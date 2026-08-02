بسبب "عشان حبيبي".. لطيفة ووليد سعد يلاحقان تووليت قضائياً

- دخلت لطيفة والملحن وليد سعد في نزاع قانوني مع المغني تووليت بسبب استخدام لحن "في الكام يوم اللي فاتوا" في أغنيته "عشان حبيبي"، مما اعتبر تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. - أعلنت شركة "لاتسو سول" بدء إجراءات قانونية لوقف استخدام اللحن وحذف الأغنية والإعلان، بينما أكد وليد سعد اتخاذه خطوات لحماية حقوقه الفنية. - تووليت، الذي اشتهر بإخفاء هويته، لم يعلق بعد على الاتهامات، ويأتي الجدل بالتزامن مع طرح لطيفة لألبومها الجديد "شبهي بالملي".

دخلت المغنية التونسية لطيفة والملحن المصري وليد سعد في نزاع قانوني مع المغني المصري تووليت بعد اتهامه باستخدام لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" في أغنيته الجديدة "عشان حبيبي"، إلى جانب استخدام اللحن نفسه في تراك دعائي لإحدى شركات الاتصالات.

وأعلنت شركة "لاتسو سول" المالكة حقوقَ عدد من أعمال لطيفة، يوم السبت، بدء إجراءات قانونية للمطالبة بوقف استخدام اللحن، وحذف الأغنية والإعلان اللذين يتضمنانه، معتبرة أن ذلك يشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. من جهته، أكد الملحن وليد سعد، صاحب اللحن الأصلي، أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه الفكرية، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بالدفاع عن حقوق الملكية الفنية، وليس بخلاف شخصي.

وتعود أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" إلى عام 2008، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد سعد، وأدتها لطيفة، وتُعد من أبرز الأغنيات في مسيرتها الفنية. أما الأغنية محل الجدل، "عشان حبيبي"، فقد طُرحت أخيراً ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وحملت بياناتها اسم تووليت ملحناً، إلى جانب مشاركته في كتابة الكلمات مع مصطفى ناصر، فيما تولى معتز ماضي توزيعها الموسيقي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تووليت أو من شركة الاتصالات بشأن الاتهامات أو الإجراءات القانونية المعلنة.

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ويُعد تووليت من أبرز الأصوات الصاعدة في مصر خلال العامين الأخيرين، إذ اشتهر بإخفاء هويته والظهور مرتدياً قناعاً، وحقق انتشاراً واسعاً عبر منصات البث الموسيقي من خلال عدد من الأغنيات، بينها "حبيبي ليه" و"ماتيجي أعدي عليكي" و"عيون الناس" (مع أمير عيد) و"نانو" (مع سانت ليفانت)، قبل أن يطرح أخيراً أغنية "عشان حبيبي" التي أثارت الجدل الحالي.

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع بدء لطيفة طرح أغنيات ألبومها الجديد "شبهي بالملي"، الذي سجل حضوراً لافتاً منذ إطلاق أولى أغنياته.