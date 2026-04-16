براين آدامز يحيي حفلات في تونس والمغرب

يُنتظر أن يحيي نجم الروك الكندي براين آدامز سلسلة حفلات في كل من تونس والمغرب بحسب ما أعلنه فريق الفنان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. ومن المتوقع أن يحيي الفنان حفلين في تونس، وبالضبط في المسرح الروماني بمدينة دقة، يومي 2 و3 مايو/أيار المقبل، ثم سيزور المغرب لإحياء ثلاث حفلات أيام 5 و6 و7 من الشهر نفسه، وذلك على التوالي في مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، ثم قصر الثقافة والفنون في طنجة، ثم مركّب محمد الخامس في الدار البيضاء. وقد بيعت كل التذاكر في الحفلة الأولى لتونس بحسب موقع الفنان الرسمي.

وهذه الحفلات المغاربية جزء من جولة براين آدامز في القارة الأفريقية، بحيث يحيي سلسلة حفلات في جنوب أفريقيا قبل زيارة البلدين العربيين، ثم بعدها يسافر إلى بلده كندا ثم الولايات المتحدة، قبل جولة في أوروبا تبدأ من بولندا ثم التشيك ثم النمسا ثم سلوفينيا ثم الجبل الأسود ثم كوسوفو، قبل المرور بالبحر المتوسط عبر اليونان ثم إيطاليا وإسبانيا. وهي حفلات ضمن جولته Bare Bones، وهو ألبوم صدر عام 2010، وأُعيد إصداره العام الماضي 2025.

وُلد برايان آدامز في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 في كينغستون الكندية، وهو مغني روك وكاتب أغانٍ ومصور وناشط اجتماعي. وقد حقّق ألبوماه الناجحان Cuts Like a Knife (1983) وReckless (1984) نجاحاً واسعاً، ما جعله أحد أشهر الموسيقيين وأنجحهم في ثمانينيات القرن العشرين. واستُخدمت أغاني آدامز في أكثر من مائة فيلم ومسلسل تلفزيوني، وفاز بجائزة غرامي، وجائزة إم تي في للموسيقى المصورة، وجائزة الموسيقى الأميركية عن أغنيته الشهيرة Everything I Do I Do It for You (1991)

براين آدامز معروف أيضاً بتضامنه مع الفلسطينيين، فخلال العدوان الإسرائيلي على غزة، أوقف حفله ليخاطب جمهوره لافتاً الانتباه إلى معاناة الغزيين، وداعياً الحضور إلى رفع أضوائهم تضامناً مع أطفال القطاع. وهو تضامن عمره سنوات، إذ في 2014، غرّد عبر "إكس" أن "الحرب على غزة جريمة ضد الإنسانية"، كما وصف الحصار حينها بأنه ترك سكانها في حالة فقر مدقع، مؤكداً أن جرائم الاحتلال لا مبرّر لها.

وآدامز أيضاً مصور بارز تنوعت أعماله بين تصوير الأزياء والحملات الإعلانية لخطوط الملابس والسيارات. وصدرت مجموعته الفوتوغرافية Wounded عام 2013 بالتعاون مع الصحافية كارولين فروغات، كما صدرت له مجموعة صور تجريدية بعنوان Untitled عام 2016. وحصل آدامز على وسام كندا برتبة ضابط، ووسام مقاطعة كولومبيا البريطانية برتبة عضو.