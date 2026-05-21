باد باني يستعد لافتتاح جولته الأوروبية المرتقبة في برشلونة

- يبدأ باد باني جولته الأوروبية في برشلونة بحفلين في إستادي أولمبيك لوييس كومبانيس، وسط استعدادات لوجستية مكثفة تشمل 500 شخص وتجهيزات تقنية ضخمة. - تجمع مئات المعجبين خارج فندق ماندارين أورينتال لرؤية باد باني، مع انتشار مقاطع له في شوارع المدينة، بينما يستمر الحراك حول الملعب مع وصول 17 حاوية شحن للمعدات. - يتميز العرض بعودة "البيت" الشهير المستوحى من العمارة البورتوريكية، ويشارك فريق ضخم في التنفيذ، مع توقعات بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات.

يبدأ المغني العالمي باد باني جولته الأوروبية المنتظرة في مدينة برشلونة، الجمعة، التي تحمل عنوان "كان ينبغي أن أرمي صوراً أكثر" (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)، والتي تشمل 12 حفلاً في إسبانيا، وسط استعدادات لوجستية واسعة وتحضيرات مكثفة في ملعب إستادي أولمبيك لوييس كومبانيس.

وشهدت الأيام الأخيرة تعبئة غير مسبوقة داخل محيط الملعب، حيث يعمل نحو 500 شخص على تجهيز فضاء العرض، في وقت بدأت فيه ملامح الحدث تتضح مع وصول معدات تقنية ضخمة نُقلت في عشرات الحاويات البحرية عبر ميناء برشلونة. وبرشلونة المحطة الأولى في الجولة الأوروبية للفنان البورتوريكي، حيث من المقرر أن يحتضن الملعب حفلَين يومي 22 و23 مايو/ أيار، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم.

وخارج فندق ماندارين أورينتال الذي يقيم فيه باد باني في وسط المدينة، وتحديداً في شارع باسيج دي غراسيا، تجمع مئات المعجبين منذ ساعات الصباح الأولى على أمل رؤيته، بعد انتشار مقطع مصوّر له وهو يتجول في شوارع المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويستمر الحراك حول الملعب بشكل متواصل منذ مطلع الأسبوع، مع وصول ما يقارب 17 حاوية شحن كبيرة محمّلة بالمعدات التقنية الخاصة بالعرض، فيما ينتظر أن يخضع الفريق لآخر البروفات قبل انطلاق أولى حفلات الجولة.

ومن أبرز عناصر العرض عودة "البيت" الشهير الذي يظهر في تصميم المسرح خلال هذه الجولة، وهو هيكل مستوحى من العمارة التقليدية في بورتوريكو، وسبق أن ظهر في عروض كبرى بينها عرض "السوبر بول". ويشارك في تنفيذ الجولة فريق عمل ضخم يضم نحو 500 شخص، بين تقنيين للصوت والإضاءة، وسائقي شاحنات، وخبراء تركيب هياكل، ومساعدين فنيين، وطاقم إضاءة ومسرح، إضافةً إلى فرق الضيافة والطهاة، وعمال دعم لوجستي يُعرفون باسم "الرنرز" مسؤولين عن تلبية الاحتياجات الطارئة خلال العروض.

وأشار منظمو الإنتاج إلى أن عملية التحضير والعرض والتفكيك ستستغرق نحو 14 يوماً في برشلونة، وهي مدة أطول بكثير من المعتاد في مثل هذه العروض التي تستغرق عادة ثلاثة أو أربعة أيام فقط. ورغم ضخامة الإنتاج، يبقى الجمهور هو العنصر الأكثر حضوراً في المشهد، حيث تتوافد مجموعات من المعجبين من مختلف الجنسيات، بعضهم من المقيمين في إسبانيا، وآخرون قدموا خصيصاً من الخارج لمتابعة الحفل.