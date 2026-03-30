انطلاق الدورة 15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

- انطلقت الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في معبد الأقصر، بحضور نجوم مثل يسرى ومحمود حميدة، وتستمر حتى 5 أبريل، مع التركيز على التحديات العالمية. - تم تكريم شخصيات بارزة مثل المخرج داود عبد السيد، وعُرض فيلم تسجيلي عن يوسف شاهين، مع إقامة معرض خاص وأفلامه، تحت شعار "يوسف شاهين حدوتة مصرية". - يتضمن المهرجان عرض 52 فيلماً وندوات وورش عمل، ويهدف لتعزيز الحوار الفني بين صناع السينما الأفارقة.

انطلقت فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مساء أمس الأحد، ومن المقرّر أن يستمر حتّى الخامس من إبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة فنانين وممثلين مصريين ومن دول أفريقية مختلفة.

وأقيم حفل الافتتاح في معبد الأقصر المطل على نهر النيل، بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني، بمشاركة نجوم من بينهم يسرى ومحمود حميدة خالد الصاوي، إضافة إلى المخرجين خالد يوسف ومحمد أمين والكاتب عبد الرحيم كمال. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكّد الرئيس الشرفي للمهرجان، محمود حميدة، أهمية هذه الدورة وما تحمله من فعاليات متنوعة، بينما شدّد رئيس المهرجان سيد فؤاد على استمرار الحدث رغم التحديات العالمية.

وكرّم القائمون على المهرجان عدداً من الأسماء البارزة في السينما المصرية والأفريقية، في مقدمتهم المخرج داود عبد السيّد. كما شهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن المخرج الراحل يوسف شاهين، استعرض مسيرته الفنية وإسهاماته في السينما العربية والعالمية. وتحمل هذه الدورة اسم "يوسف شاهين حدوتة مصرية"، حيث يُقام معرض خاصٌ بالراحل مع عرض عددٍ من أفلامه.

وتستمر فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الأيام المقبلة من خلال برنامج حافل، يتضمّن عرض نحو 52 فيلماً وسلسلة من الندوات وورش العمل إضافةً إلى إطلاق كتابين. وتشهد فعاليات اليوم الاثنين عرض عدّة أفلام هي: "النيل والحياة" و"القصص" و"الفرح" و"الأرض".

ومنذ انطلاقته، سعى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى العمل منصّةً تجمع صنّاع السينما الأفارقة، بهدف تعزيز الحوار الفني والتبادل الثقافي بين شعوب القارة.