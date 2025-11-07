باحث بارز في "ديب سيك" متشائم من تأثير الذكاء الاصطناعي على البشر

في مؤتمر للإنترنت تنظمه الحكومة الصينية، اعتلى باحث كبير في "ديبسيك" المنصة، وقال أمام الحضور إنه يشعر بالتشاؤم إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية في المستقبل.

جاءت نظرته المستقبلية بعد ما يقرب من عام من النجاح العالمي الذي حققته الشركة المطورة لبرامج تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي التي صارت محط اهتمام عالمي.

كان تشين ديلي يتشارك المنصة مع الرؤساء التنفيذيين لخمس شركات أخرى، منها "يوني تري" و"برين كو"، في مؤتمر الإنترنت العالمي في مدينة ووتشن في إقليم تشجيانغ بشرق البلاد. وتعرف الشركات الست معاً في الصين باسم "التنانين الستة الصغيرة" لقطاع الذكاء الاصطناعي.

ورداً على سؤال حول النجاح العالمي الذي حققته شركة ديبسيك وكيف أن نهجها مفتوح المصدر سيشجع على تقدم الذكاء الاصطناعي، قال تشين إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عوناً كبيراً للبشر مع تحسنه على المدى القصير، ولكن ذلك قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف بين خمس إلى 10 سنوات، أي عندما يصير جيداً بما يكفي ليحل محل البشر في بعض الأعمال. أضاف أن على شركات الذكاء الاصطناعي أن تكون على دراية بهذه المخاطر.

وقال: "في الأعوام الـ10 إلى الـ20 المقبلة من الممكن أن يستحوذ الذكاء الاصطناعي على بقية الأعمال (التي يؤديها البشر) ويمكن أن يواجه المجتمع تحدياً هائلاً"، متابعاً: "لدي انطباع إيجابي للغاية بشأن هذه التكنولوجيا، لكنني أرى أنها يمكن أن يترتب عليها تأثير سلبي على المجتمع".

ومنذ أن تصدرت "ديبسيك" عناوين الصحف العالمية في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إطلاقها نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة تفوّق على النماذج الأميركية الرائدة، لم يظهر ممثلو شركة ديبسيك إلا مرة واحدة علناً عندما التقى مؤسسها ورئيسها التنفيذي ليانغ وين فنغ بالرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع أذاعه التلفزيون مع رواد أعمال محليين في فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ السبق المذهل للشركة، تتخذ الحكومة الصينية شركة ديبسيك رمزاً للقدرات التكنولوجية للبلاد وصلابتها في مواجهة العقوبات الأميركية، مع اشتداد التنافس التكنولوجي بين البلدين. كذلك، برزت الشركة أيضاً لاعباً رئيسياً في جهود الصين لبناء نظامها البيئي الخاص بالذكاء الاصطناعي والنهوض بقطاع الرقائق المحلي.

وطورت شركات رقاقات الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها "كامبريكون" و"هواوي"، أجهزة متوافقة مع نماذج "ديبسيك". كما أدى إعلان "ديبسيك" في أغسطس/ آب الماضي، نموذجاً مطوراً للرقائق صينية الصنع إلى ارتفاع أسعار أسهم الرقائق المحلية.

(رويترز)