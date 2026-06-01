بريطانيا تمنع دخول معلقين سياسيين أميركيين من معارضي إسرائيل

- منعت وزارة الداخلية البريطانية جنك أويغور وحسن بايكر من دخول البلاد بسبب مواقفهما المعارضة لإسرائيل، مما أثار جدلاً حول حرية التعبير والرقابة. - أويغور وبايكر معروفان بانتقادهما لإسرائيل، حيث يمتلكان جمهوراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ويعتبران أن المنع يأتي نتيجة لضغوط إسرائيلية. - القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث اتهمت جهات داعمة لإسرائيل بايكر بمعاداة السامية، بينما يصر أويغور على أن انتقاداته تتعلق بالنفوذ السياسي وليس باليهود كجماعة.

منعت وزارة الداخلية البريطانية معلقين سياسيين أميركيين من دخول البلاد للمشاركة في فعاليات مهرجان يقام هذا الأسبوع في لندن، وسط جدل حول مواقفهما المعارضة لإسرائيل.

وأعلن مقدّم برنامج "ذا يونغ توركس" على "يوتيوب"، جنك أويغور، في وقتٍ متأخر أمس الأحد، عبر حسابه على منصة إكس، عن قرار منعه من دخول بريطانيا، موضحاً: لقد حاولت استقلال رحلة جوية إلى لندن لحضور فعاليات ساوث باي ساوث وست لندن (SXSW London)، وإلقاء خطاب في أكسفورد، لكنني مُنعتُ بسبب انتقادي لإسرائيل"، متسائلاً: "هل ما زلنا نتمتع بالحرية؟"، مؤكداً "إن هذا يُعد اضطهاداً لمواطنين غربيين على يد حكوماتهم ذاتها، وذلك نيابةً عن دولة أخرى".

وردّ المؤثر حسن بايكر المشهور ببثه لساعات طويلة على منصة تويتش، على منشور أويغور بالقول: "لقد ألغت بريطانيا تأشيرتي أنا أيضاً، وكل ذلك بإيعاز من إسرائيل"، معتبراً أن "الغرب يخون القيم الليبرالية لصالح حكومة أجنبية فاشية ترتكب جرائم إبادة جماعية. وقريباً، سنصبح جميعاً مثل إسرائيل".

وعُرف كل من أويغور وبايكر بمواقفهما الانتقادية والمعارضة لإسرائيل، سواءً فيما يتعلّق بحرب الإبادة الجماعية في غزة أو بنفوذها السياسي داخل الولايات المتحدة. ويتابع قناة جنك أويغور على يوتيوب أكثر من 6.6 ملايين متابع، كما يملك ملايين المتابعين لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. فيما يمتلك حسن بايكر أكثر من 3 ملايين متابع على منصة تويتش وأكثر من 1.5 مليون متابع على إكس.

وكتب أويغور في منشور آخر على "إكس"، الاثنين: "إنه لشرفٌ لي أن أكون قد أُدرجتُ ضمن قائمة أعداء إسرائيل؛ وأنا فخورٌ للغاية بأنني قد تصديتُ لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها"، وتابع: "إن بريطانيا العظيمة تخشى الخطاب الذي يكشف المسؤولين عن جرائم الحرب تلك. ولكن مهما بلغت حدة الرقابة، فلن تنجح في ثنينا عن قول الحقيقة".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية: "ألغي تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الخاص بهذين الشخصين على أساس أن وجودهما في بريطانيا قد لا يصب في مصلحة الصالح العام"، مشيرةً إلى أن "قرارات رفض أو إلغاء تصاريح السفر الإلكترونية لهذه الأسباب تستند فقط إلى تقييم المخاطر المحتملة التي قد يشكلها الفرد على المجتمع البريطاني"، كما لفتت إلى أنّه يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إذا كانوا لا يزالون يرغبون في السفر إلى بريطانيا.

وكانت مؤسسات وجهات داعمة لإسرائيل قد طالبت، خلال الأسبوع الماضي، بمنع مشاركة حسن بايكر في النسخة البريطانية من الفعالية الدولية المعروفة، التي تجمع شخصيات من مجالات التكنولوجيا والإعلام والثقافة والفنون، بحسب صحيفة ذا غارديان. وأغضب بيكر مناصري إسرائيل بسبب تصريحات متكرّرة هاجم فيها حكومة الاحتلال، معلناً عن مواقف مؤيدة لحركة حماس في وجه إسرائيل.

وحثّت منظمة كوميونيتي سيكوريتي ترست منظمي مهرجان ساوث باي ساوث وست على "التصرف بمسؤولية" وعدم إعطاء "منصة" للمؤثر، الذي اتهمته بامتلاك "سجل حافل بالترويج لخطاب يتضمن مضامين معادية للسامية، وإنكار فظائع موثقة بشكل جيد، ودعمٍ ظاهر لجماعات متطرفة". كما دعا النائب عن حزب العمال ديفيد تايلور إلى منعه من التحدث، معتبراً أن "وجوده في بريطانيا مضرّ بالمصلحة العامة".

فيما أشارت صحيفة ذا تايمز إلى أن قرار منع جنك أويغور استند إلى مخاوف من أنه وجوده قد يزيد من حدة معاداة السامية، وذلك بسبب تصريحات متكرّرة يتهم فيها إسرائيل بممارسة نفوذٍ كبير على السياسيين الأميركيين، كما قال مؤخراً إنها تسيطر على الحكومة الأميركية من خلال التبرعات السياسية التي تصل إلى نسبة كبيرة من أعضاء الكونغرس. وفيما يرى منتقدوه أنه يعيد إنتاج صورة نمطية سلبية معادية لليهود، يصرّ أويغور على أن حديثه يقتصر على نفوذ اللوبيات السياسية والتمويل الانتخابي، ولا يتعلق باليهود كجماعة أو دين.

وتنطلق فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث وست لندن اليوم الاثنين وتستمر حتى السبت المقبل. وقال منظمو المهرجان في وقتٍ سابق إن الحدث يجمع "طيفاً واسعاً من المتحدثين ذوي الارتباطات والانتماءات ووجهات النظر المختلفة"، وإن "إدراج أي شخص في البرنامج لا يعني تأييداً ضمنياً لجميع المنظمات التي قد يكون المتحدث مرتبطاً بها بشكل مباشر أو غير مباشر".