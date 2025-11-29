انطلاق المهرجان الدولي للفيلم في مراكش: تكريم حسين فهمي

- انطلقت الدورة الثانية والعشرون للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش بمشاركة أكثر من 80 فيلماً من 31 دولة، برئاسة لجنة التحكيم بقيادة المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، وتكريم الممثل المصري حسين فهمي. - تشمل المسابقة الرسمية 13 فيلماً، منها "خلف أشجار النخيل" و"عائشة لا تستطيع الطيران"، بينما يترقب الجمهور العرض العالمي الأول لفيلم "الست" عن أم كلثوم. - يستمر المهرجان في تنظيم "ورشات الأطلس" لدعم صناعة السينما والمواهب، بإشراف المخرج الروماني كريستيان مونغيو.

انطلقت الجمعة الدورة الثانية والعشرون للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش بالمغرب، وتستمر حتى السادس من ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة أكثر من 80 فيلماً من 31 دولة. وتضمّن حفل الافتتاح التعريف بلجنة التحكيم التي يرأسها هذا العام المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونغ جون هو، كذلك جرى استعراض الأفلام المشاركة في المهرجان. وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثل المصري حسين فهمي الذي حظي بتصفيق طويل من الحاضرين في قصر المؤتمرات بعدما قدّمته على المسرح زميلته الفنانة يسرا.

وأبدى فهمي سعادته بالتكريم في مراكش، قائلاً: "هو شرف كبير لي، وسعيد بوجودي في مدينة مراكش، هذه المدينة الساحرة التي صورت فيها فيلماً من أوائل أفلامي.. فيلم (دمي ودموعي وابتسامتي) مع النجمة الجميلة نجلاء فتحي". وتطرّق الفنان المصري إلى الحديث عن السينما المغربية، قائلاً: "السينما المغربية كان دائماً لها بريقها وسحرها، شاهدت كثيراً من الأفلام المغربية لأصدقائي الكثيرين من صناع السينما... شرف كبير لي أن أكون من ضمن المكرمين هذه الليلة".

ويكرّم المهرجان الدولي للفيلم في مراكش خلال هذه الدورة أيضاً الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر، والمخرج والسيناريست المكسيكي غييرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.

تشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 13 فيلماً من بينها فيلم "خلف أشجار النخيل" للمخرجة المغربية مريم بن مبارك، وفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى، وفيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة التونسية الفرنسية أريج السحيري. وفي قسم "العروض الاحتفالية" يترقب جمهور المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري "الست" عن قصة حياة الفنانة أم كلثوم، من إخراج مروان حامد وبطولة منى زكي.

كذلك يعرض هذا القسم أحدث أفلام الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين بعنوان "صوفيا" من بطولة جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك. ويعرض قسم "العروض الاحتفالية" أيضاً فيلمي "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، و"زنقة مالقة" للمخرجة المغربية مريم توزاني.

وبجانب العروض السينمائية، يواصل المهرجان الدولي للفيلم في مراكش تنظيم "ورشات الأطلس" التي انطلقت لأول مرة عام 2018 بهدف تطوير صناعة السينما ودعم المواهب، ويشرف عليها هذا العام المخرج الروماني كريستيان مونغيو.

(رويترز)