بدء محاكمة 222 مصرياً بينهم الصحافي رؤوف عبيد بهذه التهم

إعلام وحريات
القاهرة

طارق نجم الدين

طارق نجم الدين
مباشر
26 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:21 (توقيت القدس)
الصحافي المصري رؤوف عبيد (إكس)
- بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الصحافي رؤوف عبيد و221 متهماً آخرين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث تم تأجيل الجلسة إلى 29 ديسمبر 2025 لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
- اعتقل رؤوف عبيد في يوليو 2022 ووجهت له اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيله في أبريل 2023، إلا أنه ظل محتجزاً.
- تأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات حقوقية لمراجعة أوضاع الصحافيين المحتجزين.

شهدت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافي رؤوف عبيد و221 متهماً آخرين في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصحافي رمزي بارود في الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" في إسطنبول 25 أكتوبر 2025 (جيم تكّسين أوغلو/الأناضول)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

صحافيون وحقوقيون يقدمون لـ"محكمة غزة" أدلتهم على جرائم إسرائيل

وخلال الجلسة، تلا ممثل نيابة أمن الدولة العليا أمر الإحالة الذي تضمن اتهام الصحافي والمئات من المواطنين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها، والمشاركة في أنشطتها الدعائية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام". وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم أمام المحكمة، كما طلبت من المحكمة التصريح لها بتصوير نسخة من القضية للاطلاع عليها، فيما قرّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.

وكان الصحافي رؤوف عبيد قد اعتقل من منزله يوم 7 يوليو/تموز 2022، قبل أن يُعرَض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ الـ18 من الشهر نفسه، حيث جرى التحقيق معه على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فقد صدر قرار من النيابة العامة في 30 إبريل/نيسان 2023 بإخلاء سبيله، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز حتى إدراجه لاحقاً في القضية الراهنة ضمن قائمة تضم أكثر من 220 متهماً من مختلف المحافظات. وتأتي جلسة اليوم في إطار سلسلة من القضايا التي تنظر فيها محاكم أمن الدولة بشأن اتهامات تتعلق بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات حقوقية بمراجعة أوضاع الصحافيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مشابهة.

