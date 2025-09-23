- أخبار
باريس تدعو بكين للإفراج الفوري عن صحافية مسجونة لتغطيتها تفشي كوفيد في ووهان
- دعت فرنسا الصين للإفراج الفوري عن الصحافية تشانغ تشان، التي حُكم عليها بالسجن أربع سنوات بسبب تغطيتها لتعامل السلطات الصينية مع جائحة كوفيد-19، ونددت بمنع الدبلوماسيين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.
- اعتُقلت تشانغ في مايو 2020 بعد توثيقها الفوضى في بؤرة تفشي كوفيد، وأُفرج عنها في مايو 2024، لكنها اعتُقلت مجددًا في أغسطس 2024 بتهمة نشر معلومات كاذبة.
- تُستخدم تهمة "إثارة المشاكل" لقمع المعارضين، بينما تفتخر الصين بنجاحها في كبح الجائحة، لكنها لا تتسامح مع من يشكك في روايتها الرسمية.
دَعَت فرنسا، اليوم الثلاثاء، الصين إلى الإفراج "فوراً" عن الصحافية الصينية تشانغ تشان التي تحاكم من جديد، بحسب منظمات غير حكومية، بسبب تغطيتها لكيفية تعامل سلطات بلادها مع جائحة كوفيد-19. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "علمت فرنسا بقلق بالغ بالحكم الجديد القاضي بسجن تشانغ تشان، المحامية السابقة والصحافية التي وثّقت تعامل السلطات الصينية مع جائحة كوفيد-19، أربع سنوات بتهمة التحريض على الاضطرابات".
وأضاف "إلى جانب شركائها الأوروبيين، تدعو فرنسا إلى الإفراج عنها فوراً"، مندّداً بـ"منع الدبلوماسيين الأجانب من حضور الجلسة، رغم أن القانون الصيني يسمح بذلك". ومُنعت مجموعة من سبعة دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين طلبت حضور الجلسة، من دخول محكمة شنغهاي بحجة أن وثائقهم غير قانونية، على ما شاهد مراسلو وكالة فرنس برس. ولم تؤكد السلطات الصينية الحكم.
هاتف تشانغ تشان
في فبراير/شباط 2020، غطّت تشانغ تشان بواسطة هاتفها النقال الفوضى في بؤرة تفشي كوفيد في الصين، مشكّكةً بأسلوب مكافحة السلطات للفيروس. واعتُقلت تشانغ في مايو/أيار 2020 وحُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بالسجن أربع سنوات بتهمة إثارة المشاكل والتحريض على الاضطرابات"، وهي تهمة تُستخدم روتينياً لقمع المعارضين، وأُفرج عنها في مايو/أيار 2024.
وأُلقي القبض عليها مجدداً في أغسطس/آب 2024 بتهمة "نشر معلومات كاذبة مسيئة للغاية بحق الصورة الوطنية"، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية. وتفاخر الصين بنجاحها في كبح تفشي جائحة كوفيد، لكنّها لا تتساهل مع أولئك الذين يناقضون روايتها الرسمية من خلال إثارة أسئلة حول الاستجابة الحكومية المبكّرة لتفشي فيروس كورونا في ووهان.
(فرانس برس)