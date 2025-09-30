انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد زواج دام 19 عاماً

- انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 عاماً من الزواج، حيث بدأ الثنائي العيش بشكل منفصل منذ أوائل الصيف، رغم محاولات كيدمان للحفاظ على الزواج. - كيدمان وأوربان، اللذان يحملان الجنسيتين الأسترالية والأميركية، تعارفا في 2005 وتزوجا في 2006، ولديهما ابنتان، فيث مارجريت وسانداي روز. - كيدمان أنهت مؤخراً إنتاج فيلم "Practical Magic 2"، بينما يواصل أوربان جولته الموسيقية دعماً لألبومه "High".

ذكرت وسائل إعلام مختلفة، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أنّ النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان ونجم موسيقى الريف كيث أوربان انفصلا بعد زواج استمر 19 عاماً.

وكشف موقع "تي.إم.زي دوت كوم" الذي كان أول من نشر الخبر أمس الاثنين أنّ الثنائي الشهير بدأ بالعيش بشكل منفصل في أوائل الصيف، إذ غادر أوربان منزل العائلة في مدينة ناشفيل في ولاية تنيسي، وانتقل إلى مسكن خاص به في عاصمة موسيقى الريف. وأشار كلٌّ من موقع "تي.إم.زي" ومجلة بيبول إلى أنّ كيدمان كانت تعارض الانفصال وحاولت جاهدة الحفاظ على زواجها. ولم يتسنَّ التأكّد من خبر الانفصال بشكل مستقل، فيما لم يرد عدد من وكلاء الإعلام وممثلي إدارة أعمال النجمين على طلبات التعليق حتى الآن.

وبدأت كيدمان (58 عاماً) وأوربان (57 عاماً) مسيرتيهما الفنية في أستراليا، ويحمل كلٌّ منهما الجنسيتين الأسترالية والأميركية. تعارفا في يناير/ كانون الثاني 2005 خلال فعالية في هوليوود للترويج لأستراليا، وتزوّجا في يونيو/ حزيران من العام التالي في سيدني. ولدى الزوجين ابنتان، هما فيث مارغريت البالغة 14 عاماً، وسانداي روز البالغة 17 عاماً. كما أنّ لكيدمان طفلين بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أنّ كيدمان، التي نالت جائزة أوسكار عن تجسيدها شخصية الكاتبة فيرجينيا وولف في فيلم "ذا أورز" (The Hours)، نشرت آخر صورة لها مع أوربان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران احتفالاً بذكرى زواجهما. وأضافت المجلة أنّ أوربان نشر آخر صورة له مع نيكول كيدمان على حساباته في مايو/ أيار، بعد حضورهما حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف (Academy of Country Music Awards) لعام 2025، حيث نال أوربان، الفائز بأربع جوائز غرامي، جائزة "التاج الثلاثي" (Triple Crown) من الأكاديمية.

كذلك أشارت المجلة إلى أنّ نيكول كيدمان أنهت في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الحالي إنتاج الجزء الثاني من فيلم "براكتيكل ماجيك" (Practical Magic) مع النجمة ساندرا بولوك، في حين يواصل أوربان جولته الموسيقية منذ مايو/ أيار دعماً لألبومه الحادي عشر وعنوانه "هاي" (High).

(رويترز)