باحثون يسعون إلى إنشاء نظام عالمي موحد لتاريخ القمر

توصل باحثون في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إلى إمكانية إنشاء نظام عالمي موحد لتاريخ القمر من خلال معدلات الحفر الناتجة عن الاصطدامات على جانبي القمر، القريب منه والبعيد، والتي ظهرت أنها متسقة.

نشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة التقدم العلمي، وأكدوا خلالها نجاحهم في مراجعة نموذج التسلسل الزمني لحفر الاصطدام القمرية الذي يعود إلى عقود مضت، من خلال تحليل صور الاستشعار عن بعد، وكشفت دراستهم عن تدفق تصادمي موحد عبر نصفي الكرة القمرية.

وتوصلوا إلى أن أحداث التصادم القمرية المبكرة اتبعت اتجاهاً سلساً من الانخفاض التدريجي، بدلاً من التقلبات الدراماتيكية التي كانت مفترضة سابقاً.

رسم الباحثون خرائط منهجية لكثافة الحفر عبر منطقة هبوط مهمة تشانغ آه-6 الصينية وحوض إيتكين في القطب الجنوبي باستخدام صور استشعار عن بعد عالية الدقة.

من خلال دمج هذه البيانات الجديدة عن كثافة الحفر مع جميع البيانات التاريخية للعينات المأخوذة من بعثات أبولو ولونا ومهمة تشانغ آه-5، بنى الباحثون نموذجاً جديداً وأشمل للتسلسل الزمني للتصادمات القمرية، وأظهرت النتائج أن بيانات كثافة الحفر على الجانب البعيد تتوافق مع فاصل الثقة للنموذج المستمد من الجانب القريب.

في هذا السياق، أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في المعهد، يويه تسونغ يوي، أن تدفق الصدمات كان متجانساً عبر القمر بأكمله، ما يوفر أساساً موثوقاً لتسلسل زمني قمري كلي موحد، مشيراً إلى أن الدراسة تساهم في تعزيز فهم تاريخ التصادمات القمرية، وتؤكد على القيمة العلمية المحورية للعينات القمرية التي جلبتها مهمة تشانغ آه-6، ليكون التسلسل الزمني المحسن مرجعاً أدق، وليس لدراسة القمر فحسب، بل كذلك لتأريخ أسطح الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.

تمثّل معرفة عمر سطح القمر أمراً بالغ الأهمية لفهم التطور الجيولوجي للقمر، إذ إنه على مدى عقود، قدر العلماء عمر المناطق التي لم تؤخذ عينات منها عن طريق حساب الحفر الناتجة عن التصادمات، إذ تشير الكثافة الأعلى إلى سطح أقدم.

سبق أن جلبت مهمة تشانغ آه-6 في يونيو/حزيران 2024، عينات قمرية تزن 1935 غراما من حوض أبولو، الواقع داخل فوهة بركان فون كرمان في حوض إيتكين بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر.

وحدد تحليل هذه العينات نوعين رئيسيين من الصخور، هما البازلت الحديث الذي يبلغ عمره 2.807 مليار سنة، والنوريت القديم الذي تكون قبل 4.25 مليار سنة، وشكلت هذه العينات نقطة ارتكاز حاسمة في إعادة بناء التاريخ المبكر للقمر.