- انهيار الثقة في الإعلام الأميركي: أظهرت دراسة غالوب أن ثقة الجمهور الأميركي في الإعلام تتدهور بشكل حاد، حيث يثق 17% فقط في تقارير الصحف و14% في الأخبار التلفزيونية، مما يجعلها أقل ثقة من البيت الأبيض والبنوك الكبرى. - التحديات السياسية والاقتصادية: يواجه الإعلام الأميركي ضغوطاً من إدارة ترامب، بما في ذلك ملاحقات قضائية ضد مؤسسات صحافية، وضغوط اقتصادية مثل تغييرات في "واشنطن بوست" و"سي أن أن"، وسط ضعف سوق الإعلانات وتهديدات الذكاء الاصطناعي. - أزمة المصداقية: يشير كاتب العمود باكيت أدامز إلى أن التغطية الإعلامية المتحيزة والمضللة أدت إلى هجرة الجمهور، مما يهدد بتحول الإعلام إلى ثقافة فرعية محدودة إذا لم تُعالج أزمة المصداقية بجدية.

يعاني الإعلام الأميركي من انهيار حاد في ثقة الجمهور في الولايات المتحدة. وجدت مؤسسة غالوب للدراسات خلال الأيام الأخيرة أن 17% فقط من الأميركيين يقولون إن لديهم ثقة "كبيرة" أو "إلى حد ما" في تقارير الصحف. والوضع أسوأ مع الأخبار التلفزيونية، التي حلت في المرتبة قبل الأخيرة في قائمة المصادر الموثوقة، وحصلت على نسبة 14% فقط.

يعني هذا أن البيت الأبيض، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بتناقضاته الشديدة، وحتى البنوك الكبرى، تحظى بثقة الجمهور الأميركي أكثر من ثقة صحافيي التلفزيون بنحو الضعف تقريباً. والمؤسسة الوحيدة التي كانت الثقة فيها أسوأ من التلفزيون هي الكونغرس، الذي لم تتجاوز نسبة الثقة فيه 9% فقط. وحتى الديمقراطيون، الكتلة التي منحت الصحافة أعلى تقييم إيجابي في استطلاعات غالوب، يصنفون التغطية التلفزيونية والصحافية بنسبة 16% و22% فقط على التوالي. أما الجمهوريون، وبدرجة أقل المستقلون، فينظرون إليها بنظرة أكثر تشاؤماً.

الإعلام الأميركي يعاني من كل النواحي

تأتي هذه الأخبار غير السارة من ناحية الجمهور، لتضاف إلى التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة. فقد شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملاحقات قضائية ضد مؤسسات صحافية عدة بينها "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، و"ديزني"، مالكة شبكة "إيه بي سي". كذلك دعمت إدارة ترامب محاكمات تستهدف "سي أن أن"، وطالبت الصحافيين بالكشف عن مصادرهم. كما حظر البيت الأبيض وكالة أسوشييتد برس، وضغط لتقليص تمويل الإعلام الأميركي العام، فيما فتحت لجنة الاتصالات الفيدرالية تحقيقات ضد "كومكاست" و"ديزني".

هذا بينما يواجه الإعلام الأميركي ضغوطاً اقتصادية. مثلاً أحدثت "واشنطن بوست" تغييرات واسعة في هيكلها التحريري وقيادتها؛ وبدأت "سي أن أن" اختبار استراتيجية جديدة تطلب من القرّاء تقديم بيانات شخصية لقراءة عدد معيّن فقط من المقالات مجاناً يومياً؛ وشهدت "وول ستريت جورنال" تغييرات كبيرة تضمّنت طرداً وتوسعاً في حملة إعلانية تستهدف جذب قاعدة أوسع من المهنيين. كل هذا بينما يعاني الإعلام الأميركي من ضعف سوق الإعلانات، وتهديدات متزايدة من الذكاء الاصطناعي.

إعلام وحريات كيفية تسويق الإبادة: كتاب يفكك تواطؤ الإعلام الأميركي في حرب غزة

عقود من التحيّز والتضليل

كاتب العمود في صحيفة ذا هيل، باكيت أدامز، كتب أن "عقوداً من التغطية الإعلامية غير الدقيقة والمتحيزة والمضللة، والتي يصعب فهمها أحياناً، ممزوجة بانعزالية سامة وغرور مفرط لا مبرّر له، أدت إلى هجرة جماعية للجماهير من هذه الصناعة. يلجأ المشاهدون اليوم إلى أي شخص يبدو صادقاً ولو قليلاً، والأهم من ذلك، طبيعياً، للحصول على الأخبار. وقد أدرك الناس أن هذا يستبعد الكثير من الصحافيين المحترفين".

وأضاف أنه "لا تنبغي الاستهانة بهذا الأمر أو السخرية منه. إن أكبر أزمة تواجه الصحافة هي هذه الفجوة في المصداقية. وليست الذكاء الاصطناعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تراجع دور غرف الأخبار المحلية. إن مدى جدية تعاملنا مع هذا الأمر هو الفيصل بين تحقيق هدفنا في إبقاء الجمهور على اطلاع جيد وبين التهميش. يتجه جزء كبير من منظومة الصحافة لدينا بالفعل نحو منصات البودكاست وسبستاك. ولن يتطلّب الأمر الكثير حتى ينهار القطاع ككل ويتحوّل إلى ثقافة فرعية صغيرة ذات جمهور محدود لا يهتم إلا بتأكيد قناعات سياسية ضيقة الأفق".