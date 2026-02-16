انقطاع في الخدمة يؤثر على وصول عشرات آلاف المستخدمين لمنصة إكس

أفاد عشرات آلاف المستخدمين بعدم قدرتهم على دخول منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك

، الاثنين، في أحدث حلقة من سلسلة الانقطاعات التي ضربت التطبيق في الفترة الأخيرة.

وحتى الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش من ظهر يوم الاثنين، ورد موقع داون ديتكتر المتخصص في تتبع حالات تعطل مواقع الإنترنت عبر جمع الشكاوى من مصادر مختلفة، أكثر من 40 ألف بلاغ من مستخدمين حول مشكلات في استعمال المنصة. كذلك، أشار مرصد الاتصال نت بلوكس إلى أن المنصة تعاني من "انقطاعات دولية"، مضيفةً في منشور على شبكة ماستودون إلى أن العطل "لا يرتبط باضطرابات أو حجب في دول معينة".

وبعد مرور أكثر من ساعة، بدا أن الشركة تتعامل مع العطل، مع انخفاض عدد البلاغات إلى 8000 فقط، لكنّها لم تردّ حتّى الآن على استفسارات الوكالات والصحف المختلفة.

وعانت منصة إكس من انقطاعات مماثلة في الخدمة خلال الفترة الماضية، إذ شهد العام 2025 ستّ حالات مختلفة، كان أبرزها في شهر مارس/ آذار الماضي، كما عانت من انقطاع كبير آخر في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجّلت آخر واقعة في التاسع من فبراير/ شباط الحالي.

وبعد شرائه "إكس" عام 2022، طرد إيلون ماسك آلاف الموظفين من الشركة التي كانت معروفة آنذاك باسم "تويتر"، ودمجها لاحقاً مع شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي، مطوّرة روبوت الدردشة غروك. ومن المقرر أن تدمج "إكس إيه آي" في شركته للصواريخ الفضائية سبايس إكس، على أن يطرح الكيان الجديد للاكتتاب العام في وقتٍ مبكر من الصيف المقبل، بحسب وكالة فرانس برس.