براين ماكنايت في مصر... خطوات الوقوع في الحب

- أحيا براين ماكنايت حفلاً موسيقياً بجوار أهرام الجيزة، معبراً عن سعادته بالغناء أمام معالم تاريخية تضيف لموسيقاه روحاً مختلفة. - يتميز ماكنايت بمهارات متعددة ككاتب أغانٍ، ومنتج، وعازف، وصوته يلامس النطاقات الأوبرالية، مما جعله أيقونة في الأغاني الرومانسية رغم المنافسة الشديدة. - رُشّح ماكنايت 16 مرة لجائزة غرامي دون فوز، مما يعكس ثبات الجودة في أعماله، ونجاحه الحقيقي يكمن في قاعدة جماهيره المخلصة وعروضه الحية الناجحة.

أحيا المغني والعازف الأميركي براين ماكنايت (Brian McKnight) حفلاً موسيقياً ضخماً بجوار أهرام الجيزة، بعد أن اختارته إدارة المتحف المصري الكبير ليكون ضمن أوائل الفنانين العالميين الذين سيقدمون فعاليات موسيقية وغنائية ضمن النشاط الفني للمتحف.

جاء براين ماكنايت إلى مصر ومن خلفه مسيرة فنية طويلة تتجاوز ثلاثة عقود مع موسيقى الـR&B أو Rhythm and Blues، وهو نوع موسيقي نشأ في المجتمعات الأفريقية الأميركية في الولايات المتحدة خلال الأربعينيات من القرن العشرين، ويمثّل تطوّراً طبيعياً لموسيقى البلوز (Blues)، ولكن بإضافة إيقاعات أقوى وأكثر حيوية (Rhythm) لتكون قابلة للرقص والانتشار التجاري.

أعرب ماكنايت عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر، وأكد أن مشاركته بحفل لأول مرة أمام الجمهور المصري وفي المتحف الكبير تشكّل لحظة مهمة في مسيرته الفنية، وأنه شعر بانبهار أكبر مما كان يتوقع، معتبراً أن إقامة حفله داخل المتحف المصري الكبير تعد تجربة استثنائية، فالغناء أمام معالم حضارة عمرها آلاف السنين أمر يحمل قيمة خاصة لأي فنان، وأن اختيار هذا الموقع العريق لإقامة الحفل يضيف لموسيقاه روحاً مختلفة، ويجعله يشعر بالقرب من التاريخ المصري الضارب في عمق الزمن.

يمثل براين ماكنايت المولود في بوفالو بنيويورك عام 1969، ظاهرة موسيقية استثنائية؛ فهو كاتب أغانٍ، ومنتج، وعازف يتقن التعامل مع تسع آلات موسيقية. صوته يلامس النطاقات الأوبرالية ويزدان بالزخرفة الصوتية الرقيقة، ما ساعده على أن يصبح أيقونة في مجال الأغاني الرومانسية، حتى إن أغانيه، مثل Back at One وOne Last Cry، أمست جزءاً أساسياً من الذاكرة العاطفية لجيل كامل حول العالم.

استطاع براين ماكنايت، بالرغم من المنافسة الشديدة وسجل ترشيحاته القياسي لجائزة غرامي (16 ترشيحاً من دون فوز)، أن يحافظ على موقعه باعتباره صوتاً أساسياً ومؤثراً في المشهد الموسيقي العالمي، ولا يزال أسلوبه الكلاسيكي في الـR&B يجد هذا الصدى العميق والدافئ لدى الجماهير في المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص. جاء نجاحه نتيجة صرامة فنية وتكوين موسيقي عميق، ولم يكن يوماً محض صدفة أو ضربة حظ.

يتقن ماكنايت العزف على آلات عدة من أهمها البيانو والغيتار والباص والدرامز والبوق. هذا النطاق الواسع كان أساساً لسيطرته الكاملة على التنفيذ الموسيقي. إن قدرته على كتابة الأغاني بالكامل وتوزيعها تعني أن التوزيع الموسيقي لديه (Arrangements) يكون دائماً معقداً، وغنياً بالطبقات الهارمونية، ومصمماً خصّيصاً ليتناسب مع نطاقه الصوتي الفريد، وهو ما يفسر عمق موسيقى الخلفية في أغانيه، التي تتجاوز فكرة الإيقاعات البسيطة إلى أبعاد وجدانية تلامس الذاكرة البعيدة للجمهور.

يمثل براين ماكنايت الجيل الذي نشأ على فناني السول الكبار، مثل ستيفي وندر ومارفن غاي. أعماله تعتمد على الإيقاعات المريحة (Smooth Grooves) والقصص المروية عبر الموسيقى. يركز ماكنايت على الميلودي (Melody) والتناغم (Harmony) كونهما عنصرين أساسيين، بدلاً من التركيز المفرط على الإيقاع القوي. هذا الأسلوب يمنح أغانيه شعوراً بالرقي والخلود، ما يجعله مختلفاً عن كثيرين من معاصريه الذين اتبعوا اتجاهات سريعة الزوال.

