بارك تشان-ووك رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كانّ السينمائي

- تم اختيار المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79 في 2026، ليصبح أول كوري جنوبي وسابع آسيوي يتولى هذا المنصب في تاريخ المهرجان. - بارك تشان-ووك، المعروف بأفلامه المؤثرة مثل Oldboy وThirst، حصد جوائز عديدة في مهرجان كان، ويتميز بأسلوبه البصري المبتكر وقدرته على تصوير الشخصيات المعقدة. - يعبر بارك عن شغفه بتجربة مشاهدة الأفلام والنقاش مع لجنة التحكيم، مشيراً إلى أهمية السينما في تعزيز التضامن في عصر مليء بالكراهية والانقسام.

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي اختيار المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، المقررة إقامتها في الفترة من 12 حتى 23 مايو/أيار 2026 في مدينة كان الفرنسية. يمثّل هذا الاختيار حدثاً تاريخياً مهماً، إذ يصبح بارك أول مخرج كوري جنوبي يتولى منصب رئيس لجنة التحكيم في تاريخ المهرجان الذي يمتد لقرابة ثمانين عاماً، وسابع رئيس آسيوي يتولى هذا الدور.

بارك تشان-ووك (1963)، الذي عرفته الجماهير من خلال أفلامه المؤثرة مثل Oldboy وThirst وThe Handmaiden وDecision to Leave وNo Other Choice، كان حاضراً في مهرجان كان لسنوات طويلة، وقد حصد جوائز متعددة هناك: الجائزة الكبرى في 2004 عن Oldboy، جائزة لجنة التحكيم في 2009 عن Thirst، وجائزة أفضل مخرج في 2022 عن Decision to Leave.

قالت رئيسة المهرجان، إيريس كنوبلوخ، ومديره تييري فريمو، في بيان مشترك، إن ابتكار بارك تشان-ووك، وإتقانه البصري، وقدرته على التقاط الدوافع المتعددة للشخصيات ذات المصائر الغريبة، قد منح السينما المعاصرة لحظات لا تُنسى حقاً. وأضافا أنهما "سعيدان بالاحتفاء بموهبته الهائلة، وأكثر من ذلك بالاحتفاء بسينما بلد منخرط بعمق في طرح أسئلة عصرنا".

بدوره، علق بارك تشان-ووك على اختياره رئيساً للجنة التحكيم، قائلاً إنه يتطلع بشغف إلى تجربة مشاهدة الأفلام ثم المشاركة في النقاش مع أعضاء لجنة التحكيم، ووصف كل ذلك بأنه "حبس مزدوج طوعي" داخل قاعة السينما يتيح للأرواح التحرر عبر نافذة الفن السينمائي. وأضاف أنه "في هذا العصر المليء بالكراهية والانقسام، فإن مجرد تجمع الناس في قاعة واحدة لمشاهدة فيلم معاً، بينما تتناغم أنفاسهم ودقات قلوبهم، هو في حد ذاته تعبير مؤثر وعالمي عن التضامن".

يُشار إلى أن تشان-ووك سيخلف في هذا المنصب الممثلة الفرنسية جولييت بينوش التي ترأست لجنة التحكيم في نسخة 2025، بينما من المتوقع أن تُعلَن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية منتصف إبريل/ نيسان المقبل. ويتميز أسلوب بارك تشان-ووك بمزيج فريد من الجمال البصري الصارخ، والسرد النفسي العميق، والعنف الرمزي، والاشتغال الدقيق على فكرة الانتقام والرغبة والسلطة.