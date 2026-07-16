بريطانيا تحقّق في إجراءات "تيك توك" لحماية الأطفال

- فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً في إجراءات السلامة التي تطبقها منصة تيك توك لحماية الأطفال، مركزة على آلية التحقق من أعمار المستخدمين. - أكدت تيك توك تعاونها مع أوفكوم، مشيرة إلى التزامها بالقواعد البريطانية للسلامة على الإنترنت، واستثمارها مليارات الدولارات لتعزيز الأمان منذ إطلاق خدماتها في بريطانيا. - يهدف قانون السلامة على الإنترنت إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار، مع فرض غرامات تصل إلى 24 مليون دولار على الشركات المخالفة.

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، الخميس، تحقيقاً في إجراءات السلامة التي تطبّقها منصة تيك توك لحماية الأطفال على الإنترنت، بحسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). ويأتي هذا التحقيق بعد شهر من إعلان الحكومة البريطانية حظر استخدام عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل على الأطفال تحت سن 16 عاماً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأساليب المحددة التي تستخدمها "تيك توك" لتقدير أعمار المستخدمين؟ ما هي أنواع المحتوى الضار التي يهدف قانون السلامة على الإنترنت البريطاني إلى منع القاصرين من التعرض لها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت "أوفكوم" في بيان صادر اليوم: "يسعى هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن تيك توك أخفقت، أو ما زالت تخفق، في الامتثال لالتزاماتها القانونية"، مشيرةً إلى أنّها ستركز بشكل خاص على آلية التحقّق من أعمار المستخدمين التي تعتمدها المنصة.

بدورها، قالت المديرة العامة للاستراتيجية والبحوث في "أوفكوم"، كيت ديفيز، خلال حديث مع راديو بي بي سي: "وجدنا أن بعض أساليب التحقّق من الأعمار المستخدمة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة". وتابعت: "لدينا تساؤلات جدية للغاية عما إذا كانت تقنية تقدير العمر وسيلة عالية الفعالية".

من جهتها، ردّت "تيك توك"، المملوكة لشركة بايتدانس الصينية، بالتأكيد أنها ستتعاون مع "أوفكوم" في تحقيقها، معربةً عن "ثقتها" بالتزامها القواعد المنصوص عليها في القانون البريطاني للسلامة على الإنترنت، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي بهدف تشديد القواعد المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم "تيك توك" في بيان: "نطبق بصرامة تجارب استخدام مناسبة للأعمار المختلفة من خلال قواعد للمنصة تستند إلى خبرات متخصصة، وتقنيات متقدمة لتقدير أعمار المستخدمين، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة لدى كبرى الشركات في القطاع". وأضاف أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في تعزيز السلامة على الإنترنت منذ إطلاق خدماتها في بريطانيا قبل ثمانية أعوام.

ويهدف قانون السلامة على الإنترنت إلى منع القاصرين من التعرض لمحتوى ضار حول مواضيع مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل والمواد الإباحية. ويُلزم شركات التكنولوجيا بحماية الأطفال من المحتوى الذي يتضمن العنف وخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني. وتواجه الشركات المخالفة بموجب القانون غرامات تصل إلى 24 مليون دولار أميركي أو 10% من إيراداتها السنوية، على أن تطبّق الأعلى قيمة، بحسب وكالة فرانس برس.