انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا

- افتُتحت الدورة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا بحفل في السفارة اللبنانية بروما، وتستمر العروض حتى 29 مايو في سينما باربريني، مع قائمة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية. - أكدت السفيرة اللبنانية في إيطاليا، كارلا جزار، على أهمية المهرجان كجسر ثقافي بين لبنان وإيطاليا، مشيرة إلى دوره في تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين. - يهدف المهرجان إلى تقديم الإنتاج السينمائي اللبناني المعاصر، وتعزيز التفاهم الثقافي من خلال عرض الأفلام التي تعكس المجتمع اللبناني وتحدياته.

افتُتحت الدورة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا، الأربعاء، خلال حفل استضافته السفارة اللبنانية في روما، على أن تستمر العروض حتى يوم الجمعة المقبل.

وركّزت السفيرة اللبنانية في إيطاليا، كارلا جزار، خلال كلمة لها على "القيمة الثقافية والرمزية" للمهرجان، معتبرةً أنه "لحظة هامة في الحوار بين لبنان وإيطاليا".

وتحتضن سينما باربريني في العاصمة روما عروض المهرجان بين 27 و29 مايو/ أيار الحالي، والتي تتألّف من قائمة متنوّعة من الأفلام الروائية والوثائقية. ومن أبرز الأعمال المنتظر عرضها: "كوستا برافا" لمونيا عقل و"هل تحبني" للانا ضاهر، و"أرزة" لميرا شعيب، و"حديد نحاس بطاريات" لوسام شرف، و"بيروت الغربية" لزياد دويري.

وتقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني بإشراف المركز الثقافي الإيطالي وبدعم من السفارة اللبنانية في إيطاليا، فيما تتولى جمعية سينما بلا حدود مسؤولية التنظيم.

ويهدف المهرجان، الذي يُقام لأوّل مرة أن يكون منصةً لعرض الإنتاج السينمائي اللبناني المعاصر، وتقديم نظرةٍ على المجتمع والتحديات التي يعيشها. وفي تصريح سابق للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، رأى رئيس المركز الثقافي الإيطالي اللبناني، موريس سلامة، أن "السينما تمثل جسراً حقيقياً بين الشعوب" و"تسهم في التقارب الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي، إذ تتيح الأفلام للمشاهدين التعرف إلى ثقافات الشعوب وعاداتها وتاريخها من منظور أصحابها، بما يحدّ من الصور النمطية والأحكام المسبقة".