انقلاب وهمي يهزّ باريس

- انتشر فيديو مزيف يظهر انقلابًا عسكريًا في باريس، مما أثار ضجة وتساؤلات من رؤساء دول أفريقية حول صحته، ويبرز تحديات تقنية "التزييف العميق" في نشر الفوضى. - صانع الفيديو، طالب من بوركينا فاسو، اعترف بأنه أراد كسب المال ونشر الخوف، مما يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق أزمات وطنية. - يثير الفيديو تساؤلات حول المسؤولية، والحلول الحالية غير كافية، مما يستدعي وضع قوانين لتمييز المحتوى المزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أيام عدّة، بفيديو لنشرة أخبار من باريس تصف حال المدينة بعد انقلاب عسكري ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. انتشر الفيديو، الأقرب إلى تقرير ميداني من عاصمة الأنوار، بشدة، وكان له أثر غير متوقع، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تلقى رسائل عدّة من رؤساء دول أفريقية حول ما يحصل في باريس، متسائلين إنْ كان ما يرونه حقيقةً.

الفيديو الذي طلب الرئيس الفرنسي من إدارة "فيسبوك" حذفه، ما زال متداولاً في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أثره الجاد يكمن في قدرته على رفع عتبة التصديق لدى كثيرين؛ ففيديوهات "التزييف العميق" تزداد "واقعية" يوماً بعد يوم، وهذه المرة لم يعد الأمر يتعلق بتزييف فضائح جنسية أو فيديوهات ساخرة للمشاهير، بل التهديد بانقلاب صدّقه بعض القادة.

المفارقة أن صانع هذا المحتوى لم يتردّد بالحديث مع وسائل الإعلام طمعاً بشهرة أكبر، فالفيديو الذي هزّ القصر الرئاسي في باريس، وبعد تداوله آلاف المرّات، كسب صانعه سبعة يوروهات فقط. لكن المفارقة أنه طالب مدرسة في بوركينا فاسو، عمره 17 عاماً، وكان هدفه كسب النقود عبر نشر الفيديو على "تيك توك"، ليضيف في حديث مع "لو فيغارو" أنه أراد أيضاً "أن ينشر الخوف بين الناس"، لأنّ وسائل الإعلام الفرنسية لا تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في بعض الدول الأفريقيّة.

إذن، نحن أمام مراهق أراد اللعب، فتسبب بأزمة وطنية من منزله. هو لم يربح كثيراً من النقود، لكنه نجح بخلق الخوف، وهذا بالضبط الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح لفرد واحد أن يخلق بلبلة في دولة بأكملها، يضطر إثرها رئيس الدولة هذه إلى شرح الأمر، وهذا بالضبط ما يجعل الذكاء الاصطناعي "سلاحاً" بين أيدينا، يتطور وتُكتشف مخاطره عبر استخدامه وليس دراسته في المخابر، فمساحة الاختبار هي الحياة الحقيقية وردّات فعل المستخدمين.

اللافت في هذه الحكاية هو الانقلاب في مفهوم التجربة العلمية؛ فالذكاء الاصطناعي لم يُجرّب ضمن بيئات معزولة لدراسة أثره وإمكانية الاستفادة منه، بل أُطلق إلى العلن وتُرك بيد ملايين (المستخدمين- المجرِّبين)، أما حقل التجارب فهو العالم نفسه وشبكات التواصل الاجتماعي. بهذا؛ نحن أمام تكنولوجيا توظَّف مدنياً بناءً على هوى المستخدمين والمستثمرين وكل من يمتلك هاتفاً نقالاً، وهذا ما يغيّر قواعد "العالم" نفسه، إن لم يعد يصلنا الاختراع "جاهزاً"، بل نجربه ونطوره جنباً إلى جنب مع مخترعيه عبر استخدامه.

لكن أين يكمن الخطر بدقة؟ نسأل هذا السؤال، كون مشاهد الفيديو الفرنسي يكتشف بسرعة أنه مزيف لمعرفته بالأخطاء الخاصة بمعالم المدينة ووسائل الإعلام التي يفترض أنها تنقل الخبر. أما انتشار هذا المحتوى؛ فيخضع للخوارزميات نفسها التي تروّج المحتوى "الجذاب". هكذا، يوقعنا الخطر أو توجيه أصابع الاتهام في مفارقة: هل نلوم مَن صنع الفيديو؟ (الذي يمكن اعتباره عملاً فنياً)، أم المنصة التي ساهمت في انتشاره؟ أم شركات الذكاء الاصطناعي نفسها التي توفر تكنولوجيا مجانية تولّد فيديوهات تقارب الواقع حدّ التصديق؟

لا توجد إجابات حاسمة عن كل الأسئلة السابقة، لكن أن يكون الحل هو "حذف الفيديو" فهذه مقاربة طفولية وبدائية، أشبه بحل آني لا يواجه جوهر المشكلة، التي تتلخّص بقدرة الذكاء الاصطناعي ليس على ترويع "المتصفحين" فحسب، بل عجز "المتصفحين" عن كشف الحقيقة أيضاً، ما يعني ضرورة إعادة النظر في أسلوب استهلاكنا للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو وضع قوانين واضحة تفرض علامات بصرية تدلّ على أن المحتوى مزيّف، كما تفعل برامج تولد هذا النوع من الفيديوهات.