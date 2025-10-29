انطلاق الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ21 في بيروت

- انطلقت الدورة الحادية والعشرون للملتقى الإعلامي العربي في بيروت تحت عنوان "الإعلام والتنمية... شركاء الحاضر تحالف المستقبل"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، لتعزيز دور الإعلام في التنمية وتأكيد مكانة لبنان الريادية في الإعلام العربي. - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية الإعلام في كشف الحقيقة ومواجهة التحديات الشعبوية، بينما أشار الأمين العام للملتقى إلى دور الإعلام كقوة ناعمة في صناعة الوعي. - تناول وزير الإعلام اللبناني أهمية اختيار بيروت لاستضافة الملتقى، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة إعلام عربي يواكب التكنولوجيا وينشر التفكير والإبداع.

انطلقت أعمال الملتقى الإعلامي العربي بدورته الحادية والعشرين بعنوان "الإعلام والتنمية... شركاء الحاضر تحالف المستقبل"، اليوم الأربعاء في بيروت، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون وبالتعاون مع وزارة الإعلام في لبنان.

وأُقيم الاحتفال بانطلاق أعمال الملتقى الإعلامي العربي صباح اليوم في مركز المؤتمرات والتدريب في مبنى شركة طيران الشرق الأوسط، حيث شارك فيه وزراء إعلام عرب وشخصيات دبلوماسية وسياسية وثقافية وإعلامية لبنانية وعربية ودولية، قبل انطلاق الجلسات والندوات التي تمتد ليومين، مع مراعاة التنوع الجغرافي والموضوعي العربي.

وتستضيف بيروت للمرة الأولى الملتقى الإعلامي العربي على مدى يومين، في خطوة أراد المنظمون من خلالها تأكيد الدور الريادي للبنان في الإعلام العربي، وقدرته على الصمود رغم كل التحديات المحيطة، ولا سيما الأمنية.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون: "نعيش في زمن انقلابي في كل معاييره ومقاييسه وحتى قيمه، زمن لم تعد الحقيقة فيه قيمة مطلقة، حتى قيل وكتب ونظّر لكونه زمن ما بعد الحقيقة". وأوضح عون أن "الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة، فيما تقوم الشعبويات الكارثية على التطبيل والتضليل"، مشيراً إلى "معاناة الحاكم المسؤول بين واجبه في مصارحة شعبه وقيادته نحو الخلاص وبين من يسوق الناس بالدجل إلى طرقات الجحيم المعبّدة بأعذب الكلام". وتوجه الرئيس اللبناني إلى الحضور قائلاً: "فيما بعض إعلام التواصل الاجتماعي منهمك بردحيات الشباب، وفيما بعض الذكاء الاصطناعي مشغول بتلفيق الأخبار المكتوبة والمسموعة والمصورة، واجبكم أن تظلوا مستكشفين للحقيقة، مبشرين بها، في كل كلمة وصوت وصورة، متكلين في جهدكم هذا على كرامتكم البشرية وأخلاقكم الإنسانية، ومسؤوليتكم الوطنية والمهنية، وأنا واثق من نجاحكم في أداء هذه المهمة السامية".

من جانبه، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي المستشار ماضي عبد الله الخميس: "نلتقي اليوم في بيروت التي تتسع كسماء وتسمو كقصيدة وتفيض كأغنية خالدة، لنواصل معاً مسيرة بدأناها قبل اثنين وعشرين عاماً، حين كان الملتقى مجرد فكرة عصية على التحقيق وحلم تكسوه الصعاب، فإذا به يصبح واقعاً متجذراً، وفضاءً عربياً رحباً يعيد للإعلام العربي دوره في صناعة الوعي وحماية الحقيقة". وأضاف الخميس: "شعارنا اليوم ليس مجرد كلمات تُرفع على لافتة، بل هو رؤية عميقة لمستقبل أمة تدرك أن التنمية لا تقوم بلا إعلام، وأن الإعلام بلا رسالة تنموية يتحول إلى صدى عابر أو فراغ متكرر". ولفت إلى أن "الإعلام اليوم ليس رفاهية أو ترفاً، بل هو قوة ناعمة وجيش صامت وسلاح لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يخترق العقول ويصوغ الوجدان. الإعلام ليس ناقلاً للخبر فحسب، بل صانع للرأي، ومانح للوعي، ومهندس للوجدان الجمعي للأمة". وختم بالقول: "نعلن طموحنا أن يكون لبنان دائماً منصة حاضنة للإعلام العربي، وعاصمة للحرية، ومركزاً للحوار، ومرفأ للكلمة التي تبقي الأمة على قيد الأمل".

بدوره، أفاد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن "الملتقى اختار هذا العام حضن بيروت، بعدما بدأت الفكرة خلال زيارته للكويت قبل خمسة أشهر، وها قد أثمرت ملتقى جامعاً رغم التحديات، عربون ثقة ووفاء كبيرين للبنان، الذي وإن ضاق صدره بالأزمات، اتسع قلبه للأحباب". وأضاف: "الملتقى الإعلامي العربي في لبنان لأنه البلد الذي تماهى علماً وإعلاماً وأدباً منذ تأسيس مدرسة عين ورقة قبل 227 عاماً، وكانت أم المدارس في الشرق، ولأننا بلد الحرف والكلمة والمقالة والجريدة، جيلاً بعد جيل". وتابع مرقص: "في كنف بيروت، المدينة التي عرفت معنى الكلمة ووهج الحرف، انطلقت صحف ومجلات وأول تلفزيون وإذاعة، لتؤكد أنها ليست مجرد مدينة، بل ذاكرة ناطقة للإبداع".

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فأشار إلى أن "الإعلام شريك أساسي في التنمية لما يملكه من قوة تأثيرية في جميع فئات المجتمع، ودوره توعية المواطنين بأهمية العملية التنموية وآفاقها المستقبلية ومقتضياتها، وتحفيزهم على المشاركة فيها فاعلاً ومؤثراً". وشدد على أن "حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عار على الإنسانية، ورغم استفاقة شعوب العالم بعد رؤية الوجه القبيح للاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني الصامد مر بنكبة جديدة في زمن يُقال إنه زمن القيم وحقوق الإنسان". وأضاف: "نتطلع إلى أن يكتب اتفاق شرم الشيخ نقطة النهاية لهذه المقتلة البشعة، وأن تبدأ فوراً جهود إعادة الإعمار، ويبقى الشعب الفلسطيني على أرضه، وتخيب أوهام إسرائيل في تفريغ فلسطين من أبنائها". وختم أبو الغيط كلمته بالقول: "ننشد إعلاماً عربياً مواكباً للتكنولوجيا والأفكار ومناهج العمل، يبتعد عن التحريض والإثارة، يترفع عن الفتن، ويحفظ وحدة المجتمعات بعيداً عن الطائفية أو التشدد الديني، وينشر التفكير والإبداع والنقد البناء بدل التكفير والانصياع".