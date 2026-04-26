باكستان تطلق قمرها الصناعي الكهروضوئي "إي أو-3" بنجاح من الصين

أعلنت الوكالة الباكستانية لأبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي (سوباركو) إطلاق قمرها الصناعي الكهروضوئي المحلي الصنع "إي أو-3" (EO-3) بنجاح من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين، واصفةً ذلك بأنه "محطة بارزة جديدة" في قدرات البلاد الفضائية، وفق بيانٍ نشرته عبر منصة إكس.

وأضافت الوكالة أن القمر لا يقتصر على مهمته الأساسية في التصوير، بل يحمل أيضاً حمولاتٍ تجريبية متقدمة تهدف إلى اختبار تقنيات فضائية من الجيل الجديد، من بينها وحدة تصوير متعددة الزوايا لتعزيز دقة الصور، ونظام متطور لتخزين الطاقة، إلى جانب وحدة معالجة بيانات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح التحليل الفوري واتخاذ قرارات ذكية.

وأوضحت أن إدخال "إي أو-3" إلى أسطول أقمار رصد الأرض في باكستان من شأنه أن "يعزز بشكل كبير القدرات الوطنية في مجال الاستشعار عن بُعد"، مشيرةً إلى أن النظام المتكامل سيُحسّن استمرارية البيانات وموثوقية التصوير ودقة التحليل، بما يدعم تطبيقاتٍ تمتد عبر مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. من جهته، أفاد جناح العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية بأن القمر سيوفّر بيانات تصويرية من شأنها "إحداث تحول" في مجالات التخطيط الحضري وإدارة الكوارث والأمن الغذائي وحماية البيئة.

April 25, 2026

ووصف رئيس باكستان، آصف علي زرداري، عملية الإطلاق بأنها "إنجاز تاريخي"، مؤكداً أنها تعكس بوضوح اعتماد باكستان على قدراتها الذاتية وخبراتها العلمية المتنامية في مجال تكنولوجيا الفضاء، ومشيداً بكفاءة علماء ومهندسي "سوباركو" ودورهم في مواكبة متطلبات العصر، كما نوّه زرداري بالتعاون "المستمر والموثوق" مع الصين في قطاع الفضاء.

بدوره، أثنى رئيس الوزراء شهباز شريف على جهود علماء ومهندسي "سوباركو"، مؤكداً التزام الحكومة القوي بتطوير البرنامج الفضائي الوطني، ومعبّراً عن تقديره للتعاون الصيني في هذا المجال. وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بالتميز التقني والتفاني الذي أظهرته الوكالة، معتبراً أن الإطلاق يعكس تنامي القدرات العلمية لباكستان، ومجدداً التزام الحكومة بتعزيز حضور البلاد في قطاع الفضاء، كما هنّأ وزير الداخلية محسن نقوي البلاد بهذا الإنجاز، واصفاً إياه بأنه "إنجاز كبير"، ومشيراً إلى أن الشراكة بين باكستان والصين "تبلغ آفاقاً جديدة" في مجال الفضاء.

وفي السياق، أفادت وكالة شينخوا الصينية بأنّ القمر أُطلق عند الساعة 8:15 مساءً بتوقيت بكين على متن صاروخ "لونغ مارش-6" (Long March-6)، ودخل مداره المخطّط بنجاح. ويأتي هذا الإطلاق بعد سلسلة خطوات مماثلة، إذ أطلقت باكستان أول قمر كهروضوئي محلي "إي أو-1" (EO-1) من مركز جيوتشيوان في شمال الصين في يناير/كانون الثاني 2025، تلاه إطلاق القمر "إي أو-2" (EO-2) في فبراير/شباط من العام نفسه من مركز يانغجيانغ الساحلي.