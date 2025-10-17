انفجار قنبلة أمام منزل صحافي استقصائي شهير في إيطاليا

- انفجرت قنبلة أمام منزل الصحافي الاستقصائي الإيطالي سيغفريدو رانوتشي، مما ألحق أضرارًا بسيارتين ومنزل مجاور، دون وقوع إصابات. - يُعتقد أن العبوة مصنوعة من متفجرات الألعاب النارية، وزُرعت أمام منزله في كامبو أسكولانو، على بعد 30 كيلومترًا من روما، بعد 20 دقيقة من عودته للمنزل. - فتح ممثلو الادعاء تحقيقًا جنائيًا في الحادث، وأعلن وزير الداخلية عن تعزيز الحراسة الأمنية لرانوتشي، الذي يتلقى حماية الشرطة منذ سنوات بسبب تهديدات سابقة.

انفجرت قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارتين ومنزل مجاور. ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أمام منزل سيغفريدو رانوتشي، الذي يقدم برنامج ريبورت الأسبوعي على شاشة هيئة البث العامة الإيطالية (راي)، وهو أشهر برنامج صحافي استقصائي في إيطاليا، مع العلم بأنه يحظى بحماية من الشرطة منذ عدة سنوات، بعد أن تلقى مع زملائه في غرفة الأخبار الكثير من التهديدات باستهدافهم بأساليب مختلفة، منها إطلاق النار عليهم.

وقال الصحافي لقناة راي، الجمعة، إن العبوة البدائية التي انفجرت أمس يُرجح أنها مصنوعة من متفجرات الألعاب النارية، وقد زرعت أمام البوابة الخارجية لمنزله في كامبو أسكولانو على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة روما. وأضاف أن الانفجار وقع بعد نحو 20 دقيقة من عودته إلى بيته.

وأحدث الانفجار أضراراً بسيارتي رانوتشي وابنته، لكن لم يصب أحد بأذى. وقال الصحافي: "باستثناء الصدمة، كل شيء على ما يرام". كما أوضح أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت هذه الواقعة مرتبطة بعمله. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ممثلي الادعاء المعنيين بجرائم المافيا فتحوا تحقيقاً جنائياً في الحادث. فيما قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إنه سيتم تعزيز الحراسة الأمنية لرانوتشي.

(رويترز)