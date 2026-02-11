بريتني سبيرز تبيع حقوق أعمالها الغنائية

- باعت بريتني سبيرز حقوق كتالوغ موسيقاها لشركة برايمري ويف في ديسمبر 2022، وتشمل أعمالاً شهيرة مثل "...Baby One More Time". تأتي الصفقة ضمن اتجاه متزايد لبيع حقوق الموسيقى للاستفادة من فرص البث التدفقي. - شهدت السنوات الأخيرة بيع حقوق موسيقية بمبالغ ضخمة من قبل فنانين مثل ستينغ وبروس سبرينغستين، مما يعكس اهتمام المستثمرين بتحقيق أرباح طويلة الأمد، خاصة بعد تأثير جائحة كوفيد-19. - تأثرت مسيرة بريتني سبيرز بوصاية قانونية استمرت 14 عاماً. رغم بيع حقوقها، لم تعلن عن نيتها العودة للأداء أو إصدار تعليق حول الصفقة.

باعت المغنية الأميركية بريتني سبيرز حقوق كتالوغ موسيقاها الذي يشمل أعمالاً شهيرة مثل …Baby One More Time، وGimme More، وToxic، وفقاً لمواقع إخبارية أميركية. شركة النشر الموسيقي برايمري ويف (Primary Wave) اشترت حقوق موسيقى النجمة البوب في صفقة جرت في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك استناداً إلى وثائق قانونية أوردتها صحيفة تي إم زد (TMZ)، وأكد مصدر لـ"ذا نيويورك تايمز" صحة هذه الصفقة. الأطراف المشاركة في الصفقة لم تكشف عن تفاصيلها المالية.

هذه الصفقة تتماشى مع اتجاه كبير يشهده القطاع الموسيقي في السنوات الأخيرة. إذ احتدمت المنافسة في السنوات الأخيرة بين أدوات الاستثمار على غرار "هيبنوسيس" و"كونكورد" و"برايمري ويف" وبين شركات رئيسية في قطاع التسجيلات وإنتاج الأعمال الموسيقية مثل "يونيفرسال ميوزيك" . وتعود رغبة المستثمرين في الحصول على حقوق الأعمال الموسيقية إلى حدّ كبير إلى ظهور البث التدفقي الذي فتح فرصاً لصناعة كانت تبحث عن نموذج جديد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وباع أكثر من فنان حقوق أعمالهم في السنتين الأخيرتين إلى شركات صناعة الموسيقى الكبرى لقاء مبالغ مرتفعة، ومن هؤلاء المغني البريطاني ستينغ الذي تخلّى عن حقوق كامل مجموعته كمؤلف أغنيات إلى فرع تابع لـ"يونيفرسال ميوزك"، في صفقة قدّرت وسائل إعلام أميركية قيمتها بنحو 250 مليون دولار. وباع بروس سبرينغستين عام 2021 إلى شركة سوني حقوق المؤلف والتسجيل المرتبطة بكامل أعماله في مقابل أكثر من 550 مليون دولار، وحذا حذوه المغني الحائز جائزة نوبل للآداب بوب ديلان الذي تخلى عن مجمل حقوقه كمؤلف إلى "يونيفرسال" في صفقة قُدرت قيمتها بـ300 مليون دولار. وعام 2022 اشترت وحدة النشر التابعة لـ"وارنر ميوزيك غروب" المجموعة الموسيقية الكاملة لنجم الروك الراحل ديفيد بوي ، في صفقة قدرت قيمتها بـ250 مليون دولار أميركي. وخلال العام نفسه، استحوذت "يونيفرسال ميوزيك" على المجموعة الكاملة لأسطورة الموسيقى الأميركية إلفيس بريسلي. وعام 2023 باع المغنّي الكندي جاستن بيبر حقوق أعماله الموسيقية لشركة هيبنوسيس سونغز كابيتال، لقاء 200 مليون دولار. واستحوذ صندوق بريتيش هيبنوسيس الاستثماري على حقوق أعمال فرقة "رِد هوت تشيلي بيبرز"، وكذلك على سجلّي أغنيات شاكيرا و نيل يونغ

توفر حيازة حقوق المجموعات الموسيقية التي تتيح تقاضي إيرادات عن كلّ استخدام لأغنية، سواء من خلال التحميل أو الاستعانة بها في فيلم أو إعلان، أرباحاً طائلة على المدى الطويل. ويبدي المستثمرون اهتماماً متزايداً بهذه الحقوق، بعدما أتت جائحة "كوفيد-19" على نسبة كبيرة من الإيرادات في القطاع.

سبيرز، وهي واحدة من أكثر الفنانات مبيعاً في التاريخ، أصدرت تسعة ألبومات استوديو منذ بدايتها في عام 1999، وكانت شخصية محورية في موسيقى البوب لعقدين تقريباً. وتأثرت مسيرتها إلى حد كبير بسبب الوصاية القانونية التي استمرت ما يقرب من 14 عاماً، والتي أنهتها المحكمة عام 2021. وفُرضت وصاية قانونية قسرية على سبيرز عام 2008، إثر تعرّضها لانهيار عصبي، وتولّى والدها جيمي سبيرز شؤونها المالية والمهنية والشخصية. وتحدثت بريتني سبيرز في مذكراتها التي صدرت عام 2023، بعنوان The Woman in Me، عن التأثير العاطفي والشخصي لتلك الوصاية عليها. وكانت قد عادت إلى الساحة الغنائية في 22 أغسطس/ آب 2022، عبر إطلاق أغنية تجمعها بالموسيقي إلتون جون.

ورغم عملية البيع، لم تعبر بريتني سبيرز عن أي نية للعودة إلى صناعة الموسيقى أو للأداء في الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن، ولم يصدر عنها تعليق علني بشأن بيع كتالوغها.