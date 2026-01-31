برامج المواهب أمام اختبار استعادة الجماهيرية

تقف برامج اكتشاف المواهب على شاشة "إم بي سي" عند مفترقٍ حاسم، فالموسم الجديد من "ذا فويس كيدز: أحلى صوت"، المنتظر نهاية مارس/آذار، يأتي مثقلاً بأسئلة فرضتها خيبة النسخة الأخيرة من "ذا فويس" للكبار، بعد تراجع التفاعل الجماهيري وتصدّع الوصفة التي طالما ضمنت النجاح. وبين جدلٍ حول المدربين، ومكان التصوير، وآليات التصويت، تعيد المحطة مراجعة خياراتها على أمل استعادة بريقٍ تآكل، وسط بازار أسماءٍ ووعود بنسخ "قوية" من برامج كانت يوماً صناعة جماهيرية بامتياز.

قبل أسبوعين، فازت السورية جودي شاهين بلقب أفضل صوت في نسخة الكبار من "ذا فويس: أحلى صوت". موسم لم يحظ بكثير من المتابعة، لأسباب عدة، منها عدم تقبّل الجمهور للجنة مدربي هذا الموسم. والمعروف أن المغنية العراقية رحمة رياض، وزميلها من سورية ناصيف زيتون، والمصري أحمد سعد خاضوا تجربة لم تحقق الهدف الذي تطمح إليه الشركة المنتجة. وظهرت انتقادات تشير إلى أن تصوير البرنامج خارج لبنان شكّل أحد عناصر الضعف، لأن نجاحات برامج المواهب كانت طوال عقد مرتبطة بصنّاع لبنانيين يدركون جيداً كيفية استقطاب الجمهور وتوظيف المشاهد للمتابعة. في أي حال، لم يُعرف حتى الآن أين سيكون تصوير النسخ الجديدة من برامج المواهب المتوقع عرضها في الخريف المقبل، بعدما صُوّر "ذا فويس" بنسختيه في مدينة عمّان.

وتكرار التجربة في نسخة الصغار المتوقع عرضها نهاية مارس المقبل قد يحمل مزيداً من الانتقادات الخاصة بالمدربين، من الشامي إلى داليا مبارك ورامي صبري.

تفيد المعلومات بأن إدارة "إم بي سي" فوجئت بقلة التفاعل مع النسخة الخاصة بالكبار، والتي أظهرت ضعفاً ملحوظاً من جهة المتابعين، وبالتالي شكّل فيديو النتيجة الذي صُوّر من منزل المغنية رحمة رياض صدمة للجمهور الذي لم يتقبل هذه النتيجة المُعدة سلفاً منذ شهرين، في وقت تؤكد أو تعتمد المحطة على التصويت الخاص بالجمهور.

تدرس "إم بي سي" حالياً كل نقاط الضعف التي عانى منها "ذا فويس"؛ من المدربين إلى المشتركين، وقدرة البرنامج على استقطاب المشاهد كما كان في السنوات التي شهدت نجاحه اللافت. لذلك، وبعد إعلان مدير محطات "إم بي سي" علي جابر عن عزم المحطة تقديم نسخة قوية من "أراب آيدول" و"أراب غوت تالنت" بدأت مفاوضات مع نجوم الصف الأول للعودة إلى هذا النوع من البرامج، ولو أن الأسماء التي تداولها المتابعون لم تخرج عن إطار "التمنيات"، فذُكر مثلاً اسم المغني اللبناني فضل شاكر الذي لا يزال حتى اليوم يخضع للمحاكمة في لبنان، كما تحدّث بعضهم عن إمكانية عودة المغني العراقي كاظم الساهر إلى كرسي اكتشاف المواهب. كذلك، وُضع اسم المغنية السورية أصالة وزميلتيها أحلام وأنغام على رأس اللائحة لخوض التجربة معاً في "أراب آيدول".

تؤكد المعلومات أنه لم يُتخذ القرار بهذا الشأن، ولو أن إدارة "إم بي سي" تفضل وجود مغنٍ إلى جانب الأسماء الثلاثة المتداولة، وأشارت إلى أن المفاوضات حتى اليوم إيجابية، بانتظار بدء التصوير قبل حلول موعد حفلات ومهرجانات الصيف، فيما لم تمنح أحلام الموافقة النهائية بعد.

بازار الأسماء لم يتوقف عند "أراب آيدول"، إذ تداول بعضهم أن "إم بي سي" ترغب بمشاركة المغنية نجوى كرم في لجنة تحكيم "غوت تالنت" إلى جانب علي جابر، مع إمكانية إضافة فنان خليجي على اللائحة حالياً. لا شك أن كل هذه البرامج تصبّ في خانة الجماهيرية، لكنها تفتقد بعد عرضها استمرار حضور أسماء المشاركين وحتى الفائزين في التداول والشهرة.