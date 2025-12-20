- تشهد الدراما التليفزيونية المصرية حالة من التخبّط مع انسحاب وتأجيل العديد من الأعمال الرمضانية، مثل مسلسل "قبل وبعد" الذي تأجل بسبب الحاجة لتحضيرات إضافية وإعادة كتابة السيناريو، ومسلسل "8 طلقات" الذي خرج من السباق. - انسحب عدد من النجوم من الأعمال المقررة، مثل كريم عبد العزيز الذي اعتذر عن المشاركة بسبب انشغاله بتصوير فيلم، وغادة عبد الرازق التي انسحبت من مسلسل "عُليا" بعد بدء التصوير. - شهدت بعض المسلسلات تغييرات في التأليف أو تأجيل العرض، مثل مسلسل "قطر صغنتوط" الذي تغيّر كاتبه، ومسلسل "عابدين" الذي تأجل عرضه إلى رمضان 2027.

تشهد خريطة الدراما التليفزيونية المصرية المقرّر عرضها خلال شهر رمضان المقبل حالةً من التخبّط وعدم الاستقرار، في ظل عدم اتّضاح ملامحها بشكل كامل حتى الآن، وذلك نتيجة خروج عدد من الأعمال من السباق الرمضاني، إلى جانب اعتذار وانسحاب عدد من النجوم عن المشاركة.

ومن أبرز هذه التخبّطات خروج مسلسل "قبل وبعد" من المنافسة الرمضانية، بعدما كانت الممثلة مي عز الدين أعلنت مشاركتها فيه، قبل أن تعلن أخيراً تأجيل العمل، من دون الكشف عن موعد جديد للعرض. وبرّرت عز الدين قرار التأجيل بأن العمل يحتاج إلى تحضيرات أكبر، إضافةً إلى إعادة كتابة السيناريو أكثر من مرة، مؤكدةً أن القرار جاء بالاتفاق مع كل فريق العمل. تجسّد مي عز الدين في المسلسل شخصية طبيبة، ويشاركها البطولة كلّ من ريم البارودي وعماد زيادة وهاني عادل وسوسن بدر. ويُذكر أن آخر ظهور تليفزيوني لها كان من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته الفنان آسر ياسين.

وفي السياق نفسه، أكد المخرج محمد سامي خروج مسلسل "8 طلقات" من السباق الرمضاني.

كما اعتذر الممثل كريم عبد العزيز عن المشاركة في الموسم الدرامي خلال رمضان، بسبب انشغاله بتصوير فيلم، رغم اتفاقه المسبق مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي على تقديم مسلسل صعيدي تدور أحداثه داخل إحدى قرى الصعيد. وكان آخر عمل تليفزيوني شارك فيه كريم عبد العزيز هو مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان 2024.

وبعد أيام قليلة من بدء تصوير مسلسل "عُليا"، انسحبت الممثلة غادة عبد الرازق منه، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وبطولة بسنت شوقي وصبري فواز وعمرو عابد وآخرين.

وتراجعت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد عن المشاركة في مسلسل "طاهر المصري" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، من دون الكشف عن الأسباب.

وفي السياق نفسه، اعتذر الممثل بيومي فؤاد عن المشاركة في مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، وهو العمل الذي سبق أن اعتذر عنه أيضاً الفنان خالد سرحان، ولا يزال تصويره مستمراً.

وشهد مسلسل "قطر صغنتوط"، بطولة محمد رجب، تغييرات على مستوى التأليف، إذ لم يستكمل التعاون مع السيناريست أحمد عبد الفتاح بسبب تأخره في تسليم العمل، وتم التعاقد رسمياً مع المؤلف محمد سمير علي لتولّي كتابة السيناريو.

كما ارتأت الشركة المنتجة لمسلسل "عابدين"، بطولة الفنان محمد هنيدي، تأجيل عرضه إلى رمضان 2027، نظراً إلى احتياج العمل إلى تحضيرات مكثفة، وعدم قدرة فريق العمل على اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل.