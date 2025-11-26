- في مهرجان الدوحة السينمائي 2025، تم عرض فيلمين يسلطان الضوء على الاستبداد من خلال قصص شخصية. فيلم "بابا والقذافي" يستعرض اختفاء الدبلوماسي الليبي منصور الكيخيا وتأثير القمع السياسي على عائلته. - فيلم "مملكة القصب" يستخدم الخيال لاستكشاف العراق في التسعينيات، حيث تروي قصة طفلة تحضر كعكة لعيد ميلاد صدام حسين، مما يعكس التناقض بين ترف السلطة ومعاناة الشعب. - كلا الفيلمين يقدمان رؤية مؤثرة للاستبداد عبر التركيز على التجارب الفردية، مما يضفي عمقًا وواقعية على الموضوع.

يشترك فيلمان عن ليبيا وعراق التسعينيات في عرض ضمن فعاليات مهرجان الدوحة 2025، في بنية سردية تدخل التاريخ السياسي الكبير عبر بوابة حميمية وشخصية، باستراتيجيتين مختلفتين لمواجهة الموضوع ذاته تحت عنوان: "هذا هو الاستبداد، وهذه هي زاويتنا".

وشهد مهرجان الدوحة السينمائي 2025، الاثنين، عقد لقاء مخرجة فيلم "بابا والقذافي"، وثائقي حول منصور رشيد الكيخيا، الدبلوماسي الليبي الذي قتله الزعيم الليبي عام 1993 وأخفاه 19 عاماً. إضافةً إلى لقاء مع مخرج فيلم "مملكة القصب" الذي تدور قصته حول تلميذة فقيرة مكلفة من معلم الصف بعمل كعكة، احتفالاً بعيد ميلاد الرئيس الذي سيحل بعد يومين.

عائلة الكيخيا

حضرت المخرجة جيهان الكيخيا وأفراد عائلتها الذين ظهروا معها في فيلم "بابا والقذافي" (2025): والدتها بهاء، وشقيقها رشيد، وابنة شقيقها دانيا، إلى اللقاء. تحدثت جيهان حول استكشاف ملابسات اختفاء والدها، زعيم المعارضة السلمية الذي اختفى إبان مشاركته في مؤتمر في القاهرة، ولم تترك زوجته سبيلاً إلّا سلكته بحثاً عنه، إلى أن عثر على رفاته في فيلا تابعة لاستخبارات القذافي سنة 2012.

وضعت جيهان الكاميرا أمام أمها، وأخيها، وابنة أخيها، وحشدت في المقابل ما استطاعت من أرشيفات وصلت إليها يدها.

بانت في تفاصيل الفيلم الأم التي تعذبت كثيراً بحكم أنها الزوجة التي ستبحث بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها، وتحمي في المقابل عائلتها من الوقوع تحت مشاعر المذلة وفقدان الطريق.

في الوثائقي نحن لسنا أمام شخصيات متخيلة، هم ناجون حقيقيون من الجريمة. ولا نضع الكلام في أفواههم، ولا نطلب منهم أن يعيدوا المشهد.

كان عمر جيهان وقت اختفاء والدها ست سنوات، بعد أن كبرت وصلُب عودها صار يمكنها النظر إلى حقها الوثائقي في أن تقول شيئاً، وأن يصبح أرشيفها حياً أكثر بتوثيقه ألماً لا يجوز التشكيك به.

في "بابا والقذافي"، القمع السياسي الليبي لا يظهر خطاباً أيديولوجياً أو تحليلاً سياسياً، بل غياب أب، وانتظاراً لا ينتهي، وجثة تعود بعد تسعة عشر عاماً. الاستبداد يظهر في أثره طويل المدى، حين يكون ثمة كرسي فارغ على مائدة العشاء.

وقالت المخرجة جيهان: "هذا فيلم شخصي، لأنه والدي أولاً. كانت هناك طرق عديدة لرواية القصة، لكن هذه هي الطريقة التي اخترتها".

الأمل ليس رفاهية كما تقول السيدة بهاء، أم المخرجة وسليلة عائلة سورية، بل "هو ما أبقاني حية". قالت: "نشأتُ على قبول ما يأتي، على الإيمان بأن القدر يسير وفق حكمة قد لا نفهمها فوراً".

وفي الوقت نفسه، عبّر شقيق المخرجة رشيد عن إعجابه العميق بإصرار شقيقته، مضيفاً: "لقد فعلت جيهان شيئاً لم أكن أملك القدرة أو الوقت للقيام به. وأنا ممتن جداً لها على ذلك".

