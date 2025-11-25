برنامج دنماركي يتألق بين أبرز الفائزين بجوائز إيمي الدولية 2025

- فاز برنامج "أبطال شاولين" بجائزة إيمي الدولية 2025 كأفضل برنامج ترفيهي غير مُعدّ، حيث يأخذ مشاهير دنماركيين في رحلة إلى كوريا الجنوبية للعيش بين رهبان الشاولين، مما أضفى عليه طابعاً إنسانياً مميزاً. - أكدت مديرة الإنتاج ميتا لويز غرونبيرغ أن حقوق البرنامج بيعت لخمس دول، مع آمال بالتوسع نحو أسواق أكبر، مشيرة إلى أن الفوز بالإيمي يعزز انتشاره. - شهد الحفل توزيع 16 جائزة إيمي دولية، منها جائزة أفضل ممثل لأوريول بلا، وأفضل ممثلة لآنّا ماكسويل مارتين، مع فوز برامج من المملكة المتحدة واليابان.

في خطوة غير مسبوقة للإنتاج التلفزيوني الدنماركي، فاز برنامج "أبطال شاولين" (Shaolin Heroes) بجائزة إيمي الدولية 2025 ضمن فئة أفضل برنامج ترفيهي غير مُعدّ، خلال الحفل الـ53 الذي أقيم في مدينة نيويورك الأميركية.

يأخذ البرنامج ثمانية مشاهير دنماركيين في رحلة إلى كوريا الجنوبية للعيش بين رهبان الشاولين وخوض تدريبات قاسية مستوحاة من فلسفتهم القائمة على الانضباط الجسدي والذهني. تحولت التجربة إلى رحلة إنسانية عميقة تجمع بين المغامرة وتحدي الذات، ما أسهم في تميز البرنامج وإيصاله إلى منصة العالمية. وخلال لحظة الفوز، حملت مديرة الإنتاج ميتا لويز غرونبيرغ الجائزة بين يديها، وعلّقت بابتسامة عريضة: "كنا نأمل، لكن لم نجرؤ على تصديق أن الفوز سيكون لنا… إنه حدث ضخم حقاً". وأكدت غرونبيرغ أن حقوق البرنامج بيعت بالفعل إلى خمس دول، بينها فرنسا، مع آمال بالتوسع نحو أسواق أكبر مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الفوز بالإيمي "يمنح البرنامج أساساً قوياً للانتشار أكثر". وتفوّق "أبطال شاولين" على منافسين عالميين من دبي وكندا والمكسيك، وقد شارك في موسمه الأول ثمانية مشاهير دنماركيين، بينهم سارة غرونوالد، وآدم دوفا هول، وآن صوفي إسبرسن، وشارين فو، وغيتي أميري، وسارة برو، وألبرت هارسون، وريك كوكَر.

شهد الحفل توزيع 16 جائزة إيمي دولية، وسط حضور عالمي واسع، في فئات متعددة، أبرزها البرامج الفنية التي فاز فيها برنامج Ryuichi Sakamoto: Last Days من NHK اليابانية، الذي يتتبع الأيام الأخيرة من حياة الموسيقار الياباني ريويتشي ساكاموتو. أما جائزة أفضل ممثل، فذهبت إلى أوريول بلا عن أدائه في مسلسل Yo, adicto من إسبانيا، الذي يروي رحلة رجل في الثلاثينيات لتجاوز الإدمان واكتشاف ذاته، بينما نالت جائزة أفضل ممثلة آنّا ماكسويل مارتين عن أدائها في مسلسل Until I Kill You من المملكة المتحدة، الذي يستعرض قصة رومانسية مشوبة بالتوتر النفسي بين شخصيتين وسط شكوك حول نيات أحدهما. وفي فئة الكوميديا، فاز برنامج Ludwig من المملكة المتحدة، ويقدم مغامرات مصمم ألغاز يعيد اكتشاف حياته في أثناء محاولة حل لغز اختفاء شقيقه التوأم. وفاز مسلسل Rivals من المملكة المتحدة بجائزة أفضل مسلسل درامي.

أما في الشؤون الراهنة، ففاز برنامج Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza من المملكة المتحدة، الذي يقدم تقريراً صادماً عن العدوان الإسرائيلي على غزة ورصد تأثيره من خلال أعين الأطفال والصحافيين والأطباء.