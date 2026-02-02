انهيار بلدان عربية تُقابله وفرة اشتغالات سينمائية

- شهدت المهرجانات السينمائية زيادة في الإنتاج العربي، حيث تعكس الأفلام تأملات المخرجين في مواضيع راهنة وتاريخية، مما يعكس تطور صناعة الفيلم العربي. - رغم الأزمات السياسية والاقتصادية، تشهد السينما العربية ازدهاراً في الإنتاج والنوعية، مع تناول مواضيع محظورة، لكن تواجه تحديات في التوزيع والمشاهدة. - الأزمات والحروب في المنطقة أسهمت في زيادة الإنتاج السينمائي، مع الإنتاج المشترك والمشاركة في المهرجانات الدولية، مما يثري المشهد السينمائي العربي.

دورات عدّة لمهرجانات سينمائية، عربية ودولية، في العامَين الماضيَين على الأقلّ، تكشف أنّ الإنتاج السينمائي العربي، متنوّع الأشكال والأساليب والقِيم السينمائية، يزداد عدده عاماً تلو آخر، وأنّ النوعية تحضر، بتفاوت نقدي، لا الكمية فقط. والأفلام تلك، المُنتجة حديثاً، التي يختارها هذا المهرجان أو ذاك، تقول راهناً، وتصف حالة، وتُفكِّك علاقات، وتروي حكايات، وتبحث في ماضٍ وتاريخ، وتختار من الذاكرتَين، الفردية والجماعية، ما يعكس شيئاً من تأمّلات مخرجيها ومخرجاتها. هذا كلّه غير عابر، لكونه أساسياً في صناعة الفيلم العربي الجديد.

هناك حاجة إلى فهم الكامن وراء ازدياد عدد الأفلام العربية مؤخّراً. لكنّ المفارقة (أم أنها مصادفة بحتة؟)، التي لن تكون نقدية أو علمية أو منطقية، تُظهِر التالي: مع انهيار دول ومجتمعات عربية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحياتياً، أو مع ازدياد الانهيار انهياراً، "تتألّق" السينما، إنتاجاً ونوعية ومُشاهَدة، رغم مصاعب التوزيع التجاري للأفلام العربية في العالم العربي، مع أنّ المُشاهدة تكاد تكون حكراً على الغربيين، فغالبية العرب غير مكترثة بثقافة وفنون وعلوم، والأفلام العربية غير متمكّنة، بمعظمها، من جذب حشودٍ للمُشاهدة، كالحاصل في الغرب.

الاستثناءات نادرة بالتأكيد. فالإيرادات العالية مرتبطة، عادة، بأفلام استهلاكية أو تجارية (ليس دائماً)، ويندر أنْ يحقّق فيلمٌ مستقل أو ذو جماليات سينمائية تلك الإيرادات التي تعكس جماهيريته (إنْ يعثر أصلاً على صالةٍ في مدينة عربية). غير أنّ المطروح هنا لا علاقة له بالمُشاهدة، بل بتلك المفارقة: في مقابل انهيار دول ومجتمعات عربية، لعيشها أزمات خانقة في الجوانب كلّها، هناك أفلام عربية يزداد عددها، وترتفع نسبة جرأة مخرجيها ومخرجاتها في اختيارِ محظورٍ أو مغيّبٍ أو تاريخٍ أو ذات، ما يؤدّي إلى سجالات غير سينمائية غالباً، يقودها من يُفترض بهم وبهنّ أن يكونوا خطّ الدفاع الأبرز عن حرية التخيّل والتعبير والإبداع.

إضافة إلى هذا، تواجِه أفلامٌ رقابات عدّة في بلادها، والبلاد العربية الشقيقة، وبعض تلك الرقابات الصارمة والمتعنّتة متأتية من جهات، تجب عليها الحماية عبر النقاش والحوار والقراءات النقدية، المحمّلة وعياً معرفياً وانفتاحاً حقيقياً على الذات أولاً قبل الآخر ومعه، لا أن تحرّض، مواربة أو مباشرة، على منع ورفض وتخوين. يزداد خراب بلدٍ عربي، فإذْ بأفلامٍ أكثر تُنجز، غارفة من كلّ شيءٍ ومن كل أحد ما يصنع مرايا شفّافة وقاسية، والقسوة وليدة واقع وراهن ومسار وأحوال. يتمزّق الاجتماع في بلدٍ عربي، فإذْ بأعمال بصرية تواكب وتكشف، أو تعود إلى ماضٍ لمقاربة حاصل فيه، وكشف جذور خراب الواقع والراهن والمسار والأحوال.

اندلاع الحرب الأسدية على شعبٍ، يريد إصلاحات وحريات مُطالباً بها سلميّاً، بداية مرحلة جديدة في صناعة الأفلام، رغم تراجع الإنتاج في الأعوام القليلة الفائتة. أيكون سقوط نظام بشار الأسد (8 ديسمبر/كانون الأول 2024) دافعاً إلى استعادة الحيوية الإنتاجية؟ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة (والحروب المرافقة لها في الجوار) ردّاً على طوفان الأقصى (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، منطلقٌ أساسي لهذا الكمّ الهائل من الصُور والنتاجات السينمائية، والقلّة بينها يوصف بفيلم سينمائي، رغم أهمية مضامينها كلّها. بلوغ "صوت هند رجب" (2025)، للتونسية كوثر بن هنية، اللائحة القصيرة للترشيحات الرسمية لأوسكار أفضل فيلم دولي (النسخة الـ98، 16 مارس/آذار 2026)، غير حاجبٍ أفلاماً فلسطينية أخرى، تنهل من تاريخ وراهن، لتروي وقائع يُراد لها إقصاء نهائي.

غير أنّ هاتَين الحربَين (ولكل بلد عربي آخر أزماته الخانقة) لن تكونا سبباً وحيداً لازدياد عدد الأفلام العربية، المُنتجة هنا وهناك (غالبيتها الساحقة إنتاج مشترك مع جهات أوروبية أساساً، وبعض العربية القليلة)، والمشارِكة في مهرجانات دولية، آخرها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، الذي يختار أفلاماً عدّة، حديثة الإنتاج، لعرضها في دورته الـ55 (29 يناير/كانون الثاني ـ 8 فبراير/شباط 2026)، منها: "لماذا أراكِ في كل شيء" (2026) للسورية رند أبو فخر، و"حلفاء في المنفى" (2026) للسوريين حسن قطان وفادي الحلبي. فهناك؛ إلى جانبهما (الحربان) مسائل جمّة، ينتقي منها مخرجون ومخرجات المناسِب لهم ولهنّ، انفعالياً وتفكيراً وحساسية ورغبات: "العربي" (2026) للجزائري مالك بن إسماعيل، الذي يرى في كتاب مالك داود، "مورسو، التحقيق المضاد" (2013)، مساحة سينمائية لتمرين على إعمال الخيال، فالشخصية الأساسية، نواة "الغريب" (1943) للفرنسي ألبير كامو، مجهولة الهوية، والحاصل في الرواية يُتيح إعمالاً كهذا. و"الست" (2025) للمصري مروان حامد، المُثير لسجال غير سينمائي، لسرده مقتطفات من سيرة أم كلثوم، غير متوافقة والتفكير المتشدّد والمنغلق.

لكن، أيكون الانهيار سبباً وحيداً، وإنْ يكن خفياً أو غير مباشر، لازدياد عدد الأفلام؟ كلا، بالتأكيد. لكن المفارقة دعوة إلى التساؤل، لا أكثر.