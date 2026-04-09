انطلاق مهرجان إسطنبول السينمائي واهتمام خاص بالأفلام العربية

- انطلقت الدورة الـ45 لمهرجان إسطنبول السينمائي الدولي بحفل افتتاح أدارته أونور أوزايدن، وتم تكريم المبدعين بجوائز "سينما الشرف" و"جهد العمل السينمائي". - يعرض المهرجان 127 فيلماً طويلاً و13 قصيراً حتى 18 أبريل، مع جوائز مثل التوليب الذهبية ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تركز على القضايا السياسية والمواهب الشابة. - يشارك في المهرجان أفلام عربية بارزة، مع حضور في لجان التحكيم، ويهتم بالسينما السورية والفلسطينية والأفلام الإنسانية والوثائقية.

انطلقت، اليوم الخميس، الدورة الـ45 من مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي الذي تقيمه مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون. حفل الافتتاح أداره الممثل والمسرحي الشهير أونور أوزايدن، مع كلمة ترحيبية ألقاها مدير المهرجان كيرم أيان، أعطى خلالها لمحة عن المهرجان باعتباره تظاهرة سينمائية ثقافية في تركيا، بعد أن رحب بجمهور السينما وصُنّاع الأفلام وبأيقونة الرقص الأفريقي جيرمين أكوجني، التي سيعرض فيلم وثائقي عنها ضمن فعاليات المهرجان بعنوان "جوهر الرقص".

كما تضمن حفل الافتتاح تكريماً للمبدعين وتقديم جوائز "سينما الشرف" لكل من الممثلة التركية نيلوفر أيدان والمخرج الإيطالي العالمي جيانفرانكو روزي المتخصص في الأفلام الوثائقية والحائز على جوائز دولية كبرى، والذي ألقى كلمة مقتضبة عن ذكريات طفولته في إسطنبول وكيف ساهمت إسطنبول في تشكيل وعيه السينمائي المبكر. ومنح المهرجان جائزة جهد العمل السينمائي لنواري مشتو، وهي إحدى أقدم كوادر مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون، وذلك تقديراً لعملها وتفانيها ضمن فريق تنظيم المهرجان مدة 40 عاماً.

127 فيلماً طويلاً

سيعرض بالمهرجان، المستمر حتى 18 إبريل/ نيسان الحالي، 127 فيلماً طويلاً و13 فيلماً قصيراً تمثل السينما العالمية، في صالات سينما عدة في إسطنبول خلال فترتي الساعة الرابعة والساعة التاسعة، مثل صالة "أطلس 1948" و"كاديكوي" و"بيوغلو" و"تيك" و"سينيوام سيتي" و"سيتي سنتر" في شطري إسطنبول، الآسيوي والأوروبي. وانطلقت العروض بفيلم "ثلاثة وداعات" للمخرجة الإسبانية إيزابيل كويكسيت.

ويقول المؤلف الموسيقي التركي أيوب سلطان آيلار إن مهرجان إسطنبول هذا العام يتضمن جائزة التوليب الذهبية الدولية "الكبرى"، وجوائز السينما التركية المخصصة للإنتاج المحلي، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تركز على القضايا السياسية والأحداث في المناطق الساخنة "كالشرق الأوسط والدول العربية وفلسطين"، وسيركز على المواهب الشابة، ليس للمخرجين الأتراك فقط، بل وكذلك للعالميين والعرب.

حضور عربي في مهرجان إسطنبول

حول المشاركة العربية بالمهرجان، يضيف سلطان آيلار لـ"العربي الجديد" أن القوائم لم تتوضح كاملةً بعد، ولكن هناك مشاركة لفيلم "يوميات حصار" للمخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب، مخرج فيلم "فلسطين الصغرى"، كما سيُعرَض على هامش المسابقات الرسمية فيلمان من مصر هما "الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبد المسيح، و"عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى. هذا بالإضافة إلى أفلام عربية أخرى من المغرب العربي، إذ أشار إلى أنه "علمت عن فيلم للمخرجة التونسية ليلى بوزيد صاحبة فيلم مجنون فرح"، ومشاركة عربية ضمن إنتاجات عالمية مشتركة.

في المقابل، علم "العربي الجديد" من مصادر أنه، وبالتوازي مع عروض البساط الأحمر في دور السينما وتوزيع الأفلام على صالات العرض، تنطلق أعمال سوق الإنتاج المشترك الذي تشارك فيه مشاريع أفلام عربية بهدف الحصول على منح وتمويل إنتاجي، أو الشراكة بالإنتاج والأعمال الفنية مع منتجين وفنيين من تركيا والعالم؛ والأفلام ضمن "سوق الإنتاج" لهذا العام من مصر وسورية والأردن.

وأشارت المصادر إلى أن الحضور العربي في دورة مهرجان إسطنبول لهذا العام سيتجلى أيضاً من خلال لجان التحكيم، كمشاركة الناقد المصري محمد نبيل، مدير مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في عضوية لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد، لأن خطة مهرجان إسطنبول لهذا الموسم هو التركيز على السينما السورية والفلسطينية، والأفلام الإنسانية والوثائقية التي أرّخت المآسي فيهما.