وأصوات التشجيع مع كل ركوب ناجح.

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وتتنافس الكلاب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جولات تمهيدية، ثم تتنافس الكلاب الحاصلة على أعلى النقاط في كل جولة على الجائزة الكبرى. وشمل يوم أمس أيضاً مسابقات ثنائية، حيث تقاسمت كلاب عدة، بالإضافة إلى الكلاب والبشر، لوح التزلج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعايير التي تم على أساسها تقييم أداء الكلاب في البطولة؟ كيف تساهم هذه البطولة في دعم قضايا الرفق بالحيوان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

صوفيا مشاركة مع كلبها راستي، الذي ارتدى سترة نجاة خضراء اللون بنقشة جلد حيوان، وزعنفة قرش بارزة من ظهره، مع نظارة واقية توحي بأنه منافس شرس في مسابقات الكلاب. تنقل وكالة أسوشييتد برس عن صوفيا أن راستي شارك في أول مسابقة تزلج على الأمواج له وهو في عمر أربعة أشهر. وتوضح: "كان عمره أربعة أشهر، وحصل على المركز الثالث. لذلك نحن نمارس التزلج على الأمواج منذ ذلك الحين"، مضيفة: "لقد أدمنّا هذه الرياضة".