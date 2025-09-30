بريجيت باردو تصدر كتاباً عن حياتها

- في كتابها الجديد "مون ببسيدير"، تقدم بريجيت باردو نظرتها للعالم بلهجة حادة، مستعرضةً شخصيتها المستقلة والجريئة من خلال كلمات مرتبة أبجديًا تعكس أحداثًا وشخصيات عايشتها. - تعبر باردو عن حبها لجان بول بلموندو وتنتقد آلان دولون ومارتشيلو ماستروياني، كما تعبر عن أسفها لتحول سانت تروبيه إلى مدينة للأثرياء، مشيرة إلى فقدانها لتميزها الأصلي. - تنتقد باردو الوضع في فرنسا، معتبرةً أن اليمين هو الحل لأزماتها، وتؤكد على أهمية الحرية في التعبير عن الذات، مستذكرةً مذكراتها السابقة "بي بي".

يصدر الأربعاء كتاب تعرض فيه الفنانة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو تحت عنوان "مون ببسيدير" نظرتها للعالم وإن كان بلهجة حادة أحياناً. وتقدّم دار نشر فايار كتاب "أبجديات بي بي" ("Mon BBcedaire")، الذي "خطّته بالكامل بيدها"، على أنه "غوص في شخصية امرأة طبعت حقبتها باستقلاليتها والتزامها وجرأتها". وقد خطّت بريجيت باردو (91 عاماً) بضعة أسطر عن كلمات مرتّبة بترتيب أبجدي انتقتها لأحداث أو أماكن أو شخصيات عايشتها.

وأعلنت مثلاً حبّها للممثل جان بول بلموندو "الرجل الرائع والممثّل المبدع والمضحك والجريء"، لكنها اعتبرت أن آلان دولون "فيه الأفضل والأسوأ في آن واحد"، وأن الممثل الإيطالي مارتشيلو ماستروياني رغم "جاذبيته" كان "مجرّد ممثّل جيّد من دون إبداع فعلي أو شخصية تترك فعلاً أثراً في النفوس".

وتحدثت بريجيت باردو عن سانت تروبيه حيث تمتلك منزلاً، وأسفت الفنانة لتحوّل "بلدة الصيّادين الصغيرة الجميلة هذه" إلى "مدينة لأصحاب المليارات لم يعد من الممكن التعرّف فيها إلى ما كان يميّزها".

واعتبرت باردو المعروفة بنضالها من أجل الحيوانات، أن فرنسا "باتت باهتة وحزينة وخاضعة ومريضة ومتلفة ومخرّبة وعادية وسوقية"، مشيرةً إلى أن اليمين هو "العلاج الوحيد الطارئ لاحتضار فرنسا". ولطالما جاهرت باردو بقربها من الوجه الأبرز لحزب التجمّع الوطني، مارين لوبين.

وكتبت الفنانة: "الحريّة هي أن تكون على سجيّتك حتى لو كان ذلك مزعجاً". وكانت بريجيت باردو التي آثرت الابتعاد عن الأضواء قد نشرت في 1996 مذكّراتها بعنوان "بي بي".

(فرانس برس)