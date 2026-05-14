"بابجي" تعتذر عن استفزاز لاعبين مسلمين

- اعتذرت لعبة "بابجي" عن طرح عنصر "يد القدير" الذي أثار استياء اللاعبين المسلمين، وأكدت احترامها لقيمهم بإزالة العنصر فوراً من اللعبة. - أكدت "بابجي" التزامها بتوفير بيئة شاملة وآمنة لجميع اللاعبين، مع تعزيز آليات التدقيق لضمان احترام الأديان والثقافات المختلفة. - ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها ألعاب الفيديو انتقادات من اللاعبين المسلمين، حيث سبق أن اعتذرت "كول أوف ديوتي" عن محتوى مسيء في 2021.

قدّمت لعبة "بابجي" اعتذاراً رسمياً بسبب طرح عنصر جديد داخل اللعبة يحمل اسم "يد القدير"، ما أثار ضجة واسعة بين لاعبين مسلمين اعتبروا الاسم استفزازاً لهم وإساءة دينية لارتباطه بأسماء الله الحسنى، وطالبوا بحذفه. وجاء في بيان إدارة "بابجي": "نحن تعتذر بصدق لجميع لاعبينا، ونقدّر تماماً الملاحظات التي وصلتنا من مجتمع لاعبينا. نحن نحترم قيم لاعبينا وتقاليدهم ومعتقداتهم، ونُعرِب عن أسفنا العميق لأي إساءة أو ضيق قد تسبب به هذا الأمر. وبناءً على ذلك، تمت إزالة هذا العنصر فوراً من اللعبة".

وتابعت "بابجي": "نؤمن بأهمية احترام جميع الأديان والثقافات ونسعى دائماً لتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع اللاعبين. سنواصل الاستماع إلى مجتمعنا، ومراجعة المحتوى بعناية أكبر، وتعزيز آليات التدقيق والمراجعة الداخلية لضمان أن يكون محتوى اللعبة أكثر مراعاة واحتراماً لمختلف الأديان والثقافات والممارسات. نشكر لاعبينا على تنبيهنا لهذا الأمر، ونقدّر حرصهم الدائم على مجتمع بيجي موبايل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها لعبة فيديو كبرى للانتقاد بسبب إحساس اللاعبين المسلمين بالاستفزاز، ما اضطرها للاعتذار. في 2021، عثر لاعبو لعبة "كول أوف ديوتي" على صفحات من القرآن مبعثرة على الأرض في إحدى خرائط اللعبة. ودفع هذا إدارة اللعبة إلى نشر بيان اعتذار قالت فيه إنها "صُنعت للجميع. كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة. لم يكن من المفترض وجوده كما ظهر في اللعبة. نحن نعتذر بشدة. كما أننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد وفهم الحالة، ولتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل".