باحثون أستراليون يصورون أسماك قرش النمر النادرة أثناء عملية تزاوج

تمكّن باحثون من أستراليا من توثيق ما يُعتقد أنّها أول حالة مصوَّرة لذكرَين من قرش النمر (Tiger shark) المهدَّد بالانقراض يتناوبان على التزاوج مع أنثى في البرية، وذلك قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة. وأوضحت جامعة سانشاين كوست (Sunshine Coast University) اليوم الاثنين، أنّ عالم الأحياء البحرية هوغو لاسوس (Hugo Lassus) التقط المشهد النادر خلال عملية غطس أسبوعية في إطار برنامج مراقبة منتظم. وبلغ طول كل واحد من القروش الثلاثة نحو 2.3 متر.

وروى لاسوس أنّه "من النادر للغاية مشاهدة القروش وهي تتزاوج في البرية، لكن أن يحدث ذلك مع نوع مهدَّد بالانقراض – وأن نتمكّن من تصويره – كان مثيراً لدرجة أننا لم نتمالك أنفسنا وبدأنا بالهتاف". وأضاف: "لقد انتهى الأمر سريعاً بالنسبة إلى كلا الذكرين، الواحد تلو الآخر. استغرق الأول 63 ثانية فقط، بينما الثاني لم يتجاوز 47 ثانية. ثم فقد القرشان طاقتهما تماماً واستلقيا بلا حراك في القاع، فيما سبحت الأنثى مبتعدة بنشاط عن الموقع".

ويُشار إلى أنّ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) أدرج هذا النوع من القروش، المعروف أيضاً باسم قرش الحمار الوحشي (Zebra Shark) بسبب الخطوط التي تميّز صغاره قبل أن تتحول تدريجياً إلى بقع، ضمن قائمة الأنواع المهدَّدة بالانقراض، لافتاً إلى أنّ دراسته تتم غالباً في بيئات الأسر.

(أسوشييتد برس)