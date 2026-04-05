انقطاع الإنترنت في إيران هو الأطول لأي بلد على الإطلاق

أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الاتصال عبر الإنترنت أن انقطاع الشبكة في إيران، المستمر منذ أكثر من شهر، يُعدّ الأطول على الإطلاق في أي بلد. وأوضح "نتبلوكس"، في منشور على منصة إكس، أن "انقطاع الإنترنت في إيران هو حالياً الأطول على الإطلاق في أي بلد، متجاوزاً في مدّته جميع الحوادث المشابهة السابقة، مع دخوله يومه السابع والثلاثين على التوالي، أي بعد 864 ساعة".

وأشار المرصد، في منشورٍ آخر، إلى أن بعض البلدان شهدت انقطاعات أطول زمنياً، لكنها كانت غير متواصلة أو مقتصرة على مناطق محددة، في حين لا ترتبط كوريا الشمالية بالإنترنت بشكلٍ فعلي. ومنذ بدء الحرب، شهدت إيران انقطاعاً شبه كامل للإنترنت في البلاد. ولجأ المواطنون إلى بدائل، بينها تهريب أنظمة "ستارلينك". وسبق أن نقل موقع فيرست بوست عن المدير التنفيذي لمنظمة هوليستيك ريزيليانس الأميركية لحماية الحريات الرقمية أحمد أحمديان أن شركة سبايس إكس ألغت رسوم الاشتراك في خدمة "ستارلينك"، ما يسمح للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة استقبال بالاتصال بالإنترنت مجاناً.

لكن هناك خطر رصد الإشارة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ما قد يعرّض صاحب الجهاز لإجراءات عقابية. وتتتبّع السلطات أجهزة ستارلينك وتصادرها، وتوجّه اتهامات لمن يُضبَط بحوزته أحد هذه الأجهزة، بما في ذلك تهمة حيازة بضائع مهرّبة، وقد تصل العقوبات إلى مستويات أشدّ إذا اعتُبر الأمر مرتبطاً بالتخابر. الاستخبارات الإيرانية أكدت أن هذه الإجراءات سوف تستمر من دون توقف حتى مصادرة "جميع" أجهزة "ستارلينك"، معتبرةً أنها "تُستخدم لخدمة العدو".

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك التابعة لإيلون ماسك باتت "هدفاً مشروعاً" لإيران، وذلك بعد أن أعلنت طهران عزمها استهداف الشركات الأميركية في المنطقة. ونشرت وكالة أنباء "فارس" رسماً بيانياً يُظهر وجود "ستارلينك" في المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات، وهي ثلاث دول خليجية تعرضت لاعتداءات إيرانية مكثفة منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط.