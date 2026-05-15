برامج المنوعات العربية... بما هو موجود

- تراجع شعبية برامج المنوعات: لم يحقق "ذا فويس كيدز" النجاح المتوقع رغم الترويج المكثف، وتستعد "إم بي سي" لإعادة "آرابز غوت تالنت". مصير "أو لالا" غير محسوم بسبب نقص الميزانية. - عودة الإعلاميين وبرامج جديدة: تعود رابعة الزيات إلى "إل تي في" ببرنامج جديد، بينما تعرض فضائية الجديد برنامج "مساحة خاصة" لعلي ياسين رغم قلة الميزانية. - الأزمات المالية وتأثيرها: تواجه "إم تي في" أزمة مالية تؤثر على إنتاج البرامج، بينما تحاول "إل بي سي آي" المنافسة بإعادة عرض برامج والتعاقد مع محمد قيس.

لم تُعلن، بعد، قائمة برامج المنوعات المفترض أن تُجهّز لهذا الموسم. خلال أسابيع ينتهي عرض برنامج "ذا فويس كيدز: أحلى صوت". لم ينل البرنامج كثيراً من المشاهدات هذا الموسم، على الرغم من ترويج شاشة "إم بي سي" له، ورغم حرفية الأطفال أصحاب المواهب المشاركين في هذه النسخة، في وقت تستعد الفضائية السعودية لإعادة برنامج "آرابز غوت تالنت" في موسم جديد، والتعويض من خلال المزيد من المسلسلات التركية أو المعربة.

لا معلومات حول موسم آخر من برنامج "أو لالا" الذي قدمته الممثلة السورية شكران مرتجى على "إل تي في"، وحقق نسبة مشاهدة عالية. حتى الآن، لن يتجدد البرنامج بسبب عدم وجود ميزانية مالية، لكن ليس من قرار نهائي بإيقافه، خصوصاً أن "أو لالا" حظي برعاية تجارية، وعُرض لموسمين متتاليين.

وعلم أن مقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات ستعود مجدداً إلى محطة "إل تي في" منتجةً ومنفذةً ومقدمةً لبرنامج جديد يطرح مواضيع فنية وإنسانية. الزيات كانت قد قدمت برنامجاً حوارياً على قناتها الخاصة على "يوتيوب" قبل وقت، لكنها تستعيد مكانها في الفضائية السورية لتقديم برنامج جديد يطرح قضايا ونقاشات مثيرة.

شهران من الحرب الإسرائيلية على لبنان، انشغلت فيهما محطات التلفزة اللبنانية بالوضع الأمني والسياسي من خلال فقرات البث المباشر، وبرامج المساء التي زادت في مساحة التحليلات السياسية للواقع اليومي في لبنان والمنطقة.

غابت البرامج الفنية طوال الفترة الماضية، لكن القائمين على المحطات يحاولون إعادتها اليوم. تؤكد المعلومات أن التركيز في المحطات اليوم يبقى على البرامج السياسية في الدرجة الأولى.

بدأت فضائية الجديد اللبنانية بعرض برنامج "مساحة خاصة" الذي يقدمه علي ياسين، بعد فشل نيشان ديرهارتيونيان في برنامج "مع نيشان" الذي عرض قبل الحرب على لبنان. لم تضع "الجديد" ميزانية مالية كافية لهذا البرنامج، ففضل ديرهارتيونيان إيقافه.

بدوره، دأب علي ياسين صاحب "مساحة خاصة" على تقديم هذا النوع من الحوارات في تسميات مختلفة سابقاً. وما من جديد في جعبته: محاولة لجر الضيوف إلى تصريحات نارية، تساهم في الترويج للفضائية والبرنامج بعد اقتطاع مشاهد من الحلقات وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات المغنية شمس الكويتية في الحلقة الأولى التي عرضت يوم السبت الماضي لم تكن جديدة، والمعروف أن شمس الكويتية تثير السجالات في مقابلاتها التلفزيونية بسبب رؤيتها وتحليلها الخاص بالسياسة والصحة والفنون، وتطرقها إلى مواضيع تثير ردود المشاهدين والمتابعين.

تغيب البرامج الفنية عن "إم تي في" اللبنانية في ظل الكلام عن أزمة مالية تواجه ميشال المرّ رئيس مجلس إدارة المحطة، ما دفعه إلى الاستغناء عن مجموعة من الموظفين الذين عملوا لسنوات في الفضائية وتخفيض الرواتب الشهرية، وتؤكد المعلومات أن الأزمة طاولت معظم البرامج المُكلفة، وكان آخرها "يلا ندبك" الذي انتهى قبيل بدء شهر رمضان، فيما تُبقي "إم تي في" على بعض الفقرات الفنية المنوعة ضمن برامج الصباح التي تعرض يومياً، وبرامج الحوارات المسائية التي تتناول الشق الاجتماعي والفني.

تحاول "إل بي سي آي" المنافسة، فتعيد عرض بعض حلقات برنامج "المسار" تقديم رودلف هلال، فيما تعاقدت المحطة مجدداً مع مقدم البرامج محمد قيس لعرض برنامجه "قصتي". انتقل قيس من منصة المشهد الإماراتية إلى منصة شاشا الكويتية، ناقلاً أسلوبه في محاورة الفنانين بعد نجاحه في برنامج "عندي سؤال" لسنوات.