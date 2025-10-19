بالنسياغا 2026: عمارة الأزياء والهواء

يقول كثير من معلّقي الموضة إنّ عودة الأزياء الفضفاضة ترتبط بحقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، والسبب في ذلك الراحة التي اعتدناها في المنازل أثناء فترات الحجر الصحي، وانتشار صورنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونحن نرتدي البيجامات والثياب المريحة، هذا "الشكل" المألوف استمر حتّى بعد خروجنا من منازلنا، من "كهوفنا" التي لجأنا إليها قرابة عام كامل قبل انقضاء الجائحة.

الثياب الفضفاضة طغت على أسبوع الموضة في باريس، واتخذت شكلاً مختلفاً مع العلامة المثيرة للجدل "بالنسياغا" ضمن مجموعة صيف 2026، وهي المجموعة الأولى للمدير الإبداعي الجديد بيير باولو بيتشولي.

منذ اللحظة الأولى لظهور العارضات، بدأت ملامح المجموعة تتكشف: فستان أسود فضفاض، قطعة واحدة تمتد من الكتفين إلى الأرض، يقول من النظرة الأولى إننا أمام مجموعة تراهن على الراحة وحرية الحركة لا على الجسد المرسوم. بدا الفستان وكأنه يطفو فوق جسد العارضة، إذ تختفي الملامح والتقاسيم وراء القماش، وهي سمة تتكرر في القمصان والبنطلونات، إذ توجد دائماً مسافة فاصلة بين الجسد والثوب. لكن اللافت، بحسب بعض النقاد، أن الفستان الأول بدا كأنه إعادة تصميم لفستان "كيس القمامة" الشهير، ولكن هذه المرة بصورة أكثر أناقة وجدية وتألقاً.

تأتي مقاربة "الفضفاض" في هذه المجموعة بتفسير مختلف عمّا اعتدناه، إذ يقول بيتشولي إن أسلوبه مستمد من خلفيته المعمارية، فهو يسعى إلى تصميم أزياء لا تلامس الجسد مباشرة، مؤكداً أن "بالنسياغا كان مهووساً بالجسد، وبالقماش، وبالعنصر الثالث بينهما: الهواء".

هذا الهواء، أو الفراغ الفاصل بين الجسد والقماش، يتحوّل إلى عنصر قوة يمنح كل قطعة حياة متعدّدة الأشكال. لا توجد انحناءات مرسومة بدقة، بل تتشكل كل قطعة بحسب حركة الجسد وطريقة المشي. تبدو الفساتين وكأنها معلّقة على الأكتاف، تتحرك بتأثير الجسد، بينما تترك للحركة، أو حتّى لغيابها، حرية إعادة رسمها. الهواء هنا ليس فراغاً، بل إنّها مكوّن جماليّ فاعل.

تبدو بعض الأثواب كأنها قطع قماش وُضعت فوق بعضها البعض، عريضة ومريحة إلى حدّ الالتباس في مقاسها. نقاط التثبيت الأساسية هي الخصر أو الكتفين أو كليهما. حتى المعاطف تأتي أكبر من حجمها المعتاد، وكأنّ المجموعة تعلن انفصالاً تاماً بين الجسد والثياب، علاقة يحكمها الهواء وتسارع الحركة. على نحوٍ ما، نحن أمام مجموعة استعراضية تقوم على الحيوية، يصعب تخيل عرضها على مانيكان ثابت في واجهة متجر.

تخلو المجموعة من المبالغات المعتادة التي لطالما اشتهرت بها "بالنسياغا"، وربما يفسر ذلك تصريح بيتشولي الذي وصف عمله بأنه محاولة للتوفيق بين الأزياء الفاخرة وأزياء الشارع. يظهر هذا التوجه في تفاصيل صغيرة: خفّان مرافقان لبعض الفساتين، قبعات ضخمة، ألوان فاقعة تومض وسط الأقمشة الداكنة. يبدو أن العلامة، التي بنت شهرتها على إثارة الجدل، تتخذ خطوة محسوبة إلى الوراء مع مديرها الإبداعي الجديد، الذي وصف مشروعه بأنه "محاولة لجعل العادي فائق التميّز".

تعتمد المجموعة بأكملها على اللعب بالحجم، فالفستان أو القميص أو الزي يبدو مريحاً إلى حدّ يربك مقاييسه. وربما لهذا السبب تلتقي المجموعة مجدداً مع روح أزياء الشارع، تلك التي تحتفي بالمستعمل والعشوائي والمختلف في القياسات. كأنّ "بالنسياغا" تتبنى الآن نظام أزياء مضاداً للأناقة التقليدية، لكن بعيداً عن المبالغة المفرطة في الأحجام والألوان. إنه رهان على ذوق جديد يقوم على المزج بين قطع مستعملة أكبر أو أصغر من المقاس المثالي، وتلك التي تناسب الجسد تماماً.

بهذه المقاربة، تعكس المجموعة روح العصر الراهن، الذي لم يتجاوز التصنيفات الجندرية فحسب، بل أيضاً تصنيفات المال والعمر والذوق، وكما تفعل العلامات الفاخرة الكبرى اليوم، تسعى "بالنسياغا" إلى ملاحقة خوارزميات السوق وموضة الشارع، لا إلى خلقها من الصفر، لتؤكد مجدداً أن العاديّ يمكن أن يكون استثنائياً حين يُعاد النظر فيه فنّياً.