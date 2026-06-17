بطاقات ألبوم كأس العالم 2026 مُتاحة على تيك توك

- تقدم منصة "تيك توك" بالتعاون مع "بانيني" والفيفا تجربة مبتكرة لجمع بطاقات كأس العالم 2026 عبر مركز المشجعين، مما يعزز تفاعل المشجعين مع البطولة على وسائل التواصل الاجتماعي. - بدأت "بانيني" بإنتاج ألبومات ملصقات كأس العالم منذ 1970، ومع تطور التكنولوجيا، انتقلت التجربة إلى العالم الرقمي منذ 2006، وستكون كأس العالم 2026 أول بطولة يتم فيها دمج الألبوم مع منصة تواصل اجتماعي. - يضم مركز تجربة المشجعين في "تيك توك" 144 بطاقة تشمل جميع الفرق، مع بطاقات مميزة لكل دولة، ويمكن للمشجعين جمعها عبر مهام يومية وتبادل البطاقات المكررة، مما يربط بين التجربة التقليدية والرقمية.

لطالما ارتبط كأس العالم بجمع البطاقات والملصقات في ألبوم خاص بالبطولة. الآن هذه التجربة تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدّم منصة المقاطع القصيرة "تيك توك" وشركة "بانيني" الإيطالية للملصقات والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تجربة جمع بطاقات ألبوم كأس العالم 2026 داخل مركز المشجعين في تطبيق تيك توك. ويمكن للمشجعين البحث عن عبارة "كأس العالم" على "تيك توك"، ثم النقر على "زيارة مركز كأس العالم"، ثم اختيار "العب الآن" لفتح مجموعة بطاقات "بانيني" الخاصة بهم.

تاريخ من البطاقات والملصقات

"بانيني" شركة إيطالية تنتج الكتب والقصص المصورة والمجلات، وكذلك الملصقات والبطاقات، بما فيها تلك التي تدور حول بطولات كأس العالم. وقد انطلقت ألبوماتها منذ كأس العالم 1970، ولا تزال هذه الألبومات تحظى بالإقبال مع مرور العقود. ولطالما تنافست الأجيال على ملء ألبوماتها، بما في ذلك أجيال العالم العربي. وكانت مجموعة "بانيني" الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة كأس العالم، إذ يتبادل المشجعون الملصقات رقمياً منذ عام 2006، لكن سوف تكون كأس العالم 2026 أول بطولة ينتقل فيها ألبوم "بانيني" إلى منصة تواصل اجتماعي.

وقال الرئيس العالمي للرياضة في "تيك توك"، رولو غولدستوب، في بيان للمنصة، إنه "لطالما ساهمت بانيني في تشكيل ثقافة جمع تذكارات كرة القدم لأجيال، وهذه الشراكة تنقل هذا الإرث إلى منصة تواصل اجتماعي لأول مرة. معاً، نقدم للجماهير ما يحبونه بالفعل، وهو جمع البطاقات ودعم فرقهم، ونجعل هذه التجربة جزءاً لا يتجزأ من "تيك توك" من خلال خلق لحظات تعمّق التواصل وتعزّز الحماس لدى المشجعين".

جديد نسخة كأس العالم 2026

سيضم مركز تجربة المشجعين في "تيك توك" 144 بطاقة لجمعها، تغطي جميع الفرق الـ48 المشاركة في البطولة. وستُمثَّل كل دولة بثلاث بطاقات مميزة:

شعار الدولة: بطاقة تمثل شعار وهوية كل دولة. اللاعب النجم: بطاقة تبرز لاعباً بارزاً من كل فريق مشارك. بطاقة الأيقونة: بطاقة تجسّد شخصية أسطورية من تاريخ كرة القدم لكل دولة.

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وسوف يتمكن المشجعون من فتح البطاقات من خلال إنجاز مهام يومية، مثل متابعة الحسابات أو التعليق على المنشورات، مع طرح أنشطة جديدة طوال فترة بطولة كأس العالم. ويمكن أيضاً ربح بطاقات مميزة عند تحقيق إنجازات محددة، كما يمكن تداول البطاقات المكررة لتعزيز المجموعة الشخصية؛ فكلما زاد عدد البطاقات التي يجمعها اللاعبون، زادت المكافآت التي سيحصلون عليها.

تطبيق خاص أيضاً

هذا ومتاح كذلك تطبيق "فيفا بانيني كولكشن" بالشراكة مع شركة مشروبات غازية، حيث يمكن جمع الملصقات الرسمية لكأس العالم 2026 كذلك. وسيتمكن المشجعون من جمع ملصقات رقمية رسمية تضم 11 لاعباً من كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة، إلى جانب الشعارات والتمائم والكؤوس وغيرها. وكذلك يمكنهم استكشاف المجموعات الحصرية للمشروب الغازي، والاستمتاع بمكافآت يومية مصممة لهواة الجمع الأكثر نشاطاً. كما يمكن للمستخدمين تبادل الملصقات مع هواة الجمع في جميع أنحاء العالم، وإكمال التحديات وكسب الشارات، من أجل إنشاء "فريق الأحلام" الخاص بهم.

ويقول بيان للفيفا إنه يمكن لهواة جمع البطاقات إدخال الرموز الترويجية الموجودة داخل منتجات "بانيني" الورقية، المتوفرة في متاجر التجزئة حول العالم، ما يربط بين تجربة الجمع التقليدية والرقمية. كذلك يتيح التعاون مع شركة المشروبات الغازية للمشجعين فتح ملصقات حصرية عن طريق مسح ملصقات زجاجات المشروب.