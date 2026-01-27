انقسام بين أصحاب شركات التكنولوجيا وموظفيهم حول سياسات ترامب

- تصاعدت التوترات بين موظفي شركات التكنولوجيا الكبرى وإداراتها بسبب سياسات الهجرة للرئيس ترامب، خاصة بعد مقتل الممرض أليكس بريتي، مما زاد من غضب العاملين في القطاع. - دعا موظفو التكنولوجيا إلى اتخاذ موقف حازم ضد وكالة الهجرة، مطالبين بإلغاء العقود معها، وحثوا المديرين التنفيذيين على عدم الصمت رغم المخاطر السياسية. - رغم ميل بعض رؤساء الشركات لدعم ترامب، إلا أن الانقسام يتزايد بينهم وبين موظفيهم، مع استمرار النقاش حول مراجعة العقود مع الشركات العسكرية.

انتقلت الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة إلى مكاتب كبرى شركات التكنولوجيا، مع تعبير عددٍ أكبر من الموظفين والمسؤولين التنفيذيين عن رفضهم سياسات الرئيس دونالد ترامب

المتعلقة بالهجرة.

وعلى الرغم من ميل مديري عمالقة التكنولوجيا إلى تأييد أو ممالأة سياسات ترامب منذ عودته إلى سدّة الرئاسة مطلع العام الماضي، إلّا أن موظفي هذه الشركات الكبرى ليبراليون غالباً، ويملكون موقفاً سلبياً من الرئيس الأميركي. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنّ قتل عناصر من وكالة الهجرة للممرض أليكس بريتي (37 عاماً) في أحد شوارع مينيابوليس، السبت الماضي، زاد من غضب العاملين في القطاع.

وكتب كبير علماء شركة غوغل جيف دين على منصات التواصل الاجتماعي: "كل شخص بغض النظر عن انتمائه السياسي يجب أن يدين هذا". وذلك بالتزامن مع حضور المديرين التنفيذيين لشركات أمازون وآبل وإيه إم دي في الليلة نفسها عرضاً خاصاً لوثائقي حول السيدة الأولى ميلانيا ترامب في البيت الأبيض. في مشهد وصفته الصحيفة الأميركية بـ"المتناقض" معتبرةً أنه يعكس "الانقسام المتزايد" بين رؤساء الشركات والعاملين لديهم.

وأطلق عاملون في مجال التكنولوجيا، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، رسالة مفتوحة، جمعت أكثر من 500 توقيع حتى الآن، تدعو مسؤولي القطاع إلى مطالبة مسؤولي وكالة الهجرة إلى مغادرة المدن، وإلغاء العقود معها، كما حثّوا المديرين التنفيذيين على "عدم البقاء صامتين حتى لو كانت لذلك مخاطر سياسية".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر أن موظفين في شركات أنثروبيك وغوغل وميتا وأوبن إيه آي، تناقشوا حول اتخاذ إجراءات إضافية، منها مطالبة رؤسائهم بمراجعة عقودهم مع المقاولين والشركات العسكري مثل "بالانتير".

وبعد أن كان أصحاب كبرى شركات التكنولوجيا يملكون موقفاً سلبياً من ترامب في ولايته الأولى، تغيّر الأمر مع عودته إلى سدّة الرئاسة مطلع العام الماضي. ففي حين لعب إيلون ماسك دوراً بارزاً في حملة ترامب الإنتخابية، زار مارك زوكربيرغ البيت الأبيض أكثر من مرة خلال العام الماضي، واتّخذ إجراءات للحد من أنظمة الإشراف المحتوى استجابةً لمطالب الرئيس. فيما قدم المؤسس المشارك لشركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي، غريغ بروكمان وزوجته، تبرعاً بقيمة 25 مليون دولار لأحد الصناديق السياسية المؤيدة لترامب.

ولم تعلّق شركات كبرى مثل "غوغل" و"أمازون" و"آبل" وغيرها على أحداث مينيابوليس، فيما كان الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك من بين الاستثناءات، إذ وصف مقتل بريتي، الاثنين، بأنّه "مروّع" وأكّد أن شركته لا تملك أي عقودٍ مع وكالة الهجرة الأميركية.