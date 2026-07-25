"باراماونت" تعلق اندماجها مع "وارنر براذرز" حتى 2027

- تم تعليق اندماج باراماونت سكاي دانس مع وارنر براذرز حتى يوليو 2027 بسبب دعوى احتكار اتحادية، مع إمكانية المضي قدماً إذا صدر حكم نهائي قبل صيف العام المقبل. - الصفقة تشمل دمج أصول كبيرة في هوليوود وقطاعي البث والإعلام، مما أثار قلقاً بشأن تأثيرها على المنافسة وإدارة "سي أن أن". - الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأميركية وافقا على الصفقة بعد تعديلات، بينما رحب المدعون العامون لـ12 ولاية بقرار التعليق لضمان عدم إتمام الصفقة غير القانونية.

أعلنت شركة باراماونت سكاي دانس (Paramount Skydance)، الجمعة، موافقتها على تعليق اندماجها مع شركة وارنر براذرز (Warner Bros.) حتى يوليو/ تموز 2027 حدّاً أقصى، على خلفية دعوى احتكار اتحادية رفعتها 12 ولاية يقودها الديمقراطيون، كانت قد نجحت هذا الأسبوع في الحصول على قرار قضائي بتجميد الصفقة مؤقتاً.

وجاء في وثيقة قُدمت إلى المحكمة، الجمعة، أن الشركة والولايات المدعية اتفقتا على تعليق إجراءات الاندماج إلى حين البت في الدعوى. وتواجه باراماونت أيضاً طعنين منفصلين، أحدهما من نقابة الكتّاب الأميركية (Writers Guild of America)، التي تمثل عدداً كبيراً من كتاب السيناريو والصحافيين، والآخر من مجموعة من المستهلكين في شمال كاليفورنيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التعديلات التي تعهدت بها "باراماونت" للاتحاد الأوروبي لتجنب الشراكات مع شركة يونيفرسال؟ ما هي المخاوف الرئيسية لموظفي "سي أن أن" بشأن انتقال الشبكة إلى إدارة ديفيد إليسون؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي حال إتمام الصفقة، ستجمع الشركة الجديدة بين بعض أكبر الأصول في هوليوود وقطاعي البث التدفقي والإعلام، بما في ذلك منصتا إتش بي أو ماكس (HBO Max) وباراماونت بلس (Paramount+)، كما ستوحد غرف الأخبار التابعة لشبكتي "سي بي إس" و"سي أن أن". وأثار ذلك قلقاً داخل "سي أن أن"، حيث يخشى موظفون من انتقال الشبكة إلى إدارة الرئيس التنفيذي لـ"باراماونت"، ديفيد إليسون، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي الاتفاق بعد أن أصدرت القاضية الاتحادية أراسيلي مارتينيز-أولغوين، الاثنين، قراراً بتجميد الاندماج مؤقتاً، معتبرة أن الولايات المدعية أثارت تساؤلات جوهرية بشأن تأثير الصفقة في المنافسة. وبموجب الاتفاق الجديد، يمكن لباراماونت المضي في الاندماج قبل صيف العام المقبل إذا أصدرت القاضية حكماً نهائياً في القضية قبل ذلك الموعد.

وقالت باراماونت في بيان: "يمثل اتفاق اليوم انتصاراً مهماً، لأن النتيجة هي بالضبط ما سعينا إليه منذ البداية، وهو الوصول المباشر إلى محاكمة تستند إلى الأدلة". وأضافت: "إنها أسرع وأكثر الطرق وضوحاً لإثبات أن هذه الصفقة تصب في مصلحة المنافسة والمستهلكين والمبدعين، وهو استنتاج توصلت إليه بالفعل عشرات هيئات المنافسة حول العالم".

من جانبه، يرى محلل الأبحاث في شركة فوريستر (Forrester)، مايك برولو، أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة. وأضاف في بيان: "رغم أن التطورات تسارعت بشكل لافت، فإن ذلك ليس مفاجئاً بالنظر إلى الجدل الذي أحاط بهذه الصفقة منذ البداية. قد تُستكمل الصفقة، وقد لا تُستكمل، لكن ما نعرفه هو أن الطريق إلى أي من الاحتمالين أصبح أطول وأكثر تعقيداً، وربما أكثر كلفة".

وفي تطور منفصل، وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على الصفقة، بعد أن تعهدت "باراماونت" بإجراء تعديلات على آلية توزيع أفلامها، من بينها تجنب الشراكات مع شركة يونيفرسال (Universal) المملوكة لشركة كومكاست (Comcast). كما سبق لوزارة العدل الأميركية أن وافقت على الصفقة، التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.

وتضم الدعوى المدعين العامين لـ12 ولاية أميركية، من بينهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، ونظيرته في ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، اللذان رحبا بقرار تعليق الصفقة. وأعلن بونتا في بيان: "نتطلع إلى مواصلة عرض قضيتنا أمام المحكمة، والاحتفال بانتصار جديد في جهودنا لضمان ألا ترى هذه الصفقة غير القانونية النور".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة باراماونت سكاي دانس نفسها نتجت عن اندماج أُنجز العام الماضي، بعد جدل واسع بشأن الجهود التي بذلها مسؤولون من الطرفين لتحسين العلاقات مع إدارة ترامب.