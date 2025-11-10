بدء الدورة الثامنة لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما

- انطلقت الدورة الثامنة لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما بمشاركة فرق عربية وأجنبية، وتكريم الفنان الكويتي إبراهيم الصلال تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة. - يشارك في المهرجان عشر دول بعروض متنوعة، منها "صانع الفزاعات" من عُمان و"الشرقي الذي فُقد" من السعودية، مع لجنة تحكيم تضم شخصيات مسرحية بارزة. - عرض "العباية" لفرقة تياترو الكويتية يبرز الصراع بين التقاليد والحداثة، بينما قدمت الفنانة الليتوانية بيروتي مار عرضاً يركز على تأثير الزمن والمظاهر.

بدأت الدورة الثامنة لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما، أمس الأحد، على مسرح متحف الكويت الوطني، التي تستمر حتّى الخميس المقبل بمشاركة فرق عربية وأجنبية. وفي كلمته بافتتاح المهرجان، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد الزامل، أن مسرح المونودراما هو "أكبر وأفضل وأهم حالة احترافية لفنون الأداء المسرحي". من جانبه قال جمال اللهو رئيس ومؤسّس المهرجان إن هذه الفعالية "تجمعنا على الإبداع والفن والجمال" موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الفني، من فنانين ومبدعين وإعلاميين ومنظمين وضيوف.

وتحمل الدورة الجديدة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما اسم الفنان الكويتي إبراهيم الصلال (85 عاماً)، الذي كرّمه حفل الافتتاح تقديراً لمسيرته التي بدأت قبل نحو 50 عاماً. وأبدى الصلال سعادته بهذا التكريم الذي وصفه بأنه "لطيف وحلو"، موجهاً شكره للجمهور وللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يحتضن المهرجان. وقال الصلال، الذي تتلمذ على يد المسرحي المصري زكي طليمات وبدأ مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي، لـ"رويترز": "التكريم هذا نابع من القلب، وللقلب واصل".

وتشارك في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما عشر دول بعروض مختلفة، فمن سلطنة عُمان يأتي عرض "صانع الفزاعات"، ومن السعودية "الشرقي الذي فُقد"، ومن فلسطين "أصوات عميقة"، ومن العراق "قمر أحمر"، ومن البحرين "في سوق المنامة". وتشارك الجزائر بعرض "السجين"، وقطر بعرض "ماسح الأحذية"، بينما تشارك الكويت بوصفها الدولة المضيفة بمسرحية "عرقوب"، كما يشهد المهرجان حضوراً من جنوب أفريقيا التي تقدم عرض "بي بتر دوغ"، ومن إسبانيا عرض "ميديا ترينو". وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج والمسرحي البحريني خالد فارس الرويعي، والمخرج السعودي فهد ردة الحارثي، والممثلة والإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي.

وشمل الحفل تقديم عرض "العباية" لفرقة تياترو المسرحية الكويتية من بطولة روح صلاح وتأليف فاطمة العطار وإخراج هاني النصار. وسلّط العرض الضوء على حالة الصراع بين التقاليد المتوارثة المتمثلة في ارتداء المرأة للعباءة في البيئة العربية والخليجية، ولا سيّما بين جيل الأمهات والجدات وبين ارتداء الملابس الغربية التي باتت تفرض حضورها على الأجيال الجديدة. وقالت الفنانة روح صلاح لـ"رويترز" إن العرض يعالج الصراع والتردّد داخل عقل المرأة بين الثبات على القيم والمبادئ، ومحاولة التعايش مع التطور في الوقت ذاته، وأضافت: "نحن أكثر جيل مدرك لأهمية أن نتمسك بالقيم"، و"هذه ليست رسالة مكرّرة، إنها رسالة مؤكدة بصوت المرأة، (نحن) نحاول أن نثبتها".

وفي ختام الحفل قدّمت الفنانة الليتوانية بيروتي مار الحاصلة على جائزة فاليري كازانوف للمونودراما عرضاً بالإنكليزية بعنوان "ذا ميك أب إن آور لايف". وقالت لـ"رويترز" إن عرضها يركز على فكرة أن جميع الناس لا يعيشون إلّا بمساحيق التجميل التي تحاول أن تجمّل شخصياتهم أمام الآخرين، وأضافت أن العرض نابع من تجربتها الشخصية؛ لأنها مهتمة تحديداً بفكرة مرور الزمن الذي يشبه تغيير المكياج في حياة المرأة.

(رويترز، العربي الجديد)