وإذا كان هناك عنوان واحد يلخص نجاح ماكنايت، فهو قدرته على صياغة الأغنية العاطفية المثالية؛ فأغانيه في هذه المنطقة تتميز ببنية واضحة ومدروسة، تبدأ بهدوء وتؤجج العاطفة تدريجياً، لتصل إلى الذروة الصوتية والآلية. ومثلاً، أغنيته Back at One تستخدم نظام عد تصاعدياً (One, Two, Three...) لوصف خطوات الوقوع في الحب، ما يحول الأغنية إلى خطة عمل رومانسية يمكن أن يفهمها ويتبناها أي شخص، بغض النظر عن لغته. هذه البساطة في التأليف هي مفتاح نجاحه العالمي.

تعتبر قصة براين ماكنايت مع جوائز الغرامي حالة فريدة في صناعة الموسيقى؛ فبينما تحظى الجوائز بأهمية كبيرة، فإن تجربته تثبت أن التقدير الفني قد لا يترجم دائماً إلى فوز نهائي. ماكنايت هو حامل الرقم القياسي لعدد الترشيحات لجائزة غرامي (Grammy Awards) في فئة السول المعاصر من دون فوز؛ إذ رُشّح 16 مرة، بدءاً من عام 1993، في فئات مهمة مثل أفضل أداء صوتي ذكر وأفضل أغنية R&B.

لا يمكن النظر إلى هذا الرقم باعتباره دليلاً على ضعف فني، بل هو برهان قاطع على ثبات الجودة، وعلى الاستمرارية في المستوى العالي بمعظم أعماله، إذ يُختار للتنافس عاماً بعد عام. هذه الترشيحات المتكررة تكشف عن أن الاعتراف النقدي قد يأتي تعويضاً عن النجاح التجاري؛ فترشيحات الغرامي تمثل اعترافاً يقدّمه النقاد والمحترفين في الصناعة بأن عمله يفي بالمعايير الفنية العالية، بغض النظر عن أرقام المبيعات.

كما أن غرامي غالباً ما تكافئ الفنانين الذين يضعون اتجاهات جديدة أو يحققون نجاحاً عابراً للقوالب، بينما ظل ماكنايت متمسكاً بأسلوب الـR&B الكلاسيكي، ما قد يجعله أقل جاذبية لمن يبحثون عن "مفاجأة العام". لكن حتى بمعايير الأرقام، فإن منجز ماكنايت ليس هيناً، فاستمرت رحلته الموسيقية أكثر من 30 عاماً وتجاوزت مبيعاته 25 مليون ألبوم حول العالم، ما يثبت أن مقياس نجاحه الحقيقي يكمن في قاعدة جماهيره المخلصة.

ويمكن اعتبار هذه الترشيحات المتكررة جائزة لاستمرارية فنية. لقد صنع ماكنايت لنفسه إرثاً لا يعتمد على تمثال ذهبي، ولكن على قدرة أغانيه على الصمود أمام اختبار الزمن، وتقديم العروض الحية الناجحة باستمرار في كل قارات العالم. لعلّ وجود ماكنايت في مصر والغناء في موقع ذي قيمة تاريخية وثقافية عالية يتجاوزان أن يكونا مجرد اختيار تجاري وقعت عليه إدارة المتحف الكبير؛ فحفله والحضور الكثيف للجمهور المصري يحملان دلالات عميقة حول طبيعة فنه وتنوع معجبيه حول العالم، وهو أيضاً يؤكد أن الرجل ما زال قادراً على التعبير عن قيم ومعان تعتمل في وجدان قطاعات واسعة من الجماهير حول العالم.

وفي التفسير الثقافي لظاهرة الإقبال على حفل ماكنايت، يمكن القول إن الجمهور العربي ينجذب إلى الموسيقى الكلاسيكية والقصائد الغنائية القوية (Power Ballads)، وهي الأغاني التي تتسم باللحن العميق والأداء الصوتي العالي والتركيز على العاطفة الجياشة. وأغاني ماكنايت تلامس أوتاراً مشتركة بين الثقافات حول مفاهيم الحب والوفاء والرومانسية، وهي مفاهيم تحظى بتقدير كبير في الثقافة المحلية.

وتؤكد هذه الجولات العالمية، لا سيما زيارته إلى مصر، أنه ليس مجرد رمز للماضي أو "فنان التسعينيات"، فقد أثبت دائماً أنه فنان حي وفعال يستطيع جذب الجماهير الجديدة والحفاظ على جمهوره القديم.

يمثّل وجود ماكنايت على أرض مصر، في قلب حضارتها القديمة، نقطة التقاء ثقافية فريدة. لم يكن عرضه على سفح الهرم حفلاً اعتيادياً، ولكنه احتفاء بموسيقي صمد فنه أمام اختبار الزمن، ليؤكد أن المشاعر الإنسانية عندما تُغلف باللحن والأداء المتقن، تصبح لغة عالمية تخترق الحواجز الجغرافية واللغوية. قدم ماكنايت في مصر دليلاً حياً على أن بعض الفنون تولد خالدة، تماماً مثل الآثار التي أحاطت بمنصته.