بريطانيا تتجه إلى تشديد القوانين على روبوتات الدردشة

- تواجه روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة غرامات وعقوبات صارمة لحماية الأطفال، مع خطط لحجب الخدمات غير الملتزمة بقانون السلامة على الإنترنت. - تعتزم الحكومة فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حظر لمن هم دون 16 عامًا، وسط انتقادات من حزب المحافظين. - تعمل الحكومة على تعديل قانون السلامة على الإنترنت لسد الثغرات، مع تحذيرات من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

سيواجه مطورو روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، التي تُعرّض الأطفال للخطر، غراماتٍ ضخمةً وعقوبات قد تصل إلى حجب خدماتهم داخل المملكة المتحدة، بموجب تغييراتٍ قانونية من المقرر أن يعلنها كير ستارمر يوم الاثنين. وبعدما أوقفت منصة إكس التابعة لإيلون ماسك أداة "غروك" عن إنشاء صور "ذات طابع جنسي" لأشخاصٍ حقيقيين داخل المملكة المتحدة عقب الغضب الشعبي الواسع الذي ساد الشهر الماضي، تقول الحكومة إن الوزراء يخططون لـ"حملة تشديد" على "المحتوى غير القانوني البغيض الذي يُنشأ بالذكاء الاصطناعي".

ومع ازدياد استخدام الأطفال لروبوتات الدردشة في كل شيء، من المساعدة في الواجبات المدرسية إلى دعم الصحة النفسية، أوضحت الحكومة أنها "ستتحرك سريعاً لإغلاق ثغرة قانونية، وإلزام جميع مزودي روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بالامتثال لواجبات المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act)، وإلا فسيواجهون عواقب خرق القانون".

ويخطط ستارمر أيضاً لتسريع فرض قيودٍ جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إذا أقرّها النواب بعد مشاوراتٍ عامة بشأن حظرٍ محتمل لمن هم دون 16 عاماً. وهذا يعني أن أي تغييراتٍ تتعلق باستخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي، وقد تشمل إجراءاتٍ أخرى، مثل تقييد "التصفح اللانهائي"، يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ بحلول هذا الصيف.

غير أن حزب المحافظين رفض ادعاء الحكومة بأنها تتحرك بسرعة، واعتبره "مجرد تضليل"، إذ إن المشاورات لم تبدأ بعد. وقالت لورا تروت، وزيرة التعليم في حكومة الظل: "القول إنهم يتخذون إجراءً فورياً ليس مقنعاً إطلاقاً عندما تكون مشاورتهم المزعومة العاجلة غير موجودة أساساً". وأضافت: "حزب العمال تكلم مراراً أنه لا يملك رأياً بشأن ما إذا كان ينبغي منع من هم دون 16 عاماً من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا غير كافٍ، أنا على يقين بوجوب منع من هم دون 16 عاماً من الوصول إلى هذه المنصات".

وجاءت هذه التحركات بعدما أقرّت هيئة تنظيم الإنترنت "أوفكوم" بأنها تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة للتحرك ضد "غروك"، لأن الصور ومقاطع الفيديو التي ينشئها روبوت الدردشة من دون أن يبحث عبر الإنترنت لا تقع ضمن نطاق القوانين الحالية، إلا إذا وصلت إلى حد المواد الإباحية. وقد يجرى إدخال التعديل الذي يُخضع روبوتات الدردشة لقانون السلامة على الإنترنت خلال أسابيع، رغم أن هذه الثغرة معروفة منذ أكثر من عامين.

ويشير ستارمر إلى أن "التكنولوجيا تتحرك بسرعةٍ كبيرة، ويتعين أن يواكبها القانون". وأضاف: "الإجراء الذي اتخذناه بشأن غروك وجّه رسالةً واضحة مفادها أن أي منصة لن تحصل على استثناء مجاني. اليوم نُغلق ثغراتٍ تُعرّض الأطفال للخطر، ونضع الأساس لمزيدٍ من الإجراءات".

وبموجب قانون السلامة على الإنترنت، يمكن أن تواجه الشركات المخالِفة عقوباتٍ تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، كما يمكن للمنظمين التقدم إلى المحاكم لطلب حجب اتصالها داخل المملكة المتحدة.

وإذا استُخدمت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي تحديداً باعتبارها محركات بحث، أو لإنتاج مواد إباحية، أو في سياقات التواصل بين المستخدمين، فإنها تكون بالفعل ضمن نطاق القانون. لكن، وفق النص، يمكن استخدامها أيضاً لإنتاج مواد تشجع على إيذاء النفس أو الانتحار، أو حتى توليد مواد اعتداءٍ جنسي على الأطفال، من دون أن تواجه عقوبات. وهذه هي الثغرة التي تقول الحكومة إنها تريد إغلاقها.

وصرح الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC) كريس شيروود إن شباناً وشابات يتواصلون مع خط المساعدة التابع للجمعية للإبلاغ عن أضرار تسببت بها روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وإنه لا يثق بشركات التكنولوجيا لتصميم هذه الأدوات بشكلٍ آمن. وأشار إلى حالةٍ تلقت فيها فتاةٌ في الرابعة عشرة من عمرها، تحدثت مع روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي عن عاداتها الغذائية واضطراب تشوه صورة الجسد، معلوماتٍ غير دقيقة. وفي حالاتٍ أخرى، ذكر أنهم شاهدوا "شباناً وشابات يؤذون أنفسهم، بل ويُقدَّم محتوى يشجعهم على مزيدٍ من إيذاء النفس". وختم شيروود بالقول: "لقد حققت وسائل التواصل الاجتماعي فوائد كبيرة للشبان والشابات، لكنها سببت أيضاً كثيراً من الضرر. وسيُصبح الذكاء الاصطناعيّ بمثابة كارثة مُضاعفة إذا لم نتوخَّ الحذر".