وصل الفيلم إلى الدوحة محملاً بصدى عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي خلال الصيف الماضي، حيث صار أوّل عمل ليبي يعرض في المهرجان منذ 13 عاماً. رافقت الإشادات النقدية العرض، لكن ما يهم العائلة أكثر هو أن الصمت المفروض على اختفاء منصور الكيخيا بدأ ينكسر.

بناء الاستعارة

في "مملكة القصب" (2025) يراهن المخرج العراقي حسن هادي على فرس الخيال الذي يصل إلى جوهر الحقيقة دون أن يلزم نفسه بتفاصيلها وبأسماء شخوصها من أربعة مقاطع.

ويمنح العمل الروائي المخرج حرية أكبر في بناء الاستعارة. خذ هذه القصة العراقية. ثمة طفلة اسمها لميعة (بنين أحمد نايف) تقع عليها قرعة تحضير كعكة للاحتفال بميلاد صدام حسين، في واحدة من أحلك لحظات العراق إبان الحصار الخانق المفروض اعتباراً من 6 أغسطس/ آب 1990.

لا نرى الرئيس، لكنّا نرى صوره وتماثيله ورموزه وشعاراته البالغ عددها 45 مليوناً، التي لو وزعت كما يقول المخرج على الشعب العراقي إبان التسعينيات (22 مليون نسمة)، لكان نصيب كل واحد على الأقل رمزين منها.

الطغاة يجلبون الغزاة. هذا ما يشير إليه المخرج الذي يحكي قصة خيالية، إلّا أنها تنهل من نبع الواقع، والنبع، لم يعد نبعاً، بل ماءً آسناً نتج عنه ضياع البلاد في تسعة أيام واحتلالها على يد الأميركيين.

المخرج حسن هادي متحدثاً في مهرجان الدوحة، 24 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

لذلك يبدو معلم المدرسة الفظ والفاسد عينة تمثيلية عن عراق التسعينيات، وهو عراق مغفل في السينما الروائية، العراقية منا والعالمية، مع أنها سنوات بالغة القسوة شهدت حصاراً استمر حتى 2003.

اختيار اسم "مملكة القصب" كان للتعبير عن أن المملكة لم تستطع الدفاع عن نفسها، بينما كانت كل شعارات الجبروت والقوة الغاشمة واحتكار العنف مصبوبة على الشعب، بالقصب وليس غيره بني هذا المجد الخلّبي.

هذا جميعه لا يسرده الفيلم بوثائق مشرعة ولا كتب مفتوحة، بل عبر طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، تعيش في مملكة قصب يفترض أنها راضية مكتفية تفكر في غد أفضل. تعيش مع جدتها، ومعها ديك لا يفارقها اسمه "هندي"، ورفيقها ابن صفها سعيد.

صاحبة الكعكة ليست شخصاً بعينه، هي كل الأطفال العراقيين في التسعينيات. الكعكة نفسها ليست مجرد حلوى، إنما رمز للمفارقة القاسية بين ترف السلطة وجوع الشعب.

لا يروى الحصار والحرب في "مملكة القصب"، عبر الأرقام أو التصريحات، بل عبر طفلة تبحث عن مواد لصناعة كعكة: بيض وسكر وطحين، فتضطر هي وجدتها لبيع مسجل قديم، ثم ساعة قديمة لتوفير المال.

الزاوية الشخصية هي ما يمنح هذه الأفلام قوتها. لو كانت خطابات سياسية مباشرة، لتحولت إلى منشورات. لكنها اختارت أن تدخل من الجرح الفردي، من الخسارة التي لها اسم ووجه وذكريات. هذا ما يجعل الاستبداد ملموساً، حقيقياً، غير قابل للنسيان.

إلى جانب المخرج جلست بطلة الفيلم وهي بحيائها وتلقائيتها دفعت سؤالاً ملحاً إلى المخرج للحديث حول تجربة التعامل مع الممثلين الأطفال غير المحترفين. قال: "لم أقم سوى ورشة عمل، أردت خلالها منهم أن يفهموا أن التمثيل ليس امتحاناً له إجابات صحيحة وخاطئة. العفوية كانت ما نبحث عنه، اللحظات غير المحسوبة التي تحمل صدقاً أكبر من أي نص، والتي تسمى: المصادفات السعيدة".

هادي، الذي ولد وعاش في العراق، روى كيف دخل إلى عالم السينما من خلال شبكة سرية لتبادل أشرطة الفيديو: "دور العرض أغلقت، الأفلام الأجنبية ممنوعة من الدخول. كنا نتداول الأشرطة بيننا مثل مهربين، نشاهد في الخفاء ما يمنعه النظام". هذا التاريخ الشخصي مع المنع والرقابة ينعكس في الفيلم، حيث القمع يتسلل إلى أدق تفاصيل الحياة.