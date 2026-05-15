بطلان محاكمة هارفي وينستين للمرة الثالثة في قضية اغتصاب

- أُعلن بطلان محاكمة هارفي وينستين في نيويورك بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار بشأن تهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة، مما يمنح الادعاء 30 يوماً لإعادة المحاكمة. - وينستين، البالغ 74 عاماً، يواجه محاكمات متعددة منذ إدانته الأولى عام 2020، والتي كانت لحظة محورية في حركة MeToo#، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم السابق لعدم عدالة المحاكمة. - الدفاع يشكك في رواية جيسيكا مان، مدعياً أن العلاقة كانت رضائية، بينما يواجه وينستين حكماً منفصلاً بالسجن 16 عاماً في لوس أنجليس.

أعلن قاضٍ في نيويورك، اليوم الجمعة، بطلان المحاكمة الجارية للمنتج السينمائي هارفي وينستين في إحدى قضايا الاغتصاب المرفوعة ضده، بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار نهائي بشأن تهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة، وهي القضية التي يُحاكم فيها للمرة الثالثة.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من المداولات داخل المحكمة، إذ لم يتمكن المحلفون من الاتفاق على حكم يتعلق باتهامات تقدمت بها الممثلة جيسيكا مان التي قالت إن وينستين اغتصبها داخل غرفة فندق في مانهاتن عام 2013. وقرر القاضي كورتيس فاربر إعلان بطلان المحاكمة، مانحاً الادعاء مهلة 30 يوماً لتحديد ما إذا كان سيعيد محاكمة وينستين للمرة الرابعة في القضية نفسها.

ويبلغ وينستين 74 عاماً، وهو محتجز منذ صدور أول حكم بإدانته بالاغتصاب عام 2020، في القضية التي اعتُبرت آنذاك لحظة مفصلية في صعود حركة MeToo# المناهضة للتحرش والانتهاكات الجنسية في هوليوود. لكن محكمة الاستئناف العليا في نيويورك ألغت الحكم لاحقاً، واعتبرت أن المحكمة الأصلية سمحت بشهادات أثرت على عدالة المحاكمة، ما فتح الباب أمام إعادة محاكمته.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أُدين مجدداً بالاعتداء الجنسي على ميريام هايلي، بينما أخفقت هيئة المحلفين في حسم الاتهام المتعلق بجيسيكا مان، ما دفع الادعاء إلى إعادة محاكمته على هذه التهمة للمرة الثالثة. وخلال الجلسات الأخيرة، أدلت مان بشهادتها على مدى خمسة أيام، وكررت روايتها السابقة، وأكدت أن وينستين أجبرها على ممارسة الجنس معه عام 2013.

في المقابل، سعى فريق الدفاع عن المنتج السينمائي إلى التشكيك في روايتها، زاعماً أن العلاقة بين الطرفين كانت "رضائية"، واستند إلى رسائل شخصية وُصفت بالودية أرسلتها مان إلى وينستين بعد الواقعة المزعومة، تضمنت عبارات مثل "أفتقدك" و"أقدّر كل ما تفعله من أجلي".

وفي محاكمة أخرى العام الماضي، بُرّئ وينستين من تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تُدعى كايا سوكولا. كما يواجه حكماً منفصلاً بالسجن 16 عاماً صدر بحقه في لوس أنجليس عام 2023، بعد إدانته باغتصاب عارضة أزياء إيطالية خلال مهرجان سينمائي في فبراير/ شباط 2013، وهو الحكم الذي لا يزال قيد الاستئناف، بينما يواصل محاموه نفي الاتهامات والتشكيك في الإجراءات القضائية المتخذة ضده.