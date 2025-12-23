بدء عملية ترميم مركب الملك خوفو في المتحف المصري الكبير

- تم نقل أجزاء من مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتمكن الزوار من متابعة أعمال ترميمه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويضم المتحف مركباً شمسياً آخر يعود لنفس الحقبة. - يُعد المركبان أقدم وأكبر مراكب أثرية معروفة، ويشارك خبراء مصريون ويابانيون في ترميمها بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية. - يشهد المتحف المصري الكبير تدفقاً متزايداً للزوار، حيث يستقبل حوالي 15,000 زائر يومياً، مع توقعات بزيادة السياح بنسبة 7% بحلول عام 2026.

نُقلت، الثلاثاء، أجزاء من مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، إذ سيتمكن الزوار من متابعة أعمال ترميمه مباشرةً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وفي بهو متحف مراكب الملك خوفو الملحق بالمتحف الكبير، رفع مرمّمون مصريون بمساعدة رافعة آثار صغيرة لوحاً خشبياً بدا عليه التآكل، ليضعوا بذلك أوّل قطعة من أصل 1650 لوحاً خشبياً تُشكّل مجتمعة مركب الملك خوفو الذي بني قبل أكثر من 4000 عام.

ويضم المتحف، إلى جانب المركب الجاري ترميمه، مركباً شمسياً آخر يعود إلى الحقبة نفسها، عُثر عليه في حالة أثرية أفضل، وكان معروضاً سابقا قرب أهرامات الجيزة قبل نقله إلى المتحف الكبير. ويُعد المركبان معاً "أقدم مراكب أثرية معروفة، وأكبر أثر عضوي جرى اكتشافه في تاريخ البشرية"، بحسب مدير عام مشروعات الترميم في المتحف، عيسى زيدان.

بدوره، قال وزير السياحة المصري شريف فتحي: "نشهد اليوم واحداً من أهم مشروعات الترميم في القرن الـ21... هو مشروع مهم للمتحف وللتاريخ وللإنسانية".

ويموَّل المشروع من هيئة التعاون الدولي اليابانية بمنحة تبلغ 3.5 ملايين دولار، إلى جانب مشاركة خبراء آثار يابانيين في أعمال الترميم. ويعود تاريخ المركب، الذي يبلغ عمره اليوم نحو 4650 عاماً إلى عهد الملك خوفو، باني الهرم الأكبر. وقد اكتُشف عام 1954 داخل حفرة قرب أهرامات الجيزة، غير أن استخراج أجزائه لم يبدأ فعلياً قبل عام 2011.

وأوضح زيدان لوكالة فرانس برس أن الألواح الخشبية "كانت متحللةً حرارياً" وفي حالة شديدة الهشاشة، ما دفع بعثات أثرية عدّة إلى الإحجام عن الخوض في هذا المشروع.

وأشار إلى أن خبراء مصريين ويابانيين عالجوا ألواح المركب ومجاديفه الخشبية باستخدام "مواد عضوية متعارف عليها دولياً، من بينها النانو سليلوز وكلوسيل إي"، لتدعيم الخشب المتحلل وتثبيته وحمايته.

ومنذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي شهد المتحف المصري الكبير تدفقاً متزايداً للزوار، بعد افتتاحه عقب عقدَين من أعمال البناء والتأجيلات المتكرّرة. قال فتحي لـ"فرانس برس" إن المتحف "يستقبل 15000 زائر في اليوم في المتوسط، ولكنْ هناك أيام شهدت أعداداً أكبر وصلت إلى 27000 زائر يومياً"، كما توقع أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 7% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 19 مليون سائح خلال العام الحالي.

